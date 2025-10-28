English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
परिस्थिती चिंताजनक? BCCI श्रेयच्या कुटुंबाला ऑस्ट्रेलियाला पाठवणार? वडील म्हणाले, 'कदाचित त्याला...'

Shreyas Iyer Health Details: तिसऱ्या सामन्यामध्ये कॅच पकडताना श्रेयस गंभीर जखमी झाला असून त्याच्या कुटुंबाला ऑस्ट्रेलिया पाठवण्याची तयारी बीसीसीआय करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर त्याचे वडील काय म्हणालेत जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 28, 2025, 02:49 PM IST
परिस्थिती चिंताजनक? BCCI श्रेयच्या कुटुंबाला ऑस्ट्रेलियाला पाठवणार? वडील म्हणाले, 'कदाचित त्याला...'
श्रेयसचे वडील स्पष्टच बोलले (प्रातिनिधिक फोटो)

Shreyas Iyer Health Details: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरला गंभीर दुखापत झाली. अय्यरने अॅलेक्स कॅरीचा कॅच पकडण्यासाठी बरचं अंतर धावत कापलं आणि शेवटी डाइव्ह टाकून एक उत्तम कॅच घेतला. मात्र या प्रयत्नात त्याच्या बरगडीला गंभीर दुखापत झाली. त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर तातडीने सिडनीमधील रुग्णालयात हलवण्यात आलं. त्यानंतर त्याच्या प्रकृतीबद्दल अनेकांनी चिंता व्यक्त केली असून श्रेयसच्या प्रकृतीबद्दलच्या बऱ्याच बातम्या समोर येत आहेत. श्रेयसची प्रकृती काही काळ अगदी चिंताजनक असल्याने त्याला अतिदक्षता विभागात म्हणजेच आयसीयूमध्येही ठेवण्यात आलं होतं. मात्र त्याला आयसीयूमधून डिस्चार्ज देण्यात आला असून त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे. 

बीसीसीआय कुटुंबाला ऑस्ट्रेलिया पाठवण्याच्या तयारीत?

पुढील आठवडाभर श्रेयसचा मुक्काम रुग्णालयातच असेल असं सांगितलं जात आहे. सुरुवातीला असे वृत्त आले होते की अय्यरचे कुटुंब त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याच्यासोबत असावं म्हणून सिडनीला जाणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआय अय्यरच्या कुटुंबियांना ऑस्ट्रेलिया नेण्याची व्यवस्था करणार असल्याचंही वृत्त समोर आलं होतं. तथापि, अय्यरचे वडील संतोष अय्यर यांनी यासंदर्भात खुलासा केला आहे. मुलासोबत राहण्यासाठी आपण किंवा आपल्या कुटुंबियांपैकी कोणीही ऑस्ट्रेलियाला जाणार नाही, असं संतोष यांनी सांगितलं. तसेच श्रेयसला आठवड्याच्या शेवटी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळू शकतो अशी शक्यताही संतोष यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच लवकरच श्रेयस घरी परत येईल असंही ते म्हणालेत.

कदाचित त्यापूर्वीही श्रेयसला...

संतोष अय्यर यांनी 'डेक्कन क्रॉनिकल'शी बोलताना, "बीसीसीआय त्याच्या दुखापतीवर लक्ष ठेवून आहे. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. सिडनीतील सर्वोत्तम डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करत आहेत. त्याला आठवड्याच्या शेवटपर्यंत डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीही कदाचित त्याला डिस्चार्ज मिळू शकेल," असं सांगितलं. तसेच, "तो टी-20 संघाचा भाग नसल्यामुळे, तो लवकरच घरी परत येईल," असेही संतोष यांनी सांगितले. शिवाय, इतर अनेक वृत्तांनुसार, अय्यरच्या कुटुंबाला क्रिकेटपटूच्या प्रकृती आणि बरे होण्याबद्दल सतत अपडेट्स दिल्या जात आहेत.

नक्की वाचा >> श्रेयसच्या पोटात Spleen फुटलं... प्राणघातक दुखापत... हा अवयव काय काम करतो? तो फुटल्यास...

नेमकं मैदानात घडलं काय?

शनिवारी (25 ऑक्टोबर) तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अय्यरने बॅकवर्ड पॉइंटवरून मागे धावत जात अ‍ॅलेक्स कॅरीचा शानदार कॅच घेतला. हा झेल पकडण्याचा नादात झेप घेतल्याने अय्यर जखमी झाला. त्याच्या डाव्या बरगडीला दुखापत झाली. तो मैदानातच पडून होता. नंतर त्याला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. मात्र त्यानंतरही त्याला त्रास होत असल्याने त्याला ड्रेसिंग रूममध्ये नेण्यात आलं. दुखापतीचं गांभीर्य लक्षात घेत श्रेयसला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. श्रेयसला झालेली दुखापत जीवघेणी ठरु शकली असती, असं नंतर स्पष्ट झालं. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.

