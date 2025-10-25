English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कॅच पकडताना श्रेयसला दुखापत, थेट हॉस्पिटलमध्ये नेलं, BCCI ने आता दिली तब्येतीची अपडेट

Shreyas Iyer : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सिडनीमध्ये पारपडलेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाने 9 विकेटने सामना जिंकला. मात्र या सामन्यात टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर याला दुखापत झाली.   

पूजा पवार | Updated: Oct 25, 2025, 09:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Shreyas Iyer : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सिडनी क्रिकेट ग्राउंडमध्ये झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे त्याला मैदानात सोडून बाहेर जावं लागलं. सदर घटना ही ऑस्ट्रेलियाच्या इनिंग दरम्यान 34 व्या ओव्हरची आहे. हर्षित राणाच्या ओव्हरच्या चौथा बॉलवर ऑस्ट्रेलियाचा विकेटकिपर फलंदाज एलेक्स कॅरीने शॉट खेळला. एलेक्स कॅरीने मारलेल्या शॉटवर कॅच श्रेयसने पकडला मात्र यादरम्यान त्याला दुखापत झाली. आता श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीवर एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

श्रेयस अय्यरला दुखापत : 

श्रेयस अय्यर कॅच पकडण्यासाठी विरुद्ध दिशेला पळाला. अय्यरने बॉल पकडण्यासाठी उडी मारली आणि बॉल पकडण्यात त्याला यश आलं. मात्र यावेळी त्याचा पाय घसरला आणि तो डाव्या बाजूला पडला. त्यानंतर, अय्यर वेदनेने कळवळत होता. आऊट झाल्यानंतर कॅरी पॅव्हेलियनमध्ये परतत असताना, जमिनीवर पडलेला अय्यर वेदनेने तडफडत होता. दरम्यान, फिजिओ मैदानावर आला आणि दुखापतीची तपासणी केल्यानंतर अय्यरला मैदानाबाहेर नेले.

बीसीसीआयने दिली माहिती : 

श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयने सविस्तर माहिती दिली. यात त्यांनी सांगितलं की श्रेयस अय्यरच्या डाव्या बरगड्यांना दुखापत झाली आहे. यावरून ही दुखापत किती गंभीर असू शकते हे दिसून येते आणि त्यासाठी सविस्तर वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे. संघ व्यवस्थापन आणि चाहते आता अय्यर लवकर बरा व्हावा अशी आशा बाळगून आहेत.

नीतीश कुमार रेड्डी सुद्धा प्लेईंग 11 मधून बाहेर : 

नीतीश कुमार रेड्डी याला दुखापतीमुळे प्लेईंग 11 मधून बाहेर ठेवण्यात आलं. BCCI ने अधिकृत निवेदन जारी करत नीतीश कुमार रेड्डीच्या अनुपस्थितीचं कारण स्पष्ट केलं आहे. बोर्डानं सांगितलं की, रेड्डी पूर्णपणे फिट नाहीत. दुसऱ्या वनडेदरम्यान (अ‍ॅडलेडमध्ये) त्यांच्या डाव्या क्वॉड्रिसेप्सला दुखापत झाली होती. त्यामुळे ते तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यासाठी अनुपलब्ध आहेत. सध्या BCCI मेडिकल टीम त्यांच्यावर दररोज लक्ष ठेवत आहे. या सामन्यात भारत पहिल्यांदाच लक्ष्याचा पाठलाग करत आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

FAQ : 

श्रेयस अय्यरला सिडनी वनडे सामन्यात कशी दुखापत झाली?
उत्तर: तिसऱ्या वनडे सामन्यात (२५ ऑक्टोबर २०२५, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड) ऑस्ट्रेलियाच्या इनिंगदरम्यान ३४ व्या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर (हर्षित राणाच्या ओव्हरमध्ये) एलेक्स कॅरीने शॉट खेळला. श्रेयस अय्यरने कॅच पकडण्यासाठी विरुद्ध दिशेला पळापळ करत उडी मारली आणि बॉल पकडला. मात्र, पाय घसरल्याने तो डाव्या बाजूला पडला आणि वेदनेने कळवळला. फिजिओने तपासणी केल्यानंतर त्याला मैदानाबाहेर नेलं.

एलेक्स कॅरीच्या आऊट होण्यात श्रेयस अय्यरचं योगदान काय होतं?
उत्तर: श्रेयस अय्यरने एलेक्स कॅरीचा कॅच घेतला, ज्यामुळे कॅरी आऊट झाला. कॅरी पॅव्हेलियनकडे जात असताना अय्यर जमिनीवर वेदनेने तडफडत होता. ही घटना सामन्याच्या महत्त्वाच्या क्षणी घडली आणि भारताच्या गोलंदाजीला यश मिळालं, पण अय्यरला मोठा धक्का बसला.

नीतीश कुमार रेड्डी प्लेईंग ११ मधून का बाहेर पडले?
उत्तर: नीतीश कुमार रेड्डीला दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान (अ‍ॅडलेड) डाव्या क्वॉड्रिसेप्सला दुखापत झाली. बीसीसीआयने सांगितलं की, ते पूर्णपणे फिट नाहीत, त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यासाठी ते अनुपलब्ध आहेत. बीसीसीआय मेडिकल टीम त्यांच्यावर दररोज लक्ष ठेवत आहे आणि रिकव्हरी प्रक्रिया सुरू आहे.

