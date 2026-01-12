शुभमन गिलला पुन्हा दुखापत? पाठीचं करण्यात आलं संपूर्ण चेकअप, दुसरा सामना खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील वडोदरा येथे झालेला पहिला सामना भारताने जिंकला. सीरिजमधील पहिला सामना शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने जिंकला आणि सीरिजमध्ये सुद्धा 1-0 ने आघाडी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध टेस्ट सामना खेळताना शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) मानेला दुखापत झाली होती. त्यानंतर तो टेस्ट सीरिज आणि वनडे सीरिजमधून सुद्धा बाहेर पडला होता. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने विजय मिळवला असला तरी फलंदाजी करताना गिल हा पाठीच्या समस्येने त्रस्त असलेला दिसला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार शुभमन गिल हा प्रेझेंटेशननंतर सरळ स्कॅन करण्यासाठी गेला कारण त्याला नॉर्मल चालताना अडचण येत नव्हती पण जेव्हा तो बराच वेळ फलंदाजीसाठी वाकत होता तेव्हा त्याला जडपणा जाणवत गेला. जेव्हा गिलने वडोदरा येथे आपले अर्धशतक पूर्ण केले तेव्हा सर्वांनी पाहिले की तो पाठीचा कडकपणा कमी करण्यासाठी सुमारे 10 मिनिटे कसे स्ट्रेचिंग करत राहिला.
वडोदरामध्ये जेव्हा शुभमन गिल 56 धावा करून बाद झाले तेव्हा त्यांचा स्ट्राईक रेट हा फक्त 78 च्या जवळपास होता. यात सर्वात जास्त चिंतेची बाब होती ती म्हणजे फिटनेस. या इनिंग दरम्यान जेव्हा शुभमन गिल हा अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचला तेव्हा त्याच्या स्नायूंमध्ये ताण स्पष्टपणे दिसून येत होता. अर्धशतक पूर्ण झाल्यावर तो मैदनात उलट झोपला आणि फिजिओला बोलवण्यात आले. तो पुन्हा एकदा बॅटिंगसाठी परतला मात्र यावेळी बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. हे स्पष्ट होतं की फिटनेसने त्याच्या बॅटिंगवर प्रभाव टाकला. पण आता राजकोट येथे होणाऱ्या दुसऱ्या वनडे सामन्यासाठी शुभमन गिल पूर्णपणे फिट आहे का? पुढे होणाऱ्या सीरिजमधील सामन्यात सुद्धा त्याच्या फिटनेसविषयी चिंता असणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलला वारंवार दुखापतींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच टीम इंडियाचे माजी दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी म्हटले की, 'मी इंग्लंड दौऱ्यानंतर शुभमन गिलला म्हटले होते की जरा तुझी नजर काढून घे आणि आता खरंच वाटतंय की त्याने स्वतःची नजर काढली पाहिजे'.