'माझं नशीब...' श्रेयस अय्यरला Asia Cup संघातून वगळल्यानंतर वडिलांनी सोडलं मौन; 'तुम्हाला जर त्याला...'

Shreyas Iyer Father on Asia Cup Squad: आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा कऱण्यात आली आहे. या संघातून श्रेयस अय्यरला वगळण्यात आल्याने अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. श्रेयस अय्यरने स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली असून, आयपीएल 2025 मध्ये पंजाब संघाला फायनलमध्ये पोहोचवत सर्वांना नेतृत्वाची दखल घेण्यास भाग पाडलं होतं. पण तरीही त्याला संघात घेण्यात आलं नसून, राखीव संघात ठेवलं आहे. श्रेयस अय्यरचे वडील संतोष अय्यर यांनी यावर जाहीरपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच या निर्णयामागील कारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. श्रेयसने आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी केली आणि पंजाब किंग्जला अंतिम फेरीतही नेले ते पुरेसे नाही का? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"भारतीय टी-20 संघात स्थान मिळवण्यासाठी श्रेयसला आणखी काय करावं लागेल याची कल्पना नाही. तो आयपीएलमध्ये वर्षानुवर्षे चांगली कामगिरी करत आहे. दिल्ली कॅपिटल्सपासून ते कोलकाता नाईट रायडर्सपर्यंत आणि पंजाब किंग्जपर्यंत, आणि तेही कर्णधार म्हणून त्याने उत्तम कामगिरी केली आहे. त्याने 2024 मध्ये केकेआरचे नेतृत्व करून आयपीएलचे विजेतेपद मिळवले आणि यावर्षी पंजाबला अंतिम फेरीत नेले," असं संतोष यांनी 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ला सांगितलं.
"मी त्याला भारतीय कर्णधार बनवा असं म्हणत नाही, पण किमान त्याची संघात निवड करावी असं मत मांडत आहे. जरी त्याला वगळले तरी तो कधीही नाराजी दाखवत नाही. तो फक्त हे माझे नशीब आहे; तुम्ही आता काहीही करू शकत नाही असं म्हणेल. तो नेहमीच शांत असतो," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"तो कोणालाही दोष देत नाही, परंतु मनातून तो नक्कीच निराश झाला पाहिजे," असंही ते पुढे म्हणाले.
२०२५ च्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) हंगामात पंजाब किंग्जचं (पीबीकेएस) कर्णधारपद भूषवत जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या श्रेयसला संघातून वगळण्यात आल्याने चाहते आणि माजी क्रिकेटपटूंनी टीका केली आहे. माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफनेही भारतीय निवडकर्त्यांनी आणि व्यवस्थापनाने पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशिया कपसाठी 15 खेळाडूंच्या संघातून फॉर्ममध्ये असलेल्या श्रेयस अय्यरला वगळून त्याच्यावर अन्याय केल्याचं मत मांडलं आहे.
निवड समितीचे अजित आगरकर यांनी संघाची घोषणा करताना श्रेयसला वगळण्यामागील कारण सांगितलं होतं. "श्रेयसबद्दल बोलायचं झालं तर, ही त्याची चूक नाही आणि ती आमचीही नाही. तुम्ही फक्त 15 जण निवडू शकता आणि सध्या तुम्हाला त्याच्या संधीची वाट पहावी लागेल," असं त्यांनी सांगितलं.
FAQ
1) आशिया कप 2025 कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: आशिया कप 2025 हा 17 वा संस्करण आहे आणि तो 9 ते 28 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये होणार आहे. सामने दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आणि अबू धाबी येथील शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. हा टूर्नामेंट T20 स्वरूपात होईल.
2) आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ कसा आहे?
उत्तर: भारतीय संघ खालीलप्रमाणे आहे: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, रिंकू सिंग.
स्टँडबाय खेळाडू: यशस्वी जयस्वाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंग्टन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल.
3) भारत-पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?
उत्तर: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुप्रतिक्षित सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई येथे होईल. जर दोन्ही संघ सुपर फोर आणि अंतिम सामन्यात पोहोचले तर ते तीन वेळा भेटू शकतात.
4) भारतीय संघात कोणत्या खेळाडूंना का वगळण्यात आले?
उत्तर: यशस्वी जायस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांना अंतिम 15 खेळाडूंच्या संघात स्थान मिळाले नाही, परंतु जायस्वाल स्टँडबाय खेळाडूंमध्ये आहे. निवड समितीचे प्रमुख अजित अगरकर यांनी सांगितले की, अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी सलामीला चांगली कामगिरी केल्याने आणि टॉप ऑर्डरमध्ये स्पर्धा असल्याने जायस्वाल आणि अय्यर यांना संधी मिळाली नाही.