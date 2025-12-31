English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीबाबत मोठी अपडेट, चाहत्यांची चिंता वाढवणारी बातमी

Shreyas Iyer : टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला असून वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर याला टीम इंडियात पुनरागमन करण्यासाठी वाट पाहावी लागू शकते.   

पूजा पवार | Updated: Dec 31, 2025, 02:04 PM IST
Photo Credit - Social Media

Shreyas Iyer : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS Newzealand) यांच्यात 11 जानेवारी पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला असून वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर याला टीम इंडियात पुनरागमन करण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. कारण त्याला बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमधून खेळण्याची परवानगी मिळालेली नाही. 

फिटनेसबाबत काय अपडेट?

30 डिसेंबर पर्यंत श्रेयस अय्यर हा पूर्णपणे फिट होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती मात्र त्याला खेळण्याची संधी मिळणार नाही. श्रेयस अय्यरला कमीत कमी अजून एक आठवडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये घालवावा लागेल.  तो कोणत्याही अडचणीशिवाय फलंदाजी करतोय मात्र वजन कमी करण्याच्या कारणाने श्रेयसच्या शरीरातील ताकद कमी झाली आहे. पुढील एक आठवडा त्याच्या फिटनेसकडे खास करून लक्ष दिलं जाईल. 

श्रेयस अय्यरला कशी झाली दुखापत? 

श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सिडनी वनडे सामन्यात कॅच पकडताना दुखापत झाली होती. रिपोर्ट्समधून माहिती समोर येतेय की त्याचं जवळपास ६ किलो वजन कमी झालं आहे. श्रेयसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये असताना काही प्रमाणात वजन वाढवलं, मात्र त्याच्या मसल मासमध्ये घट झाल्याने त्याची ताकद कमी झाली आहे. 

हेही वाचा : 2026 मध्ये रोहित- विराट किती सामने खेळणार? पाहा टीम इंडियाच्या वनडे सामन्यांचं संपूर्ण शेड्युल

 

मेडिकल रिपोर्टमध्ये काय?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार BCCI च्या एका सूत्राने सांगितले की, मेडिकल टीम श्रेयस अय्यरबाबत कोणताही निष्काळजीपणा करत नाहीये, कारण श्रेयस हा संघाचा महत्वाचा खेळाडू आहे. सूत्राने सांगितले की, श्रेयसने पूर्णपणे फिट होणं हे सर्वात प्राथमिकता आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे सीरिजसाठी भारतीय संघ जाहीर होण्यापूर्वी व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

माहिती मिळतेय की श्रेयस अय्यर हा विजय हजारे ट्रॉफीमधील 3 आणि  6 जानेवारी रोजी होणारे सामने खेळू शकतो. मात्र फिटनेसबाबत नवीन रिपोर्ट समोर आल्यावर त्याचं या स्पर्धेत खेळणं सुद्धा अवघड मानलं जातंय. 

श्रेयस अय्यरची कारकीर्द : 

श्रेयस अय्यर हा भारताचा स्टार फलंदाज असून त्याने आतापर्यंत 51 टी 20, 73 वनडे आणि 14 टेस्ट सामने खेळले आहेत. यात टी 20 सामन्यांमध्ये श्रेयसने  1104 धावा, वनडे क्रिकेटमध्ये 2917 धावा आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये 811 धावा केल्या आहेत. श्रेयस अय्यरने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत कर्णधार असताना कोलकाता नाईट रायडर्सला 2024 चं विजेतेपद जिंकवून दिलं. श्रेयसने आतापर्यंत 132 आयपीएल सामन्यात 3731 धावा खेळल्या आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

