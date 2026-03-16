  • Marathi News
  • रोहित नाही शुभमनच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने जिंकली ट्रॉफी? ब्रॉडकास्टरकडून मोठा ब्लँडर

रोहित नाही शुभमनच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने जिंकली ट्रॉफी? ब्रॉडकास्टरकडून मोठा ब्लँडर

BCCI Naman Awards :  ब्रॉडकास्टरकडून झालेल्या एका छोट्याश्या चुकीमुळे बीसीसीआय नमन अवॉर्ड्समध्ये क्रिकेट बोर्डाची फजिती झाली. तसेच याचुकीमुळे रोहित शर्माचे फॅन्स सिद्ध भडकले आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Mar 16, 2026, 07:56 AM IST
रोहित नाही शुभमनच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने जिंकली ट्रॉफी? ब्रॉडकास्टरकडून मोठा ब्लँडर
BCCI Naman Awards : बीसीसीआय नमन अवॉर्ड्सचं (BCCI Naman Awards) मुंबईत आयोजन करण्यात आलं होतं. या पुरस्कार सोहळ्यात भारताचा महिला वनडे वर्ल्ड कप चॅम्पियन संघ 2025, अंडर19 संघ आणि पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 यांना सन्मानित करण्यात आलं, तर सोबतच वर्षभर क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचं सुद्धा पुरस्कार देऊन कौतुक करण्यात आलं. मात्र या पुरस्कार सोहळा जेवढा भव्यतेची आणि त्यातील खेळाडूंच्या उपलब्धतेसाठी लक्षात ठेवला जाईल, तेवढाच तो ब्रॉडकास्टर्सकडून झालेल्या मोठ्या चुकांसाठी सुद्धा लक्षात राहिलं. ब्रॉडकास्टरकडून झालेल्या एका छोट्याश्या चुकीमुळे क्रिकेट बोर्डाची फजिती झाली. कार्यक्रमादरम्यान एक टेक्निकल चूक झाली ज्यामुळे रोहित शर्माचे (Rohit Sharma) फॅन्स नाराज झाले. तसेच यामुळे सोशल मीडियावर मिम्सचा पाऊस पडला आहे. 

नेमकं काय घडलं? 

वाद तेव्हा सुरु झाला जेव्हा बीसीसीआय नमन अवॉर्ड्सच्या मंचावर पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराने मुलाखतीसाठी स्टेजवावर बोलावण्यात आलं. हरमनप्रीत कौरने महिला संघांच्या ऐतिहासिक वर्ल्ड कप विजयाविषयी सांगितलं तर सूर्यकुमार यादवने टी20 वर्ल्ड कपच्या विजयाविषयी सांगितलं. पण ज्यावेळी शुभमन गिलची (Shubhman Gill) बोलायची वेळ आली तेव्हा स्क्रीनवर ग्राफिक्समध्ये त्याला 'विजेता कर्णधार, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025' असं म्हणून संबोधण्यात आलं.  

रोहितचे फॅन्स नाराज : 

शुभमन गिलच्या नावापुढे 'विजेता कर्णधार, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025' असं लिहिलेलं पाहून रोहित शर्माच्या फॅन्सचा पारा चढला. भारताने 2025 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. ज्यात शुभमन गिल हा संघाचा भाग होता पण तो कर्णधार नव्हता. मात्र या स्पर्धेनंतर ऑस्ट्रेलियात झालेल्या वनडे सीरिजसाठी टीम इंडियाचं कर्णधारपद हे शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आलं. ज्यात रोहित आणि विराट हे दोघे त्याच्या नेतृत्वात खेळत होते. प्रसारकाच्या या चुकीनंतर, बीसीसीआयने ती क्लिप तात्काळ त्यांच्या अधिकृत हँडलवरून काढून टाकली.

हेही वाचा : टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अचानक संजू सॅमसनच्या बॅटमधून कशा निघाल्या धावा? फलंदाजाने स्वतः सांगितलं सिक्रेट

ब्रॉडकास्टरकडून झालेला हा ब्लंडर सोडला तर बीसीसीआयच्या नमन अवॉर्ड्समध्ये शुभमन गिल आणि स्मृती मंधाना या दोघांचं नाव गाजलं. 2024-2025 सीजनमध्ये आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या शुभमन गिलला पुरुषांच्या प्रथम श्रेणीमध्ये त्यावर्षाचा सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर म्हणून निवडण्यात आलं. त्याला प्रतिष्ठित पॉली उम्रीगर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. गिलचा हा दुसरा क्रिकेटपटू ऑफ द इयर सन्मान आहे, त्याने यापूर्वी 2023 मध्ये हा पुरस्कार जिंकला होता.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

इतर बातम्या

पुढील 24 तासांत सोसाट्याचा वारा अन् मेघगर्जनेसह पाऊस; उन्हा...

महाराष्ट्र बातम्या