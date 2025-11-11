English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

श्रेयस अय्यरची ऑक्सिजन लेव्हल 50 पर्यंत घसरली, उभा राहू शकत नव्हता, वनडे सीरिजमध्ये खेळणं अवघड

Shreyas Iyer :  श्रेयस हा ऑस्ट्रेलियातून भारतात परतला असला तरी क्रिकेटच्या मैदानात त्याचे पुनरागमन झालेले नाही. त्याच्या सध्याच्या आरोग्याबाबत मोठे अपडेट्स समोर आले आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Nov 11, 2025, 06:49 PM IST
श्रेयस अय्यरची ऑक्सिजन लेव्हल 50 पर्यंत घसरली, उभा राहू शकत नव्हता, वनडे सीरिजमध्ये खेळणं अवघड
(Photo Credit : Social Media)

Shreyas Iyer : भारताचा वनडे उपकर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) याला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध शेवटच्या वनडे सामन्यात दुखापत झाली होती. ही दुखापत एवढी गंभीर होती की काही दिवस श्रेयसवर रुग्णालयात उपचार करावे लागले. सुरुवातीला त्याची प्रकृती खूपच गंभीर होती. आता श्रेयस हा ऑस्ट्रेलियातून भारतात परतला असला तरी क्रिकेटच्या मैदानात त्याचे पुनरागमन झालेले नाही. 30 नोव्हेंबर पासून दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. मात्र श्रेयस अद्याप पूर्णपणे बरा झाला नसल्याने तो या सीरिजमधून बाहेर राहण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

द इंडियन एक्सप्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रेयस अय्यरला मैदानात कॅच पकडताना झालेली दुखापत ही गंभीर होती. या घटनेनंतर त्याची ऑक्सिजन लेव्हल 50 पर्यंत खाली आली. भारतीय बोर्डातील एका सूत्राने सांगितले की, ' दुखापतीनंतर तो अवघे 10 मिनिटे नीट सुद्धा उभा राहू शकत नव्हता. त्याच्या आजूबाजूचा परिसर पूर्णपणे अंधारात गेला आणि त्याला सामान्य स्थितीत परत येण्यासाठी थोडा वेळ लागला'.

श्रेयसला दुखापत कशी झाली होती?

सिडनी वनडेमध्ये 34 व्या ओव्हरला हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला. एलेक्स कॅरीने समोरच्या दिशेला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागच्या दिशेने गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयस अय्यरला मागे धावावे लागले, त्याने मागे धावताना एक शानदार झेल घेतला पण जमिनीवर पडल्याने तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला वेदना होत होत्या आणि फिजिओने येऊन त्याला मैदानाबाहेर काढले. रोहित शर्मा (121) आणि विराट कोहली (74) यांनी नाबाद खेळी करत भारताला 9 विकेट्सनी विजय मिळवून दिला. मात्र ऑस्ट्रेलियाने 2-1 ने आघाडी घेऊन सीरिज  जिंकली. 

हेही वाचा : IPL 2026 बाबत मोठी अपडेट! कधी आणि कुठे होणार ऑक्शन?

 

 

किती दिवस मैदानाबाहेर राहणार?

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलियात उपचार घेतल्यावर आता पुन्हा भारतात आलाय. मात्र त्याच्या तब्येतीवर टीम लक्ष ठेऊन आहे. असं सांगितलं जातंय की मॅच खेळण्यासारखी संपूर्ण फिटनेस मिळायला श्रेयसला एक महिन्याचा कालावधी लागेल. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'बोर्ड आणि निवड समिती त्याला दुखापतीतून लवकर परत आणू इच्छित नाही. त्याला पूर्णपणे बरे होण्यासाठी अधिक वेळ लागेल आणि दक्षिण आफ्रिका सिरीजमध्ये त्याचा सहभाग संशयास्पद दिसत आहे'.

 

FAQ : 

श्रेयस अय्यरला दुखापत कशी झाली?
श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध शेवटच्या वनडे सामन्यात कॅच पकडताना दुखापत झाली.

श्रेयस अय्यरची प्रकृती कशी आहे?
श्रेयस अय्यरची प्रकृती सध्या स्थिर आहे, परंतु तो अद्याप पूर्णपणे बरा झालेला नाही.

श्रेयस अय्यर मैदानात कधी परतणार आहे?
श्रेयस अय्यर मैदानात परतण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागेल, असे सांगितले जात आहे.

About the Author
Tags:
shreyas iyermarathi newsCricket NewsInd vs SA

इतर बातम्या

धर्मेंद्र लग्नानंतरही हेमा मालिनी यांच्यासोबत का राहत नव्हत...

मनोरंजन