  • श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदाची लॉट्री! दुखापतीतून परतताच मिळाली नेतृत्व करण्याची संधी

श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदाची लॉट्री! दुखापतीतून परतताच मिळाली नेतृत्व करण्याची संधी

Vijay Hazare Trophy : श्रेयस अय्यर दुखापतीतून परतताच त्याच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान श्रेयसला दुखापत झाली होती त्यानंतर तो अनेक महिन्यांनी मैदानात परतणार आहे. 

पूजा पवार | Updated: Jan 6, 2026, 02:20 PM IST
श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदाची लॉट्री! दुखापतीतून परतताच मिळाली नेतृत्व करण्याची संधी
Photo Credit - Social Media

Vijay Hazare Trophy : भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) याला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असताना वनडे सामन्यादरम्यान दुखापत झाली होती. त्यानंतर तो काही महिने क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर होता आणि भारतात आल्यावर बीसीसीआयच्या (BCCI) बंगळुरू येथील रिहॅब सेंटरमध्ये उपचार घेत होता. त्यानंतर आता श्रेयस अय्यर बरा झाला असून त्याची न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजसाठी भारतीय संघात निवड करण्यात आलेली आहे. मात्र त्यापूर्वी श्रेयस अय्यरला कर्णधार पदाची जबाबदारी सुद्धा देण्यात आलीये. श्रेयस अय्यर न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजपूर्वी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणार आहे. ज्यात तो मुंबई संघाचं नेतृत्व करेल.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेयस अय्यरकडे मुंबईचं कर्णधारपद : 

बीसीसीआयने भारतीय संघातील क्रिकेटर्सना देशांतर्गत विजय हजारे ट्रॉफीतील सामने खेळण्यासाठी सांगितले होते. त्यानुसार रोहित विराट सह अनेक स्टार क्रिकेटर्सनी आपापल्या संघांकडून विजय हजारे ट्रॉफीतील सामने खेळले. श्रेयस अय्यर हा त्याच्या दुखापतीतून बरा होत होता त्यामुळे त्याने विजय हजारे ट्रॉफीतील सामने खेळले नव्हते. मात्र आता तो बरा झाल्यावर मुंबई संघाकडून दोन सामने खेळणार आहे. मुंबईचा कर्णधार शार्दुल ठाकूर हा त्याला झालेल्या दुखापतीमुळे दोन सामन्यातून बाहेर पडलाय. तेव्हा त्याच्या ऐवजी श्रेयस आयरकडे मुंबईचं नेतृत्व देण्यात आलंय.  

हेही वाचा : बांगलादेशच नाही तर 'या' देशांमध्ये सुद्धा IPL च्या प्रसारणावर आहे बंदी, नेमकं कारणं काय?

 

श्रेयस अय्यरसाठी परीक्षेसारखी मॅच : 

श्रेयस अय्यर 6 जानेवारी रोजी त्याचा पहिला सामना खेळणार आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पहिला सामना तो हिमाचल प्रदेश विरुद्ध खेळेल. या सामन्यात अय्यरवर सिलेक्टर्सची खास नजर असेल, यात श्रेयसची मॅच फिटनेस पाहिली जाईल. या सामन्यात श्रेयसची फिटनेस योग्य नसेल तर त्याला कदाचित न्यूझीलंड सीरिजमधील सामन्यातून बाहेर ठेवलं जाऊ शकतं. 

श्रेयस अय्यरचं करिअर : 

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये श्रेयस अय्यरचं प्रदर्शन उत्तम राहिलेलं आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये श्रेयसने आतापर्यंत एकूण 40 इनिंग खेळल्या असून यात 1829 धावा केल्या आहेत. यात श्रेयसची सरासरी 60 पेक्षा जास्त आहे आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 105 पेक्षा जास्त आहे. अय्यरने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सात शतकं आणि सात अर्धशतकं झळकावली आहेत.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
shreyas iyerVijay Hazare Trophymarathi newsCricket News

