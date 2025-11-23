English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

टीम इंडियाला डबल धक्का, शुभमन गिल सह 'हा' स्टार खेळाडू ODI सीरीजमधून बाहेर, कोण करणार नेतृत्व?

Team India :  गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात मानेला दुखापत झाली होती, त्यानंतर तो दुसऱ्या सामन्यातून सुद्धा बाहेर पडला आणि आता वनडे सीरिजला सुद्धा तो मुकू शकतो अशी माहिती समोर येत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 23, 2025, 07:15 AM IST
टीम इंडियाला डबल धक्का, शुभमन गिल सह 'हा' स्टार खेळाडू ODI सीरीजमधून बाहेर, कोण करणार नेतृत्व?
(Photo Credit : Social Media)

Team India : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 30 नोव्हेंबर पासून तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. मात्र या सीरिजपूर्वी टीम इंडियाला डबल धक्का बसला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वनडे उपकर्णधार श्रेयस अय्यरला आधीच दुखापतीमुळे 2-3 महिने क्रिकेट मैदानापासून दूर राहावे लागणार आहे. मात्र आता भारताचा कर्णधार शुभमन गिल या सीरिजमधून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात मानेला दुखापत झाली होती, त्यानंतर तो दुसऱ्या सामन्यातून सुद्धा बाहेर पडला आणि आता वनडे सीरिजला सुद्धा तो मुकू शकतो अशी माहिती समोर येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुन्हा एकदा होणार तपासणी : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा टेस्ट सामना हा गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर पार पडत आहे. शुभमन गिल हा कोलकातामधून टीम इंडिया सोबत गुवाहाटीला गेला. आता डॉक्टर डिनशॉ पार्दीवालाने त्याला काही दिवस आराम करण्याचा सल्ला दिला. शुभमन गिल हा डिसेंबर 9 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या टी 20 सीरिजमध्ये खेळू शकतो. मात्र त्यापूर्वी त्याची तब्येत पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा तपासले जाईल. 

टाइम्स ऑफ इंडियाला बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याच्याने सांगितलं की, 'दुर्दैवाने, शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी उपलब्ध नसेल. निवड समितीची लवकरच गुवाहाटी येथे बैठक होण्याची अपेक्षा आहे, जिथे केएल राहुल, अक्षर पटेल आणि ऋषभ पंत यांच्या नावांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

ऋषभ पंत हा अद्याप टीम इंडियाच्या वनडे संघाचा भाग नाही. पण या फॉरमॅटमध्ये व्यवस्थापन आपला दृष्टिकोन बदलू शकते. कदाचित ते डावखुऱ्या फलंदाजांना संघात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील.

सध्या टीम इंडियात फलंदाजीच्या क्रमात अनेक डाव्या हाताचे फलंदाज आहे. गिलच्या अनुपस्थितीत यशस्वी जयस्वाल, रोहित शर्मा हे सलामी फलंदाजी करताना दिसतील. 

FAQ : 

शुभमन गिलला कोणती दुखापत झाली आहे? 

शुभमन गिलला मानेला दुखापत झाली आहे.

गिलची पुन्हा एकदा तपासणी कधी केली जाईल? 

गिलची पुन्हा एकदा तपासणी पुढील आठवड्यात केली जाईल.

गिल टी 20 सीरिजमध्ये खेळू शकेल का? 

गिल डिसेंबर 9 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या टी 20 सीरिजमध्ये खेळू शकतो.

 

About the Author
Tags:
team indiaShubman GillODI seriesshreyas iyerCricket News

इतर बातम्या

200 वर्षानंतर शनीच्या राशीत पॉवरफूल योग, कोणत्या राशींचे ये...

भविष्य