Shreyas Iyer : मुंबईतील 'या' ठिकाणी क्रिकेटर श्रेयस अय्यरने भाड्याने घेतलं घर, एका महिन्याचं भाडं ऐकून थक्क व्हाल

Shreyas Iyer Rent House In Worli Mumbai : भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरला नुकतंच भारताच्या टी20 संघाचं कर्णधार बनवण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हा भारताच्या टी20 संघाच्या नेतृत्वाची सर्व सूत्र हाती घेईल. अशातच श्रेयस अय्यरने मुंबईतील वरळी भागात घर भाड्याने घेतलं आहे. श्रेयस अय्यरने रहिवासी सदनिका 3 वर्षांसाठी भाड्याने घेतली असून याचा एकूण करार हा 7.14 कोटी रुपयांचा आहे.
भारतीय संघाचा कर्णधार असलेल्या श्रेयस अय्यरने वरळी भागात असलेल्या आर्टेसिया इमारतीत हे घर भाड्याने घेतलं आहे. या घराचं दर महिना भाडं हे तब्बल 18.50 लाख इतकं आहे. 'इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन' (IGR) च्या https://igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांची 'स्क्वेअर यार्ड्स'ने (Square Yards) केलेल्या पडताळणीनुसार, हा व्यवहार अधिकृतपणे जून 2026 मध्ये नोंदवला गेला.
श्रेयस अय्यरने वरळीच्या आर्टेसिया इमारतीत भाड्याने घेतलेलं हे घर 3,875 स्क्वेअरफूटचं असून या व्यवहारामध्ये चार कार पार्किंगच्या जागांचाही समावेश आहे आणि त्याची नोंदणी 1.84 लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी, 1,000 रुपये रजिस्टेशन चार्जेस आणि 74 लाख रुपये सुरक्षा अनामत रकमेसह करण्यात आली.
श्रेयस अय्यरने घेतलेल्या या भाडेकराराचा कालावधी हा 36 महिन्यांचा निश्चित करण्यात आला आहे. ज्यानुसार पहिल्या वर्षाचे दर महिन्याचं भाडं हे पहिल्या वर्षासाठी 18.50 लाख रुपये असेल तर दुसऱ्या वर्षात त्यात सुमारे 7% वाढ होऊन ते 19.79 लाख रुपये होईल. त्यानंतर तिसऱ्या वर्षात त्यात पुन्हा सुमारे 7% वाढ होऊन ते 21.18 लाख रुपये होईल. या करारानुसार तीन वर्षांच्या संपूर्ण भाडे कराराच्या कालावधीनुसार एका भाडं कराराची रक्कम 7.14 कोटी रुपये इतकी आहे. श्रेयस अय्यर याठिकाणी आपल्या कुटुंबासोबत राहणार असल्याची माहिती आहे.
भारताचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर याने आतापर्यंत भारतीय संघासाठी 51 टी20, 76 वनडे, 14 टेस्ट सामने खेळले आहेत. ज्यात श्रेयस अय्यरने टी20 मध्ये 1104 धावा, वनडेत 2977 धावा आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये 811 धावा केल्या आहेत. श्रेयस अय्यरने आयपीएलमध्ये एकूण 146 सामने खेळले असून यात त्याने कोलकाता नाईट रायडर्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स या संघाचं नेतृत्व सुद्धा केलं आहे. श्रेयस अय्यरने आयपीएलमध्ये एकूण 4229 धावा केल्या आहेत. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. तर पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघ श्रेयसच्या नेतृत्वात फायनलपर्यंत पोहोचले होते.