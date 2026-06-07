'मला माझी पर्सनालिटी बदलण्याची गरज नाही...' कर्णधार झाल्यानंतर का म्हणाला असे श्रेयस अय्यर?

Shreyas Iyer's reaction after being captain of the Indian T20 team : बीसीसीआयने 6 जून रोजी भारतीय संघाची इंग्लंड, आयर्लंड दौऱ्यासाठी त्याचबरोबर आगामी आशिया खेळासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये सर्वात मोठा धक्का म्हणजेच सुर्यकुमार यादवला कर्णधार पदावरुन हटवण्यात आले आहे त्याचबरोबर त्याला भारतीय संघामध्ये देखील स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याच्या जागेवर आता श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. यावर बीसीसीआयने स्पष्ट सांगितले की श्रेयस अय्यर आता आगामी मालिकांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचा कर्णधार झाल्यानंतर आता त्याने पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारतीय संघाचे कर्णधारपद मिळाल्यानंतर कॅप्टन श्रेयस अय्यर म्हणाला की, त्याला आव्हाने स्विकारायला आवडतात. मला माझे व्यक्तिमत्व बदलण्याची गरज नाही. मी पूर्वी जसा होतो, तसाच मला राहायचे आहे. मी इतर कोणासारखा किंवा दुसरा कोणी बनण्याचा प्रयत्न करणार नाही. रविवारी तो एका कार्यक्रमामध्ये सामील झाला होता यावेळी त्याने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. मुंबईचे अनेक खेळाडू हे भारतीय संघामध्ये सामील झाले आहेत, त्याचबरोबर क्रिकेटची क्रेझ वाढल्यामुळे त्याला अनेकदा अनेक आव्हांनाना सामोरे जावे लागले आहे.
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मुंबई क्रिकेटबद्दल सांगताना तो म्हणाला की, मला आव्हाने खुप आवडली आहेत, मुंबईतील क्रिकेटचा स्तर खूप उंचावलेला आहे आणि स्पर्धाही खूप कठीण झाली आहे. तेथील प्रत्येक दुसरे मूल मुंबईचे प्रतिनिधित्व करण्याचे स्वप्न खेळाडूचे असते. जिंकणे ही मानसिकता प्रत्येक खेळाडूंच्या मनामध्ये असणे गरजेचे आहे. माझ्या मार्गात येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानावर मात करणे, हाच माझा दृष्टिकोन नेहमी राहिला आहे असे त्याने सांगितले. या कार्यक्रमामध्ये कर्णधारपदाबद्दल सांगताना तो म्हणाला की, शिकणे आणि जिंकणे हे महत्वाचे आहे आणि त्याचा आनंद घेणे गरजेचे आहे.
श्रेयस अय्यरला कर्णधारपद मिळाल्यानंतर आता भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली म्हणाले की, श्रेयसने केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर त्याने हे कर्णधारपद कमावले आहे. श्रेयसने चांगली कामगिरी केली आहे आणि आपल्या कामगिरीच्या जोरावर त्याने ही जबाबदारी मिळवली आहे. सूर्यकुमार यादवला संघातून काढणे अन्यायकारक आहे, असे मी म्हणणार नाही असे सौरव गांगुलीने मत मांडले.