शुभमन गिलने स्वीकारली अकायच्या 'काका'ची भूमिका; विराट कोहलीला केले टॅग

विराट कोहली त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा आणि त्यांची मुले (वामिका आणि अकाय) यांच्यासह लंडनमध्ये राहत असल्याचे समजते. आपल्या मुलांना प्रसिद्धीच्या झोतातून दूर ठेवण्यासाठी कोहलीने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अनुष्काने मुलाला, अकायला जन्म दिला आणि कोहली दुसऱ्यांदा पिता बनला. कोहली आपल्या दोन्ही मुलांना लोकांच्या नजरेपासून पूर्णपणे दूर ठेवतो. तरीही, चाहते अनेकदा सोशल मीडियावर अकाय आणि वामिका यांच्याबद्दल मनोरंजक मजकूर (content) तयार करत असतात. अशातच, एक व्हिडिओ समोर आला ज्यावर शुभमन गिलने टिप्पणी केली आणि एक प्रकारे अकायच्या काकाची भूमिका निभावली. गिलने या पोस्टमध्ये कोहलीला टॅगही केले.
खरं तर, 'कंटेंट क्रिएटर' विदुषी माहेश्वरीने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये तिने स्वतःला अकाय कोहलीची शिक्षिका म्हणून सादर केले. ती विचारते, "वर्गात कोण ओरडत आहे?" त्यानंतर ती म्हणते, "अकाय, उद्या तुझ्या पालकांना घेऊन ये. तू तुझ्या काकांसोबत आलास तर अधिक चांगले होईल." कोणते काका? "शुभमन गिल."
गिलने या व्हिडिओवर एक मजेशीर टिप्पणी केली. विराट कोहलीला टॅग करत त्याने लिहिले, "विराट भाई, काळजी नको करू, मी सांभाळून घेईन." गिलची ही टिप्पणी पाहून युजर्सना आश्चर्य वाटले. आतापर्यंत ३,४०,००० हून अधिक लोकांनी त्याच्या टिप्पणीला पसंती दर्शवली आहे. अशा प्रकारे, गिलने अकायच्या काकाची भूमिका स्वीकारली.
अलीकडेच भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली गेली. कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने ही मालिका १-० ने जिंकली. भारताने पहिला सामना जिंकला, तर दुसरा सामना अनिर्णित राहिला. कोहलीच्या बाबतीत सांगायचे तर, जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान तो भारतासाठी एकदिवसीय (ODI) मालिका खेळताना दिसला होता. सध्या तो भारतासाठी केवळ एकदिवसीय फॉरमॅटमध्ये खेळतो; त्याने कसोटी आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.