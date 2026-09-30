/शुभमन गिलचा विक्रम! द्विशतक ठोकणारा सर्वात जलद फलंदाज; मोडला ईशान किशनचा विक्रम

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत भारताने 406 धावांचे विशाल लक्ष्य गाठत शानदार विजयाची नोंद केली. या विजयाचा सर्वात मोठा नायक ठरला तो शुभमन गिल. गुवाहाटीच्या मैदानावर शुभमन गिलने आपल्या फलंदाजीचा आणखी एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत गिलने धडाकेबाज द्विशतक झळकावत वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान द्विशतक पूर्ण करण्याचा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला. भारताच्या धावांचा पाठलाग करताना गिलने अवघ्या 117 चेंडूंमध्ये द्विशतक पूर्ण केले. त्याच्या या विक्रमी खेळीत तब्बल 24 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. हे गिलच्या वनडे कारकिर्दीतील दुसरे द्विशतक ठरले.
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान द्विशतकाचा विक्रम यापूर्वी भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशनच्या नावावर होता. ईशानने 10 डिसेंबर 2022 रोजी बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात अवघ्या 126 चेंडूंमध्ये द्विशतक पूर्ण केले होते. मात्र, गिलने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात ईशानचा हा विक्रम तब्बल 9 चेंडूंनी मोडला. 117 चेंडूंमध्ये द्विशतक पूर्ण करत गिलने वनडे क्रिकेटच्या विक्रमांच्या यादीत नवे स्थान निर्माण केले. गिलच्या या आक्रमक खेळीमुळे भारताने 406 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सामन्यात दमदार पुनरागमन केले. रोहित शर्माच्या शतकानंतर गिलनेही आपला धडाका कायम ठेवत वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला.
Shubman Gill recreated Chris Gayle's celebration after his pic.twitter.com/QqOawYPmRk(@Boom_093) September 30, 2026
वनडे क्रिकेटमध्ये वेगवान फलंदाजीचे नवे शिखर गाठत गिलने पुन्हा एकदा आपली आक्रमक शैली सिद्ध केली आहे.
406 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गिलने सुरुवातीपासूनच वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांवर आक्रमण केले. अवघ्या 62 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केल्यानंतर त्याने आणखी वेग वाढवला आणि केवळ 89 चेंडूंमध्ये 150 धावांचा टप्पा गाठला. यानंतर गिलने 117 चेंडूंमध्ये द्विशतक पूर्ण करत वनडे क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान द्विशतकाचा विक्रम आपल्या नावावर केला. त्याने ईशान किशनचा यापूर्वीचा 126 चेंडूंमध्ये द्विशतक करण्याचा विक्रम मोडला. रोहित शर्मासोबत गिलने 255 धावांची दमदार सलामीची भागीदारी रचली. रोहितने 75 चेंडूंमध्ये 101 धावांची आक्रमक खेळी केली. त्याच्या बाद झाल्यानंतरही गिलने वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला.
रोहित माघारी परतल्यानंतर विराट कोहलीने गिलची साथ दिली. दोघांनी अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये 65 धावा जोडत भारताच्या विजयाची वाट आणखी सोपी केली. विराटने 19 चेंडूंमध्ये 29 धावा केल्या. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला. शेर्फेन रदरफोर्डने त्याचा शानदार झेल घेत ही भागीदारी संपवली. मात्र, गिलची आक्रमकता कायम राहिली. त्याच्या विक्रमी द्विशतकाच्या जोरावर भारताने 406 धावांचे आव्हान यशस्वीपणे पार करत वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात दिमाखदार विजय मिळवला.