टीम इंडियाला दिलासा! कर्णधार शुभमन गिलला मिळाला डिस्चार्ज, गांगुलीने घेतली भेट

Shubman Gill : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे साऊथ आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. साऊथ आफ्रिकेने हा ऐतिहासिक सामना 30 धावांनी जिंकत तब्बल 15 वर्षांनंतर भारताच्या भूमीत टेस्ट विजयाची नोंद केली. टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याच्या मानेला दुखापत झाल्याने तो पहिल्या डावात रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला होता. त्याला कोलकाताच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याची माहिती सुद्धा समोर आली. त्यानंतर आता गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
वॉशिंग्टन सुंदरच्या रूपात टीम इंडियाची दुसरी विकेट पडल्यावर स्कोअर 75 धावांवर 2 विकेट असा होता. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आला. त्याने ३ बॉलचा सामना केला यात तो 4 धावा करू शकला. मात्र त्यानंतर तो रिटायर हर्ट होऊन बाहेर पडला. सायमन हार्मरविरुद्ध दोन चेंडूंचा बचाव केल्यानंतर, शुभमनने तिसऱ्या बॉलवर एक चौकार मारला, परंतु त्यानंतर त्याच्या मानेला दुखापत झाली. तेव्हा वेदनेने त्रस्त होऊन, शुभमन गिलने खेळ थांबवून मैदानाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पहिल्या सामन्यातूनच गिल बाहेर पडला.
कर्णधार शुभमन गिल याला सकाळी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मान दुखीमुळे तो त्रस्त होता. मात्र काहीवेळापूर्वी त्याला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ही माहिती समोर आलीये. तसेच गिल हॉस्पिटलमध्ये असताना बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि माजी भारतीय कर्णधार सौरव गांगुली हे सुद्धा त्याच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी गेले होते. कर्णधार शुभमन गिलला डिस्चार्ज मिळाला असला तरी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २२ नोव्हेंबर पासून सुरु होणाऱ्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात तो खेळेल कि नाही याबाबत अजूनही शंका आहे.
शुभमन गिलला कशी दुखापत झाली?
शुभमन गिलला मानेला दुखापत झाली जेव्हा तो सायमन हार्मरविरुद्ध बल्लेबाजी करत होता.
शुभमन गिलला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं का?
हो, शुभमन गिलला कोलकाताच्या वुडलंड्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते.
शुभमन गिल दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळणार का?
अजूनही शंका आहे, त्याच्या मानेला दुखापत झाली आहे आणि त्याला आराम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.