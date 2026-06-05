/सूर्यकुमार यादवला अखेर सोडचिठ्ठी? श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून टीम सलेक्शन मीटिंगमध्ये घेणार सहभाग, सूत्रांची माहिती

Team India T20 Captain : भारताच्या टी20 संघाच्या नेतृत्वात बदल होणार असल्याच्या बातम्या मागील काही दिवसांपासून समोर येत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून भारतीय टी20 संघाचा कर्णधार असणाऱ्या सूर्यकुमार यादवकडून आता संघाचं नेतृत्व काढून घेण्यात येणार असून श्रेयस अय्यरकडे (Shreyas Iyer) संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. अद्याप बीसीसीआयने या नेतृत्व बदलाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार शनिवारी श्रेयस अय्यरची भारतीय टी20 संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यासंदर्भात अधिकृत माहिती ही बीसीसीआयकडून देण्यात येईल. तसेच शनिवारी होमाच्या बीसीसीआयच्या टीम सलेक्शन मीटिंगमध्ये सुद्धा श्रेयस अय्यर सहभागी असेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सदर निर्णय हा गुरुवारी बीसीसीआयच्या एपेक्स काउंसिलच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
श्रेयस अय्यरने शेवटचा टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना हा डिसेंबर 2023 मध्ये बंगळुरूमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध खेळला होता. आता त्याने आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्ससाठी जबरदस्त प्रदर्शन केले. श्रेयस अय्यरने आयपीएलमध्ये यंदा 498 धावा केल्या. आता टीम इंडियाचं पुढील टी20 मिशन हा आयर्लंड दौरा आहे. जिथे ते आयर्लंड सोबत दोन सामन्यांची सीरिज खेळतील. यानंतर इंग्लंडमध्ये पाच टी20 आणि तीन वनडे सामने होतील. आयर्लंड विरुद्ध पहिला टी20 सामना हा 26 जून आणि दूसरा 28 जून रोजी होणार आहे.
एएनआयच्या रिपोर्टनुसार सांगण्यात आलं आहे की बीसीसीआयचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर आणि सिलेक्टर कमिटीने तिलक वर्माला उपकर्णधार बनवण्यात सहमती दर्शवली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाला तीन महिन्यापूर्वीच आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा खिताब जिंकला होता. भारताने लागोपाठ दुसऱ्यांदा हा खिताब आपल्या नावावर केला असून हा पहिला संघ बनलाय ज्याने टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी डिफेंड केलीये.
सूर्यकुमार यादव मागील जवळपास तीन वर्षांपासून आउट ऑफ फॉर्म आहे. कर्णधार म्हणून त्याची कामगिरी चांगली राहिली, त्याच्या नेतृत्वात भारताने 2024 ते 2026 पर्यंत एकही टी20 सीरिज गमावली नाही. मात्र त्यात बॅटने सूर्यकुमार यादव खूप चांगली कामगिरी करू शकला नाही. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये झालेल्या 9 सामन्यात सूर्यकुमार यादव हा फक्त 242 धावाच करू शकला. तर आयपीएल 2026 मध्ये त्याने फक्त 270 धावा केल्या.