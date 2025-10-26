English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shreyas Iyer Injury Updates: डाव्या बरगडीला दुखापत, श्रेयस अय्यरबद्दल आली अपडेट; किती दिवस मैदानाबाहेर राहणार?

Shreyas Iyer Injury Updates: या प्रकरणाची माहिती असलेल्या बीसीसीआयच्या एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सामन्यादरम्यान श्रेयसला स्कॅनसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. प्राथमिक चाचणी झाली असून त्याच्या डाव्या बरगडीला दुखापत झाली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 26, 2025, 06:59 AM IST
Shreyas Iyer Injury Updates: डाव्या बरगडीला दुखापत, श्रेयस अय्यरबद्दल आली अपडेट; किती दिवस मैदानाबाहेर राहणार?
Shreyas Iyer Injury Update Major Setback for Team India

Shreyas Iyer Injury Update Major Setback for Team India: टीम इंडियाचा विश्वासार्ह मधल्या फळीतील फलंदाज आणि नव्या वनडे उपकर्णधाराची जबाबदारी सांभाळणारा श्रेयस अय्यर पुन्हा एकदा दुखापतीच्या समस्येमुळे चर्चेत आला आहे. सिडनीत झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात त्याच्या डाव्या बरगडीला जोरदार धक्का बसला असून, प्राथमिक वैद्यकीय तपासणीत त्याला किमान तीन आठवडे विश्रांतीची आवश्यकता असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, श्रेयसला मैदानावरच वेदना जाणवू लागल्यानंतर त्याला तातडीने स्कॅनसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. स्कॅन रिपोर्टनुसार ही इजा हलकी असली तरी पूर्णपणे बरी होण्यासाठी काही आठवडे लागतील. त्यामुळे तो सध्या सुरु असलेल्या मालिकेतून बाहेर झाला असून, 30 नोव्हेंबरला रांची येथे होणाऱ्या भारत–दक्षिण आफ्रिका मालिकेत त्याचा सहभाग अनिश्चित झाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

 घटना नेमकी कशी घडली?

ऑस्ट्रेलियाच्या डावातील 34व्या षटकादरम्यान हर्षित राणाने टाकलेल्या चेंडूवर ऍलेक्स केरीने स्ट्रेट शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडूला वरचा किनारा लागला आणि तो पॉइंट आणि डीप थर्ड मॅनच्या मध्ये हवेत उंच गेला. अय्यरने बॅकवर्ड पॉइंटवरून वीजेच्या वेगाने धावत जाऊन अप्रतिम झेल पकडला. परंतु झेल घेतल्यानंतर तो जमिनीवर जोरात आपटला आणि लगेच त्याने डाव्या छातीवर हात ठेवत वेदना व्यक्त केली. काही क्षणांतच संघाचा फिजिओ मैदानावर आला आणि अय्यरला तातडीने बाहेर नेण्यात आले.

 

त्याच्या अनुपस्थितीत जुरेलने सब्स्टिट्यूट म्हणून फील्डिंग केली. अय्यरची इजा पाहून ड्रेसिंग रूममधील खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ चिंतेत दिसले. सामना संपल्यानंतर त्याला थेट वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले.

बीसीसीआयचा अपडेट आणि पुढील प्रक्रिया

बीसीसीआयमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, श्रेयस अय्यरला परतल्यानंतर सेंटर ऑफ एक्सलन्स (NCA) मध्ये रिपोर्ट करावा लागेल. तेथील तज्ञ वैद्यकीय टीम त्याच्या इजेसंबंधी पुढील तपासणी करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया ठरवेल. जर ही इजा हेअरलाइन फ्रॅक्चरच्या स्वरूपाची असल्याचे आढळले, तर त्याला आणखी काही आठवडे विश्रांती घ्यावी लागू शकते. अन्यथा हलक्या धक्क्याच्या स्वरूपाची इजा असल्यास, तो डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत पुन्हा प्रशिक्षण सुरू करू शकतो.

श्रेयस अय्यरचा दुखापतींचा इतिहास

श्रेयस अय्यरसाठी ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा दुखापतींनी त्याला अडचणीत टाकले आहे. यापूर्वीही त्याने पाठीच्या आणि खांद्याच्या दुखापतींमुळे अनेक महत्त्वाच्या मालिकांना मुकावे लागले होते. IPL 2023 मध्ये तो कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार होता, परंतु पाठीच्या समस्येमुळे तो संपूर्ण हंगामात खेळू शकला नाही. दीर्घ पुनर्वसनानंतर तो पुन्हा भारतीय संघात परतला होता आणि चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होता.

टीम इंडियासाठी मोठा धक्का

आगामी साउथ आफ्रिका मालिकेसाठी भारतीय संघाचे तयारीचे नियोजन सुरू आहे. अय्यरचा या मालिकेतून बाहेर पडणे संघ व्यवस्थापनासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण तो मधल्या फळीतील सर्वात स्थिर फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत आता संघात कोणाला संधी दिली जाईल, यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

 

पुढील पाऊल काय?

सध्या श्रेयस अय्यर मुंबईत आपल्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या संपर्कात असून, त्याची प्रकृती वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली आहे. येत्या काही दिवसांत त्याच्या आरोग्याविषयी आणि पुनरागमनाविषयी अधिकृत अपडेट दिला जाईल. जर सर्व काही सुरळीत झाले, तर तो डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पुन्हा नेट्सवर परतण्याची शक्यता आहे. मात्र जर इजा गंभीर स्वरूपाची ठरली, तर त्याचे मैदानावर पुनरागमन पुढे ढकलले जाऊ शकते.

एकंदरीत, श्रेयस अय्यरची ही नवी दुखापत टीम इंडियासाठी चिंता निर्माण करणारी आहे. चाहत्यांना आता त्याच्या लवकरात लवकर बरे होण्याची आणि पुन्हा संघात दमदार पुनरागमन करण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Cricketer Shreyas Iyershreyas iyer injury updateteam india

इतर बातम्या

नितेश राणेंचा कोकणात स्वबळाचा नारा; टू द पॉईंट मुलाखतीत राण...

महाराष्ट्र बातम्या