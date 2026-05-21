/GT vs CSK : गिल-सुदर्शन जोडीचा IPL मध्ये दबदबा, केली ऐतिहासिक कामगिरी! CSK च्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे

GT vs CSK : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर जीटी विरुद्ध सीएसके सामना पार पडला, या सामन्यात साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांनी आजच्या सामन्यात सीएसकेच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. साई आणि गिलने भागिदारी केल्यानंतर आता त्यांनी त्यांच्या नावावर नवा रेकॅार्ड प्रस्थापित केला आहे.
Shubman Gill and Sai Sudarshan Partnership : चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यासोबत सामना पार पडला, या सामन्यात गुजरातच्या सलामीवीर जोडी शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी कमालीची कामगिरी केली. आजच्या सामन्यामध्ये त्यांनी सीएसके संघाविरुद्ध सामन्यात पहिल्या विकेट्ससाठी 125 धावांची भागिदारी केली. त्यांनी ही कामगिरी पहिल्यांदा केली नाही, आजच्या सामन्यामध्ये ही मोठी भागिदारी केल्यानंतर आता त्यांनी त्यांच्या नावावर नवा रेकॅार्ड प्रस्थापित केला आहे. आजच्या सामन्यातील कमालीच्या कामगिरीनंतर गिल आणि सुदर्शन आता आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्या विकेटसाठी सर्वाधिक शतकी भागीदारी करणारी सलामीवीर जोडी ठरली आहे.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर जीटी विरुद्ध सीएसके यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांनी आजच्या सामन्यात सीएसकेच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. आजच्या सामन्यामध्ये दोघांनी पहिला विकेटसाठी 125 धावांची भागिदारी केली, या पार्टनरशीपनंतर त्यांनी आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक शतकीय भागीदारी करणारी पहिली सलामीवीर जोडी ठरली आहे. याआधी हा रेकॅार्ड अभिषेक शर्मा-ट्रॅव्हिस हेड आणि शिखर धवन-डेव्हिड वॉर्नर यांच्या नावावर आहे.
साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांनी या बाबतीत अभिषेक शर्मा-ट्रॅव्हिस हेड आणि शिखर धवन-डेव्हिड वॉर्नर या दिग्गज जोड्यांना मागे टाकले आहे. अभिषेक शर्मा-ट्रॅव्हिस हेड आणि शिखर धवन-डेव्हिड वॉर्नर यांच्या नावावर याआधी सहा शतकीय धावांच्या भागीदारी सलामीच्या जोड्यांच्या नावावर होती. आजच्या सामन्यानंतर आता साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांनी दोन्ही जोड्यांचा रेकॅार्ड मोडत या यादीमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. गिल आणि सुदर्शन यांनी या सामन्यात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे.
साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांनी आणखी एक रेकॅार्ड नावावर केला आहे. विराट कोहली आणि फॅफ डु प्लेसिस यांच्या नावावर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॅार्ड होता, आता तो साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांच्या नावावर आहे. विराट कोहली आणि फॅफ डु प्लेसिस या जोडीने १,८९० धावा केल्या आहेत, गिल आणि साईने एकूण १,९४२ धावा आतापर्यत केल्या आहेत. गुजरात टायटन्सचा संघ प्लेऑफमध्ये पात्र ठरला आहे, त्यांना टॅाप 2 मध्ये स्थान मिळवण्याची संधी आहे.