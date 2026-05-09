सूर्यकुमारसोबत शुभमन गिलचं कर्णधारपद सुद्धा जाणार? 'या' खेळाडूकडे दिलं जाऊ शकतं वनडे आणि टी20 संघाचं नेतृत्व

Shreyas Iyer Replace Shubman Gill As ODI Captain : सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिल या दोघांकढून सुद्धा भारतीय संघाचं नेतृत्व काढून घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येतेय. बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार ही माहिती समोर आली असून आगामी टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाल्यावर त्यात महत्वाचे बदल दिसून येतील अशी माहिती आहे.
Shreyas Iyer Replace Shubman Gill As ODI Captain : शुक्रवारी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार माहिती समोर आली होती की भारताला टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकवून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांच्याकडून टी20 संघाचं नेतृत्व काढून घेतलं जाणार आहे. त्यानंतर आता रिपोर्ट्सनुसार अशी माहिती देखील समोर येतंय की केवळ सूर्यकुमारच नाही तर शुभमन गिलला (Shubman Gill) सुद्धा भारतीय संघाच्या वनडे संघाच्या कर्णधारपदावरून बाजूला करण्यात येणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादव या दोघा कर्णधारांना श्रेयस अय्यर व्हाईट बॉल संघाचा कर्णधार म्हणून रिप्लेस करू शकतो. आयपीएल 2026 नंतर बीसीसीआयकडून भारतीय संघाच्या टी20 आणि वनडे फॉरमॅटचा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरच्या नावाची घोषणा होऊ शकते.
एनडीटीव्हीच्या एका वृत्तानुसार, सूत्रांच्या हवाल्याने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डची सिलेक्शन कमिटी जिचं नेतृत्व अजित आगरकर करत आहेत त्यांचा दोन्ही व्हाईट-बॉल फॉरमॅटसाठी एकाच कर्णधाराची नियुक्ती करण्याचा विचार सुरू आहे. सिलेक्शन कमिटी पुढील वनडे वर्ल्ड कप आणि आगामी आयसीसी स्पर्धांसाठी तयारी करण्याच्या दृष्टीने संघाच्या नेतृत्वात महत्वाचे बदल करू इच्छिते.
श्रेयस अय्यरने अलीकडे व्हाईटबॉल क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. तसेच आयपीएलमध्ये तो एक यशस्वी कर्णधार म्हणून सुद्धा उदयास येतोय, त्याच्या नेतृत्वात केकेआरने आयपीएल 2024 मध्ये स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकलं. त्यानंतर आयपीएल 2025 मध्ये त्याच्या नेतृत्वात पंजाब किंग्सचा संघ फायनलपर्यंत पोहोचला. आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा त्याच्या नेतृत्वात पंजाब किंग्सचा संघ चांगली कामगिरी करतोय. या सगळ्यामुळे श्रेयस अय्यर हा भारताच्या टी20 आणि वनडे संघाच्या कर्णधार पदासाठी महत्वाचा देवदार आहे. बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार पुढील सीरिजसाठी जेव्हा भारतीय संघ जाहीर केला जाईल तेव्हा यात बदल दिसणं अपेक्षित आहे.
एनडीटीव्हीला बीसीसीआयमधील सूत्रांनी सांगितलं की, 'नवीन टी20 संघ जाहीर झाल्यावर काही बदल अपेक्षित आहेत. टी20 आणि वनडे दोन्ही संघांचे नेतृत्व एकाच खेळाडूकडे सोपवण्याचा आमचा विचार आहे. सध्या आमचे लक्ष दोन्हीवर केंद्रित आहे. बीसीसीआयला अनुभवी खेळाडूंना संधी देण्यासोबतच युवा प्रतिभेलाही संधी द्यायची आहे. श्रेयसने गेल्या काही वर्षांत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे; त्याला झालेल्या दुखापती दुर्दैवी ठरल्या'.