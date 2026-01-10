टी-20 वर्ल्ड कप संघातून वगळल्यानंतर शुभमन गिलने अखेर सोडलं मौन, म्हणतो 'ते माझ्याकडून हिरावून... '

Shubman Gill Reaction after dropped from T20World Cup Team: भारताच्या एकदिवसीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आगामी टी-20 विश्वचषक 2026 संघातून वगळल्यानंतर पहिल्यांदाच आपलं मत मांडलं आहे. रविवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या भारताच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी शुभमन गिलने यावर भाष्य केलं. आपण निवडकर्त्यांच्या निर्णयाचा आदर करतो असं सांगत त्याने स्पर्धेसाठी संघाला शुभेच्छा दिल्या. शुभमन गिल मागील काही काळापासून टी-20 क्रिकेटमध्ये फारशी चांगली कामगिरी करु शकलेला नाही. यामुळेच संघ व्यवस्थापनाने संघ संतुलनावर लक्ष केंद्रित करून संघातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या जागी, अष्टपैलू अक्षर पटेलची उपकर्णधार आणि सूर्यकुमार यादवची कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
"मी निवडकर्त्यांच्या निर्णयाचा आदर करतो. टी-20 विश्वचषकासाठी संघाला खूप खूप शुभेच्छा," असं त्याने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं. "मी जिथे असायला हवं तिथेच आहे आणि माझ्या नशिबात जे काही लिहिले आहे, ते कोणीही माझ्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. एक खेळाडू नेहमीच देशासाठी आपले सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करतो आणि निवडकर्त्यांनी त्यांचा निर्णय घेतला आहे," असंही तो पुढे म्हणाला.
दरम्यान, विराट कोहली आणि रोहित शर्माच्या उत्कृष्ट फॉर्ममुळे एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताच्या चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. भारताला तुलनेने अनुभवी संघ रविवारी तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात नवीन चेहऱ्यांच्या न्यूझीलंड संघाशी भिडणार आहे. टी-20 विश्वचषकावर लक्ष असलं तरी पुढील सात दिवसांत होणाऱ्या तीन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कोहली आणि रोहितच चर्चेत राहतील.
या दोन सुपरस्टार खेळाडूंनी कसून सराव केला आहे. दोघांनी विजय हजारे ट्रॉफीच्या लीग फेरीत काही सामने खेळले असून मोठी धावसंख्या उभारत आपण अद्याप निवृत्त होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
टी-20 विश्वचषक संघातून वगळल्यानंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिल आता कशाप्रकारे खेळी करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील बहुतेक सामन्यांमधून त्याला बाहेर ठेवणाऱ्या दुखापतींव्यतिरिक्त त्याचा फॉर्म ही एक चिंतेची बाब आहे.
तथापि, गिलच्या पुनरागमनामुळे यशस्वी जैस्वालला बाहेर बसावं लागण्याची शक्यता आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात आपले पहिले एकदिवसीय शतक झळकावलं होतं.