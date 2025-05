इतका राग...भर मैदानातच कर्णधार शुभमन गिलची पंचांशी दोनदा बाचाबाची, गुजरात-हैदराबाद सामन्यात हाय व्होल्टेज ड्रामा

GT vs SRH: आयपीएल 2025 (IPL ) मधील सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात शुक्रवारी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात शुभमन गिलने 76 धावांची दमदार खेळी केली. त्याने 200 च्या स्ट्राईक रेटने 38 चेंडूत या धावा केल्या. डावाच्या 13 व्या षटकात गिलला धावबाद देण्यात आले. पण, पंचांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला. गिल डगआउटवर पोहोचला आणि पंचांशी फार रागात वाद घालू लागला. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

जोस बटलरने झीशान अन्सारीचा चेंडू शॉर्ट फाइन लेगकडे खेळला आणि एका धावासाठी तो पाळायला लागला. तेवढ्यात हर्षल पटेलने चेंडू पटकन पकडला आणि स्ट्रायकरच्या टोकाकडे फ्लॅट थ्रो मारला. गिल स्ट्रायकरच्या टोकापर्यंत पोहोचू शकला नाही. गिल क्रीजच्या बाहेर होता यात काही शंका नव्हती, पण यष्टिरक्षक हेनरिक क्लासेनने चेंडू हातात घेऊन स्टंप उडवले होते का असा प्रश्न उपस्थित झाला. डावाच्या 13 व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर गिलला धावबाद करण्यात आले. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध धावबाद झाल्यानंतर शुभमन गिलने फार रागात येऊन पंचांशी वाद घातला.

विकेटकीपर हेनरिक क्लासेनने गिलला ज्या पद्धतीने धावबाद केले तेच चर्चेत आले. कारण विकेटकीपरचे ग्लोव्हज आणि चेंडू एकाच वेळी स्टंपजवळ होते. यामुळे निर्णय तिसऱ्या पंचाकडे गेला. तिसऱ्या पंचांनी सगळ्या गोष्टी तपासल्या. अनेक रिप्ले आणि अँगलनंतर, पंचांनी असा निष्कर्ष काढला की चेंडू स्टंपला लागला होता. पंचांनी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या बाजूने निर्णय दिला. पण गिलला हा निर्णय अपेक्षित न्हवता. यामुळे त्याला खूप राग आला. तो पंचावर रागावलेला दिसत होता. मात्र, त्याला पॅव्हेलियनमध्ये परतण्याशिवाय त्याला पर्याय नव्हता. त्याने मैदानावरील पंचांना काहीही सांगितले नाही, परंतु डगआउटवर पोहोचल्यानंतर गिल टीव्ही पंच मायकेल गॉफशी वाद घालताना दिसला.

What's your take? #ShubmanGill seen having a word with the umpire after being given out by the third umpire on a tight call!

Watch the LIVE action https://t.co/RucOdyBVUf#IPLonJioStar #GTvSRH | LIVE NOW on SS-1, SS- 1 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/TPiALXJu8O

— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2025