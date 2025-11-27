IND vs SA: भारताच्या पराभवानंतर शुभमन गिलची पहिली प्रतिक्रिया! म्हणाला, "शांत समुद्र तुम्हाला....

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shubman Gill big reaction: भारताच्या अपमानास्पद पराभवावर शुभमन गिलने अखेरीस आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. या पराभवामुळे संघाच्या कामगिरीवर आणि नेतृत्वावर टीका झाली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 27, 2025, 11:41 AM IST
Shubman Gill breaks silence on India humiliating defeat against SA Test

Shubman Gill breaks silence  India humiliating defeat : दक्षिण आफ्रिकेकडून 0-2 ने झालेल्या पराभवाने भारतीय क्रिकेटविश्व हादरून गेले आहे. मैदानावर झालेली 408 धावांची दारुण हार ही भारताच्या टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठ्या धावफरकाच्या पराभवांमध्ये गणली जात आहे आणि त्यामुळे संघाचे नेतृत्व, कोचिंग स्टाफ आणि एकूणच कामगिरीवर जोरदार टीका सुरू झाली. चाहत्यांचा संताप इतका टोकाला गेला की, प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यांना सामन्यादरम्यान स्टेडियममध्ये हूटिंगला सामोरे जावे लागले. ही मालिका भारतीय भूमीत खेळली जात असल्यामुळे तिचे चटके अधिक तीव्रतेने जाणवले. साऊथ आफ्रिका (South Africa national cricket team) ने कोलकात्यातील पहिली कसोटी 30 धावांनी जिंकली आणि त्यानंतर गुवाहाटीमध्ये भारताला तब्बल 408 धावांनी नमवत मालिकेवर क्लीन स्वीप केला. विशेष म्हणजे, 25 वर्षांतील भारतातील ही त्यांची पहिली कसोटी मालिका विजय ठरला होता. या यशानंतर त्यांनी भारतीय मैदानावर नवा इतिहास लिहिला.

कॅप्टन बाहेर… पण शब्दांतून जिंकला विश्वास

दुसऱ्या कसोटीत मानेला दुखापत झाल्यामुळे (Shubman Gill) मैदानाबाहेर होता, पण पराभवानंतर संघाचा खचलेला आत्मविश्वास उभा करण्याची जबाबदारी त्याने शब्दांतून उचलली. बुधवारी त्याने X वर एक भावनिक पण पक्का गेम-प्लॅन मांडणारी पोस्ट केली. तो म्हणाला, “शांत समुद्रातून मार्ग काढणं शिकता येत नाही, वादळच माणसाला मजबूत करतं. आम्ही एकमेकांवर विश्वास ठेवत पुढे जाणार, एकत्र लढणार आणि परत आणखी भक्कम होऊन उभे राहणार.”

असा रंगला सामना

गुवाहाटी कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर 549 धावांचे डोंगराएवढे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, संघाची फलंदाजी 140 धावांत संपुष्टात आली. गोलंदाज-फास्ट ऑलराउंडर मार्को यानसेन (Marco Jansen) ने पहिल्या डावात 6 विकेट घेत सामना एकहाती भारतापासून दूर नेला. तसेच त्याने 93 धावांची विध्वंसक खेळी करत भारतीय बॉलिंगवरही प्रचंड दबाव आणला.

फलंदाजांपेक्षा फिल्डिंग नोंदीनेही सर्वांचे लक्ष वेधले. फिल्डर एडन मारक्रम(Aiden Markram) या कसोटीत 9 झेल पकडले, जो एकाच कसोटीत कोणत्याही फिल्डरकडून पकडल्या गेलेल्या सर्वाधिक झेलांपैकी एक विक्रम ठरला होता. त्याच सामन्यात, विकेटकीपर-स्लिप विभागातील Evan Markram (स्पर्धात्मक स्लिप फिल्डिंग सेटअपमध्ये) नेही झेलांचा झंजावात उभा केला, ज्याने भारताच्या ‘कमबॅक’ विस्फोटाला जागा ठेवली नाही.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

