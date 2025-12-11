गंभीरमुळे नाही तर 'या' कारणामुळे शुभमन गिलला मिळालेलं कर्णधारपद, पूर्व निवडकर्त्याचा खुलासा

Shubman Gill Captaincy Not because of Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेटमध्ये नुकतेच झालेल्या बदलांनी चाहत्यांमध्ये चांगलेच कौतुक आणि चर्चा निर्माण केली आहे. रोहित शर्माच्या अचानक टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर शुभमन गिलला टीमचं कर्णधारपद देण्याच्या निर्णयाने अनेकांनी गोंधळ निर्माण केला. सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली होती की हे सगळं गौतम गंभीरच्या आगमनामुळे घडलं, पण आता या प्रकरणाची खरी स्टोरी समोर आली आहे.
पूर्व BCCI निवडकर्ते सलिल अंकोला यांनी खुलासा केला की शुभमन गिलला भविष्यातील भारतीय टीमचा कर्णधार म्हणून खूप आधीपासून ठरवले गेले होते. अंकोला म्हणाले की 2023 मध्ये गिलने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करताना, अनेक शतक, दुहेरी शतक आणि वर्ल्ड कपमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन केले होते. त्याच वर्षी निवड समिती, टीम मॅनेजमेंट आणि सीनियर खेळाडूंच्या चर्चेनंतर ठरवण्यात आले की रोहित शर्मा नंतर टीमची कमान कोणाला मिळेल तर ती शुभमन गिलला मिळावी.
अंकोला म्हणाले, “आम्हाला आधीपासूनच ठाऊक होते की गिल एक दिवस भारताचा नेतृत्व करेल. 2023 मध्येच तो आमच्या कर्णधारपदाच्या यादीत होते. गिलच्या फील्डिंग, निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमुळे आणि नेतृत्व गुणांमुळे तो बाकी खेळाडूंपेक्षा वेगळा ठरतो.”
चाहत्यांना वाटत होते की कोच गौतम गंभीर आले की गिलला कर्णधारपद मिळालं. पण अंकोलाचे खुलासे याबाबत स्पष्ट आहेत. गिलला कप्तानी देण्याचा निर्णय गंभीरच्या कोच बनण्यापूर्वी साधारण दोन वर्षांपूर्वीच ठरवलेला होता. त्यामुळे असे सांगणे चुकीचे ठरेल की गिलला टॉप रोल फक्त गंभीरमुळे मिळाला.
इंग्लंडविरुद्ध शुभमन गिलने पहिल्यांदाच टेस्ट टीमचे कर्णधार म्हणून नेतृत्व केले आणि उच्च दबावातही उत्कृष्ट कामगिरी केली.
अंकोला म्हणाले,“जर एखादा खेळाडू इंग्लंडमध्ये अशा परिस्थितीत 750 हून अधिक रन करू शकतो, तर त्याची मानसिक ताकद आणि क्षमता शंकेत नाही.”
साउथ आफ्रिका विरुद्ध मालिकेत गिल जखमी असल्यामुळे खेळले नाहीत, आणि भारताला शर्मनाक पराभव झेलावा लागला. या घटनेमुळे गिलची टीमसाठी महत्त्वाची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली.
पूर्वीपासून ठरवलेल्या योजनांमुळे आणि गिलच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे, भारतीय क्रिकेटमध्ये नेतृत्वाची हस्तांतरण प्रक्रिया सुसंगत आणि सुव्यवस्थित ठरली. गौतम गंभीरच्या आगमनाने फक्त चर्चा वाढली, पण खरी खरी निर्णय प्रक्रिया पूर्व नियोजित होती.
1. शुभमन गिलचं कर्णधारपद कधी ठरली होती?
पूर्व निवडकर्ते सलिल अंकोला यांच्या मते, शुभमन गिलला 2023 मध्येच भविष्यातील कर्णधार म्हणून ठरवले गेले होते.
2. गौतम गंभीरच्या कोचिंगचा गिलच्या कर्णधारपदावर परिणाम झाला का?
नाही, गिलला कर्णधारपद देण्याचा निर्णय गंभीरच्या कोच बनण्यापूर्वी साधारण दोन वर्षांपूर्वीच ठरवला गेला होता.
3. शुभमन गिलने इंग्लंडमध्ये कर्णधारपद असताना कसं होतं प्रदर्शन?
गिलने 5 सामने खेळून 756 रन केले, सलग अनेक शतक ठोकले आणि भारताची सीरीज इंग्लंडविरुद्ध 2-2 ने जिंकवली.