जपानविरोधातील T-20 हारता हारता जिंकला भारत! फक्त 2 धावांनी जिंकला सामना, श्रेयस अय्यर म्हणाला 'फार कठीण...'

भारत आणि जपान यांच्यात खेळला गेलेला एकमेव ऐतिहासिक टी-20 सामना अत्यंत चुरशीचा ठरला. भारताच्या हातातून हा सामना जवळपास निसटलाच होता, पण अखेरीस भारतीय संघाने केवळ दोन धावांनी निसटता विजय मिळवला. सानो इंटरनॅशनल क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या या सामन्यात पावसामुळे दोन्ही संघांसाठी प्रत्येकी पाच षटकांचा खेळ निश्चित करण्यात आला. सुरुवातीला भारतीय फलंदाज मोठी धावसंख्या उभारतील आणि सहज विजय मिळवतील असे वाटले होते. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी ठरली. विजयासाठी भारतीय संघाला खूप संघर्ष करावा लागला आणि सामना जिंकल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने सुटकेचा निःश्वास सोडला.
सामन्यानंतरच्या सादरीकरण सोहळ्यात श्रेयस अय्यरने खेळपट्टीच्या स्वरूपाबद्दल भाष्य केले. खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे अत्यंत आव्हानात्मक होते, त्यामुळे त्याने एकेरी आणि दुहेरी धावा घेण्याची रणनीती अवलंबली. या योजनेनुसार आपण फलंदाजी कशी केली, हे अय्यरने स्पष्ट केले.
सामन्यातील आव्हानांबद्दल विचारले असता अय्यर म्हणाला, "हो, खेळपट्टीवर चेंडू फिरत होता. खरे सांगायचे तर, येथे फलंदाजी करणे खूप कठीण होते. आम्ही पाहिले की, जे सलामीवीर सहसा सातत्याने धावा करतात, त्यांनाही फिरकीचा वेग आणि टप्पा ओळखताना संघर्ष करावा लागत होता."
इतर फलंदाजांना संघर्ष करताना पाहून अय्यरने रणनीती आखून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तो म्हणाला, "जेव्हा मी फलंदाजीला आलो, तेव्हा एकेरी आणि दुहेरी धावा घेऊन स्ट्राईक रोटेट करणे महत्त्वाचे आहे, असे मी ठरवले. मी माझ्या जोडीदाराशीही याबद्दल चर्चा केली होती, जरी त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण होते. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, चेंडूच्या हालचालीनुसार खेळण्याचे आणि त्यानुसार योजना आखण्याचे मी ठरवले होते."
अय्यर पुढे म्हणाला, "जर चेंडू वळत असेल आणि थांबून येत असेल, तर मी गोलंदाजीच्या वेगाचा वापर करेन, क्रीजमध्ये मागे उभे राहून खेळेन आणि एकेरी व दुहेरी धावा घेत स्ट्राईक बदलण्याचा प्रयत्न करेन. ही रणनीती यशस्वी ठरली."
मैदानावरील परिस्थितीबद्दल बोलताना अय्यर म्हणाला, "मी नेहमीच म्हणतो की पाच षटकांच्या सामन्यात काहीही घडू शकते. तुमचा संघ कितीही चांगला असला तरी काही फरक पडत नाही, कारण प्रतिस्पर्धी संघही तितकाच मजबूत असतो. आज जपानी संघाने ज्या प्रकारचा दृष्टिकोन आणि खेळ दाखवला, तो अप्रतिम होता. ते कौतुकास पात्र आहेत; त्यांची खेळण्याची शैली उत्कृष्ट होती."