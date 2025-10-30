English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

श्रेयस अय्यर एवढ्या दिवसांसाठी टीम इंडियातून OUT, 'या' सीरिजला मुकणार

Shreyas Iyer Update : श्रेयस अय्यरला सिडनीतील वनडे सामन्यात दुखापत झाली. आता श्रेयस अय्यरची तब्येत बरी असली तरी त्याला या दुखापतीतून बरं होण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

पूजा पवार | Updated: Oct 30, 2025, 01:16 PM IST
श्रेयस अय्यर एवढ्या दिवसांसाठी टीम इंडियातून OUT, 'या' सीरिजला मुकणार
(Photo Credit : Social Media)

Shreyas Iyer Update : भारताचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) 25 ऑक्टोबर रोजी सिडनी येथे झालेल्या शेवटच्या वनडे सामन्यात दुखापत झाली. कॅच पकडताना झालेल्या त्याच्या बरगडीजवळ असलेल्या अवयवाला दुखापत झाल्याने त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला. ज्यामुळे तो ड्रेसिंग रूममध्ये बेशुद्ध पडला आणि त्याला रुग्णालयात नेऊन तात्काळ आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. आता श्रेयस अय्यरची तब्येत बरी असली तरी झालेल्या दुखापतीमुळे तो पुढील काही महिने टीम इंडियातून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेयसला फिट होण्यासाठी किती दिवस लागणार?

रेवस्पोर्ट्जच्या एका रिपोर्टनुसार श्रेयस अय्यरला पुन्हा एकदा ऍक्शन मोडमध्ये यायला आठ आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. तो पुढील जवळपास 2 महिने क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध होणाऱ्या वनडे सीरिजमधून श्रेयस बाहेर पडेल. 11 जानेवारी 2026 पासून न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिज सुद्धा खेळवली जाणार आहे. मात्र यात श्रेयस खेळेल की नाही याबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिजमध्ये श्रेयस अय्यर हा उपकर्णधार होता, आता त्याच्या अनुपस्थितीत येत्या सीरिजमध्ये कोणाला उपकर्णधार म्हणून संधी मिळते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 

श्रेयसला दुखापत कशी झाली?

सिडनी वनडेमध्ये 34 व्या ओव्हरला हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला. एलेक्स कॅरीने समोरच्या दिशेला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागच्या दिशेने गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयस अय्यरला मागे धावावे लागले, त्याने मागे धावताना एक शानदार झेल घेतला पण जमिनीवर पडल्याने तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला वेदना होत होत्या आणि फिजिओने येऊन त्याला मैदानाबाहेर काढले. रोहित शर्मा (121) आणि विराट कोहली (74) यांनी नाबाद खेळी करत भारताला 9 विकेट्सनी विजय मिळवून दिला. मात्र ऑस्ट्रेलियाने 2-1 ने आघाडी घेऊन सीरिज  जिंकली. 

काय म्हणाला श्रेयस अय्यर?

दुखापतीनंतर श्रेयस अय्यरने सोशल मीडियावर पहिल्यांदाच पोस्ट करत चाहत्यांचे आभार मानले आणि आपल्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे सांगितले. श्रेयस अय्यर म्हणाला की, 'मी बरा होतोय. दिवसागणिक माझ्या प्रकृतीत सुधारणा होतेय. मला मिळालेल्या सर्व शुभेच्छा आणि पाठिंबा पाहून मी खूप भारावून गेलोय. तुमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा माझ्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. मला तुमच्या विचारांमध्ये ठेवलंत याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे'. 

FAQ : 

श्रेयस अय्यरला काय दुखापत झाली आणि ती कशी झाली?
उत्तर: २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सिडनी येथे झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात श्रेयस अय्यरला बरगडीजवळ असलेल्या अवयवाला (खांद्याच्या वरच्या भागाला) दुखापत झाली. ३४व्या ओव्हरमध्ये हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला, एलेक्स कॅरीने शॉट खेळला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागे गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयसने मागे धावत शानदार झेल घेतला, पण जमिनीवर पडल्याने दुखापत झाली. यामुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला आणि ड्रेसिंग रूममध्ये बेशुद्ध पडला.

श्रेयस अय्यरला फिट होण्यासाठी किती वेळ लागेल?
उत्तर: रेवस्पोर्ट्सच्या रिपोर्टनुसार, श्रेयसला पूर्ण फिट होण्यासाठी आठ आठवड्यांचा (सुमारे २ महिने) कालावधी लागू शकतो. यामुळे तो नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मधील दक्षिण आफ्रिका वि. भारत वनडे सीरिजमधून बाहेर पडेल. ११ जानेवारी २०२६ पासून न्यूझीलंड वि. भारत वनडे सीरिजमध्ये त्याची सहभागी होण्याबाबत अनिश्चितता आहे.

 श्रेयस अय्यरने दुखापतीनंतर सोशल मीडियावर काय म्हटलं?
उत्तर: दुखापतीनंतर पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर पोस्ट करून श्रेयस म्हणाले, "मी बरा होतोय. दिवसागणिक माझ्या प्रकृतीत सुधारणा होतेय. मला मिळालेल्या सर्व शुभेच्छा आणि पाठिंबा पाहून मी खूप भारावून गेलोय. तुमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा माझ्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत. मला तुमच्या विचारांमध्ये ठेवलंत याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे."

 

About the Author
Tags:
shreyas iyermarathi newsteam indiashreyas iyer Health Update

इतर बातम्या

ग्राहकांसाठी आत्ता दिवाळी! उच्चांकी दरवाढीनंतर आज पुन्हा स्...

भारत