Marathi News
मुंबईच्या मुलानं वेधलं अवघ्या क्रिकेटविश्वाचं लक्ष; पाकिस्तानविरुद्धचा समना गाजवणारा शुभम रंजने कोण?

USA Player Shubham Ranjane: कालचा पाकिस्तानविरुद्ध USA सामना अत्यंत चुरशीचा होता. दोन्ही संघांनी विजयासाठी जोरदार लढत दिली. पण तुम्हाला माहित आहे का? हा सामना भारतीय संघाचा नसला. तरी या दरम्यान नाव मात्र एका मुंबईकराचं गाजलं. जाणून घ्या कोण आहे  भारतीय मुळाचा USA  खेळाडू शुभम रंजने?

प्रिती वेद | Updated: Feb 11, 2026, 10:09 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Pakistan Vs USA Match: पाकिस्तान आणि USA यांच्यातील क्रिकेट सामना चाहत्यांसाठी अत्यंत रोमांचक ठरला. शेवटी पाकिस्तानने 32 धावांनी सामना जिंकला, मात्र पराभव असूनही USA संघातील एका खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले. शुभम रंजने नावाच्या या खेळाडूने शानदार अर्धशतक झळकावत प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्याच्या खेळीमुळे सामन्याचा रंगच बदलला आणि अनेकांनी त्याच्या कामगिरीचे कौतुक केले. त्यामुळे सामना संपल्यानंतरही चर्चेचा विषय पाकिस्तानचा विजय नव्हता, तर रंजनेची खेळी होती.

सामन्याचा थरारक निकाल
या सामन्यात USA ने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. पाकिस्तानची सुरुवात दमदार झाली. सलामीवीर साहिबजादा फरहानने आक्रमक फलंदाजी करत 41 चेंडूत 73 धावा केल्या. त्याच्या खेळीत 6 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. बाबर आझमनेही 32 चेंडूत 46 धावांची महत्त्वाची खेळी केली. काही फलंदाज लवकर बाद झाले तरी या दोघांच्या धावांमुळे पाकिस्तानने मोठा स्कोअर उभारला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना USA संघाने प्रयत्न केले, पण 190 धावांचे आव्हान पार करता आले नाही.

कोण आहे शुभम रंजने?
31 वर्षांचा शुभम रंजने हा मूळचा मुंबईचा ऑलराउंडर आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमधून प्रवास सुरू करून त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर USA संघाचे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंत मजल मारली. तो 2022 पासून अमेरिकेत स्थायिक झाला आहे. भारतीय संघाचा T20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव त्याचा जवळचा मित्र असून त्याच्याकडून प्रेरणा मिळत असल्याचे रंजने सांगतो. मोठ्या स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळाल्यामुळे त्याच्यासाठी हा सामना खास ठरला. कुटुंबीयही स्टेडियममध्ये उपस्थित होते, त्यामुळे त्याच्यासाठी हा भावनिक क्षण ठरला.

रंजनेची विक्रमी अर्धशतकी खेळी
USA पराभूत झाला तरी रंजनेने 28 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण करत विक्रम नोंदवला. एखाद्या असोसिएट संघाच्या खेळाडूने फुल मेंबर संघाविरुद्ध केलेल्या सर्वात जलद अर्धशतकांमध्ये ही तिसऱ्या क्रमांकाची खेळी ठरली. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे काही काळ सामना USA कडे झुकल्याचे चित्र दिसत होते.

सामन्यानंतर वाढली चर्चा
या कामगिरीनंतर क्रिकेटविश्वात शुभम रंजनेच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. पराभव असूनही त्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. पाकिस्तानने सामना जिंकला असला तरी चाहत्यांच्या लक्षात राहिला तो रंजनेचा आत्मविश्वासपूर्ण खेळ आणि जिद्दीची झलक. आगामी सामन्यांत त्याच्याकडून आणखी चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Shubham RanjanePakistan vs USA matchCricket Newsfastest fifty recordSahibzada Farhan

