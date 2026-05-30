'मला त्याचे हात बांधावे लागतील', साई सुदर्शनची कृती पाहून गिलचा संताप; सामन्यानंतर प्रतिक्रिया व्हायरल

Sai Sudarshan Shubman Gill : कालच्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने विजय मिळवून अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. या सामन्यामध्ये साई सुदर्शन ज्याप्रकारे आऊट झाला त्यानंतर सर्वांनीच डोक्याला हात लावला. सामना गुजरातच्या संघाने जिंकला त्यानंतर आता शुभमन गिल या घटनेवर काय म्हणाला यासंदर्भात जाणून घ्या.
राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये काल क्वालिफायर 2 चा सामना पार पडला. कालच्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने विजय मिळवून अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये शुभमन गिल याने 104 धावांची दमदार खेळी खेळली, तर दुसरीकडे कालच्या सामन्यामध्ये एक विचित्र घटना दुसऱ्यांदा घडली. कालच्या सामन्यामध्ये साई सुदर्शन ज्याप्रकारे आऊट झाला त्यानंतर सर्वांनीच डोक्याला हात लावला. कारण त्याने हे पहिल्यादा केले नाही. क्वालिफायर 2 च्या सामन्यात साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल हे दोघे दमदार कामगिरी करत होते पण या सामन्यात साई हा हिटविकेट बाद झाला.
साई सुदर्शन हा हिटविकेट बाद झाल्यानंतर संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने चिंता व्यक्त केली आहे. राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध सामन्यात साई सुदर्शन आणि शुभमन गलि यांनी कालच्या सामन्यामध्ये 167 धावांची सलामी भागिदारी केली आणि विजय मजबूत केला. 13 व्या ओव्हरमध्ये साई सुदर्शन हा हिटविकेट बाद झाला, त्यानंतर सलग विकेट्स राजस्थानच्या हाती लागले. सामना गुजरातच्या संघाने जिंकला त्यानंतर आता शुभमन गिल या घटनेवर काय म्हणाला यासंदर्भात जाणून घ्या.
साई सुदर्शन सलग दुसऱ्यादा हिटविकेट बाद झाल्यानंतर गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला, "सलग दोन सामन्यांमध्ये असे घडलेले मी पाहिले असेल असे मला वाटत नाही. मी सोशल मीडियावर त्यांचे हात बांधल्याचे काही व्हिडिओ पाहिले आहेत. मला वाटते की मलाही ते करावे लागेल." पुढे त्याने असेही सांगितले की, आमच्या दोघांमध्ये आमचा संवाद उत्कृष्ट असतो. आमच्यापैकी एकाला आक्रमक खेळायचे असते आणि आम्ही तो निर्णय सहजपणे घेतो." त्याने मारलेल्या शतकाबद्दल सांगितले की, मी अशा मनःस्थितीत होतो, जिथे मी फटकेबाजीसाठी जागा शोधत होतो, गोलंदाजांचा अंदाज घेत होतो आणि चेंडू मारण्याचा प्रयत्न करत होतो. जेव्हा तुम्ही चांगली फलंदाजी करत असता, तेव्हा असेच घडते; तुम्ही फटकेबाजीसाठी जागा शोधता आणि त्यावर फटके मारता."
गुजरात टायटन्सच्या संघाची आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर, संघाने या सिझनमध्ये 14 सामन्यापैकी 9 सामन्यात विजय मिळवला होता तर 5 सामन्यात त्याचा पराभव झाला. क्वालिफायर 1 मध्ये आरसीबीविरुद्ध गुजरात टायटन्सच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. बीसीसीआयच्या नियमानुसार पहिल्या दोन स्थानावर असलेल्या संघाला दोन वेळा फायनलमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते, त्यामुळे मग क्वालिफायर 1 मध्ये झालेल्या पराभवानंतर क्वालिफायर 2 मध्ये विजय मिळवून जीटीने फायनलची फेरी गाठली आहे.