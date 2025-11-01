Shreyas Iyer Injury latest Update: बीसीसीआयने दिली श्रेयस अय्यरच्या दुखातपीबद्दल एक मोठी अपडेट

Shreyas Iyer Injury Update:श्रेयस अय्यरच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान झेल घेताना गंभीर दुखापत झाल्यानंतर त्याला सिडनी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. श्रेयसच्या बरगडीतील अंतर्गत रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि तेव्हापासून तो रुग्णालयात आहे. बीसीसीआयने शनिवारी( 1 नोव्हेंबर 2025)ला त्याचा तिसरा वैद्यकीय अपडेट जाहीर केला, ज्यामध्ये अय्यरला रुग्णालयातून डिस्चार्ज भेटणार की नाही? हे स्पष्ट केले आहे.
25 ऑक्टोबर 2025 रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात धावत कॅच घेतना पडल्यामुळे श्रेयस अय्यरला पोटाजवळ गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे त्याच्या बरगडीत अंतर्गत रक्तस्त्राव होऊ लागला. दुखापत ताबडतोब ओळखण्यात आली आणि त्याला सिडनीतील रुग्नलयात दाखल केले होते. किरकोळ शस्त्रक्रियेनंतर अंतर्गत रक्तस्त्राव त्वरित थांबवण्यात आला. त्याला योग्य वैद्यकीय उपचार देण्यात आले आहेत," असे बीसीसीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले होते.
श्रेयस अय्यरला रुग्णालयातून डिस्चार्ज
बीसीसीआयने तिसऱ्या अपडेट म्हटले आहे की, "त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि त्यांची प्रकृती सुधारत असून सिडनी आणि भारतातील तज्ज्ञांसह बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने आनंदी आहेत. त्याला आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे."
सिडनीत राहणार...
बीसीसीआयने पुढे लिहिले की, "आम्ही सिडनीतील डॉ. कौरौश हाघीघी आणि त्यांच्या टीमचे तसेच भारतातील डॉ. दिनशॉ पार्डीवाला यांचे मनापासून आभार मानतो, ज्यांनी श्रेयसला त्याच्या दुखापतीवर सर्वोत्तम उपचार मिळावेत याची खात्री केली. श्रेयस पुढील तपासणीसाठी सिडनीमध्येच राहील. डॉक्टरांनी त्याला विमान प्रवासासाठी परवानगी दिल्यावर परतेल."
FAQ
श्रेयस अय्यरवर उपचार काय झाले?
सिडनी रुग्णालयात दाखल; किरकोळ शस्त्रक्रिया करून रक्तस्त्राव थांबवला; योग्य वैद्यकीय उपचार सुरू.
बीसीसीआयचा तिसरा अपडेट काय?
1 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर; प्रकृती स्थिर, सुधारणा; आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज.
श्रेयस अय्यरवर उपचार करणारे डॉक्टर कोण?
सिडनी - डॉ. कौरौश हाघीघी; भारत - डॉ. दिनशॉ पार्डीवाला; बीसीसीआय वैद्यकीय टीम.