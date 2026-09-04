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शुभमन गिलने स्वीकारली अकायच्या 'काका'ची भूमिका; विराट कोहलीला केले टॅग

भारतीय क्रिकेटपटू शुभमन गिलने अनपेक्षितपणे विराट कोहलीचा मुलगा 'अकाय'च्या काकाची भूमिका स्वीकारली. त्याने 'किंग कोहली'ला एका व्हिडिओमध्ये टॅगही केले, ज्यामध्ये त्याला 'काका' (अंकल) म्हणून संबोधले गेले होते.

Published: Sep 04, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:35 PM IST
शुभमन गिलने स्वीकारली अकायच्या 'काका'ची भूमिका; विराट कोहलीला केले टॅग
Image Credit: शुभमन गिलने स्वीकारली अकायच्या &#039;काका&#039;ची भूमिका; विराट कोहलीला केले टॅग

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