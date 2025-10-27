Shreyas Iyer In ICU: श्वास घ्यायला त्रास, अंतर्गत रक्तस्राव अन्...; ऑस्ट्रेलियातून चिंता वाढवणारी बातमी

Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय एकदिवसीय संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरला सिडनी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याला तिसऱ्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात एक झेल घेताना गंभीर दुखापत झाली. ही दुखापत गंभीर स्वरुपाची असून आता त्याला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरला बरगडीच्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
शनिवारी (25 ऑक्टोबर) तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अय्यरने बॅकवर्ड पॉइंटवरून मागे धावत जात अॅलेक्स कॅरीचा शानदार कॅच घेतला. हा झेल पकडण्याचा नादात झेप घेतल्याने अय्यर जखमी झाला. त्याच्या डाव्या बरगडीला दुखापत झाली. तो मैदानातच पडून होता. नंतर त्याला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. मात्र त्यानंतरही त्याला त्रास होत असल्याने त्याला ड्रेसिंग रूममध्ये नेण्यात आलं. दुखापतीचं गांभीर्य लक्षात घेत श्रेयसला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. श्रेयसला झालेली दुखापत जीवघेणी असू शकते, असं नंतर स्पष्ट झालं. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.
या प्रकरणाशी संबंधित एका सूत्राने पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, "श्रेयस गेल्या काही दिवसांपासून आयसीयूमध्ये आहे. अहवाल समोर आल्यानंतर त्यामधून त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचं आढळून आलं. त्यामुळेच त्याला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्याला पुढील दोन ते सात दिवस निरीक्षणाखाली ठेवले जाणार आहे. अंतर्गत रक्तस्त्रावापासून होणारा संसर्ग पसरू नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे."
ड्रेसिंग रूममध्ये परतल्यानंतर, अय्यरच्या शरीराचे तापमान, नाडीचा वेग आणि रक्तदाबात चढ-उतार होत असल्याचं लक्षात आलं. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानंतर, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. सूत्राने सांगितले की, "टीमचे डॉक्टर आणि फिजिओने कोणताही धोका न पत्करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्याला लगेच रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. परंतु ही दुखापत श्रेयससाठी प्राणघातक ठरु शकली असती. तो खूप सक्षम, कणखर आहे आणि तो लवकरच बरा होईल."
श्रेयस अय्यर सुमारे तीन आठवडे खेळण्यापासून दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु आता जखम पाहता त्याला बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्यामुळे, त्याच्या बरे होण्यासाठी निश्चितच जास्त वेळ लागेल. सध्या, स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परतण्यासाठी त्याला नेमका किती वेळ लागेल हे सांगणं कठीण आहे."
31 वर्षीय अय्यर भारतात परतण्यासाठी तंदुरुस्त घोषित होण्यापूर्वी किमान एक आठवडा सिडनी रुग्णालयात राहणं अपेक्षित आहे. अय्यर भारताच्या टी-20 संघाचा भाग नसल्याने भारतीय संघावर काही परिणाम होणार नाही.