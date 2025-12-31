श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीबाबत मोठी अपडेट, चाहत्यांची चिंता वाढवणारी बातमी

Shreyas Iyer : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS Newzealand) यांच्यात 11 जानेवारी पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला असून वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर याला टीम इंडियात पुनरागमन करण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. कारण त्याला बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमधून खेळण्याची परवानगी मिळालेली नाही.
30 डिसेंबर पर्यंत श्रेयस अय्यर हा पूर्णपणे फिट होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती मात्र त्याला खेळण्याची संधी मिळणार नाही. श्रेयस अय्यरला कमीत कमी अजून एक आठवडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये घालवावा लागेल. तो कोणत्याही अडचणीशिवाय फलंदाजी करतोय मात्र वजन कमी करण्याच्या कारणाने श्रेयसच्या शरीरातील ताकद कमी झाली आहे. पुढील एक आठवडा त्याच्या फिटनेसकडे खास करून लक्ष दिलं जाईल.
श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सिडनी वनडे सामन्यात कॅच पकडताना दुखापत झाली होती. रिपोर्ट्समधून माहिती समोर येतेय की त्याचं जवळपास ६ किलो वजन कमी झालं आहे. श्रेयसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये असताना काही प्रमाणात वजन वाढवलं, मात्र त्याच्या मसल मासमध्ये घट झाल्याने त्याची ताकद कमी झाली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार BCCI च्या एका सूत्राने सांगितले की, मेडिकल टीम श्रेयस अय्यरबाबत कोणताही निष्काळजीपणा करत नाहीये, कारण श्रेयस हा संघाचा महत्वाचा खेळाडू आहे. सूत्राने सांगितले की, श्रेयसने पूर्णपणे फिट होणं हे सर्वात प्राथमिकता आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे सीरिजसाठी भारतीय संघ जाहीर होण्यापूर्वी व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
माहिती मिळतेय की श्रेयस अय्यर हा विजय हजारे ट्रॉफीमधील 3 आणि 6 जानेवारी रोजी होणारे सामने खेळू शकतो. मात्र फिटनेसबाबत नवीन रिपोर्ट समोर आल्यावर त्याचं या स्पर्धेत खेळणं सुद्धा अवघड मानलं जातंय.
श्रेयस अय्यर हा भारताचा स्टार फलंदाज असून त्याने आतापर्यंत 51 टी 20, 73 वनडे आणि 14 टेस्ट सामने खेळले आहेत. यात टी 20 सामन्यांमध्ये श्रेयसने 1104 धावा, वनडे क्रिकेटमध्ये 2917 धावा आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये 811 धावा केल्या आहेत. श्रेयस अय्यरने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत कर्णधार असताना कोलकाता नाईट रायडर्सला 2024 चं विजेतेपद जिंकवून दिलं. श्रेयसने आतापर्यंत 132 आयपीएल सामन्यात 3731 धावा खेळल्या आहेत.