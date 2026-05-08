सूर्यकुमार यादव ऐवजी 'हा' विस्फोटक फलंदाज होणार टी20 कर्णधार, टीम इंडियात होणार सत्ता परिवर्तन

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सूर्यकुमार यादवकडून टीम इंडियाच्या टी20 संघाचं कर्णधारपद काढून घेतलं जाऊ शकतं. येत्या महिन्यात भारतीय संघाच्या सिलेक्टर्सची मिटिंग होणार असून यात सूर्यकुमार ऐवजी एका विस्फोटक फलंदाजाकडे संघाचं नेतृत्व सोपवलं जाऊ शकतं.
Team India T20 Captain : टीम इंडियाचा टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकला. मात्र सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म हा संघासाठी अडचणीचा ठरला. आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा सूर्यकुमारचा फॉर्म त्याच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरतोय. अशातच अशी बातमी समोर येतेय की सूर्यकुमार यादवकडून टीम इंडियाच्या टी20 संघाचं कर्णधारपद काढून घेतलं जाऊ शकतं. जून महिन्यात सिनियर टीमच्या सिलेक्टर्सची मिटिंग होणार आहे. जर सर्वकाही ठीक राहिलं तर श्रेयस अय्यरची भारतीय संघाच्या टी20 कर्णधारपदी वर्णी लागू शकते.
कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा कार्यकाळ हा संपताना दिसतोय. आता हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे की सूर्यकुमार यादवला फक्त कर्णधारपदावरुन पायउतार व्हावं लागतं की टीम इंडियातून सुद्धा त्याची हकालपट्टी होते. सूर्यकुमार यादव हा सध्या 35 वर्षांचा आहे आणि त्याने पुढील दोन वर्ष भारतीय संघाचा कर्णधार बनून राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तो आगामी वर्ल्ड कप आणि ऑलम्पिकमध्ये सुद्धा टीम इंडियाचं नेतृत्व करू इच्छितो.
टी20 फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघाचा कर्णधार असताना सूर्यकुमार यादवने आपल्या नेतृत्वात संघाला टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकवून दिला. यात त्याने 9 सामन्यात 242 धावा केल्या. यापैकी 84 धावा त्याने अमेरिकेविरुद्ध झालेल्या पहिल्या सामन्यात बनवल्या. हा सामना सोडला तर सूर्या संपूर्ण स्पर्धेत फलंदाजीत फ्लॉप ठरला. जुलै 2024 मध्ये रोहित शर्माने टी20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतल्यावर 45 सामन्यात केवळ 932 धावा केल्या आहेत. स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखण्यात येणाऱ्या सूर्यकुमार यादवचं प्रदर्शन मागच्या काही वर्षात फ्लॉप ठरलं.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' च्या रिपोर्टनुसार श्रेयस अय्यरला सूर्यकुमार यादवच्या जागेवर टीम इंडियाच्या टी20 फॉरमॅटचं कर्णधारपद दिलं जाऊ शकतं. श्रेयस अय्यरला मागील काही महिने भारताच्या टी20 संघात स्थान मिळालेलं नाही, मात्र आयपीएलमध्ये तो पंजाब किंग्सचं नेतृत्व करतोय. त्याच्या नेतृत्वात यापूर्वी केकेआरने आयपीएल २०२४ ची ट्रॉफी उंचावली होती, त्यानंतर आयपीएल २०२५ मध्ये श्रेयसच्या नेतृत्वात पंजाब किंग्सचा संघ फायनलमध्ये पोहोचला होता. श्रेयस अय्यरचं नेतृत्व कौशल्य पाहून त्याला भारतीय संघाच्या टी २० फॉरमॅटचं कर्णधारपद दिलं जाऊ शकतं.