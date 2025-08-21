श्रेयस अय्यर बनणार वनडे कर्णधार? BCCI ची पूर्ण तयारी, रोहितच्या निवृत्तीनंतर होणार निर्णय

Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यरला पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशिया कप 2025 साठी (Asia Cup 2025) टीम इंडियामध्ये निवडण्यात आलेलं नाही. यावर माजी क्रिकेटर्सकडून बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. श्रेयसला आशिया कपसाठी संघात घ्यायला हवं होतं असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र यावर श्रेयसने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. श्रेयसचे फॅन्स सुद्धा त्याची टीम इंडियात निवड न केल्याने नाराज आहेत आणि सोशल मीडियावर चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) गौतम गंभीरवर निशाणा साधत ट्रोल करत आहेत. अशातच एका रिपोर्टनुसार बीसीसीआय श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) वनडे संघाचा कर्णधार बनवू इच्छितं.
19 ऑगस्ट रोजी बीसीसीआयच्या मुंबईतील हेड ऑफिसमध्ये चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या उपस्थितीमध्ये आशिया कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली. यात सूर्यकुमार यादवला कर्णधार तर शुभमन गिलला उपकर्णधार बनवण्यात आलं. यापूर्वी टी 20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये शुभमन गिलचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे आशिया कप संघात निवड झाल्यामुळे त्याची टीम इंडियाच्या टी 20 संघात सुद्धा एंट्री झाली. गिल पूर्वी अक्षर पटेल हा टी 20 फॉरमॅटमध्ये भारताचा उपकर्णधार होता. संघाची घोषणा झाल्यावर अशी देखील चर्चा होती की बोर्ड तिन्ही फॉरमॅटचे कर्णधारपद गिलकडे सोपवू इच्छितो.
हेही वाचा : Asia Cup मध्ये भारत-पाकिस्तान भिडणार; मोदी सरकारकडून शिक्कामोर्तब, फक्त अट एकच...
दैनिक जागरणच्या बातमीमध्ये दावा करण्यात आलेला आहे की बीसीसीआयकडे श्रेयस अय्यरबाबत मोठी योजना आहे, श्रेयस अय्यरला वनडेमध्ये रोहित शर्माचा उत्तराधिकारी म्हणून पाहिलं जात असून यासाठी औपचारिक आणि अनौपचारिक चर्चा झाल्या आहेत. भारतीय संघाचे व्यस्त वेळापत्रक पाहता, बीसीसीआय कोणत्याही एका खेळाडूवर सर्व फॉरमॅटमध्ये संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी टाकण्यास तयार नाही.
शुभमन गिल हा सध्या टेस्ट संघाचा कर्णधार असून सूर्यकुमार यादवकडे टी 20 फॉरमॅटचे कर्णधारपद आहे. तर रोहित शर्मा अजूनही टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार आहे. भारतीय संघ सतत क्रिकेट खेळतो. कामाचा ताण व्यवस्थापित करण्यासाठी, बोर्डाचा विचार दोन वेगवेगळे नेते ठेवण्याचा आहे. याचा अर्थ गिल तिन्ही फॉरमॅटचा कर्णधार होऊ शकत नाही. श्रेयस अय्यर हा ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात टीम इंडियाचा कर्णधार बनू शकतो. पण हे सर्व रोहित शर्माच्या भविष्यावर अवलंबून आहे. रिपोर्ट्सनुसार आशिया कपनंतर रोहित शर्माला त्याच्या भविष्याविषयी निर्णयाबाबत विचारलं जाईल. त्यानंतर श्रेयसच्या कर्णधारपदाचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा कधी झाली?
आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा 19ऑगस्ट 2025 रोजी बीसीसीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात झाली.
बीसीसीआय एकाच खेळाडूला तिन्ही फॉरमॅटचे कर्णधारपद का देत नाही?
भारतीय संघाचे व्यस्त वेळापत्रक लक्षात घेता, बीसीसीआय एकाच खेळाडूवर तिन्ही फॉरमॅटच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी टाकण्यास तयार नाही. त्यामुळे कामाचा ताण व्यवस्थापित करण्यासाठी वेगवेगळ्या फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे कर्णधार ठेवण्याचा विचार आहे.
सध्या भारतीय संघाचे कर्णधार कोण आहेत?
सध्या शुभमन गिल टेस्ट संघाचा कर्णधार आहे, सूर्यकुमार यादव टी-20 संघाचा कर्णधार आहे, आणि रोहित शर्मा वनडे संघाचा कर्णधार आहे.