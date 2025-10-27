English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shreyas Iyer In ICU: श्वास घ्यायला त्रास, अंतर्गत रक्तस्राव अन्...; ऑस्ट्रेलियातून चिंता वाढवणारी बातमी

Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयस अय्यर तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यामध्ये एक झेल पकडताना गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आता त्याच्या प्रकृतीसंदर्भातील नवीन माहिती समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 27, 2025, 12:57 PM IST
Shreyas Iyer In ICU: श्वास घ्यायला त्रास, अंतर्गत रक्तस्राव अन्...; ऑस्ट्रेलियातून चिंता वाढवणारी बातमी
बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिली माहिती (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय एकदिवसीय संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरला सिडनी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याला तिसऱ्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात एक झेल घेताना गंभीर दुखापत झाली. ही दुखापत गंभीर स्वरुपाची असून आता त्याला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरला बरगडीच्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कसा जखमी झाला श्रेयस?

शनिवारी (25 ऑक्टोबर) तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अय्यरने बॅकवर्ड पॉइंटवरून मागे धावत जात अ‍ॅलेक्स कॅरीचा शानदार कॅच घेतला. हा झेल पकडण्याचा नादात झेप घेतल्याने अय्यर जखमी झाला. त्याच्या डाव्या बरगडीला दुखापत झाली. तो मैदानातच पडून होता. नंतर त्याला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. मात्र त्यानंतरही त्याला त्रास होत असल्याने त्याला ड्रेसिंग रूममध्ये नेण्यात आलं. दुखापतीचं गांभीर्य लक्षात घेत श्रेयसला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. श्रेयसला झालेली दुखापत जीवघेणी असू शकते, असं नंतर स्पष्ट झालं. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.

... म्हणून घेतली जातेय विशेष काळजी

या प्रकरणाशी संबंधित एका सूत्राने पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, "श्रेयस गेल्या काही दिवसांपासून आयसीयूमध्ये आहे. अहवाल समोर आल्यानंतर त्यामधून त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचं आढळून आलं. त्यामुळेच त्याला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्याला पुढील दोन ते सात दिवस निरीक्षणाखाली ठेवले जाणार आहे. अंतर्गत रक्तस्त्रावापासून होणारा संसर्ग पसरू नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे." 

नक्की पाहा >> 'त्या' 2 भोपळ्यांचं काय? शास्त्रींचा प्रश्न ऐकताच रोहित हसला; विराट म्हणाला, 'काही दिवसांमध्येच मी...', Video

श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला अन्...

ड्रेसिंग रूममध्ये परतल्यानंतर, अय्यरच्या शरीराचे तापमान, नाडीचा वेग आणि रक्तदाबात चढ-उतार होत असल्याचं लक्षात आलं. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानंतर, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. सूत्राने सांगितले की, "टीमचे डॉक्टर आणि फिजिओने कोणताही धोका न पत्करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्याला लगेच रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. परंतु ही दुखापत श्रेयससाठी प्राणघातक ठरु शकली असती. तो खूप सक्षम, कणखर आहे आणि तो लवकरच बरा होईल." 

किती काळ दूर राहणार?

श्रेयस अय्यर सुमारे तीन आठवडे खेळण्यापासून दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु आता जखम पाहता त्याला बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्यामुळे, त्याच्या बरे होण्यासाठी निश्चितच जास्त वेळ लागेल. सध्या, स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परतण्यासाठी त्याला नेमका किती वेळ लागेल हे सांगणं कठीण आहे."

आठवडाभर रुग्णालयात मुक्काम

31 वर्षीय अय्यर भारतात परतण्यासाठी तंदुरुस्त घोषित होण्यापूर्वी किमान एक आठवडा सिडनी रुग्णालयात राहणं अपेक्षित आहे. अय्यर भारताच्या टी-20 संघाचा भाग नसल्याने भारतीय संघावर काही परिणाम होणार नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
shreyas iyershreyas iyer injuryshreyas iyer updateshreyas iyer newsshreyas iyer Health

इतर बातम्या

मुंबईतील 'त्या' जमिनीखाली दडलंय काय? आपण 'प्...

मुंबई बातम्या