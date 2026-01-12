English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शुभमन गिलला पुन्हा दुखापत? पाठीचं करण्यात आलं संपूर्ण चेकअप, दुसरा सामना खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पहिला सामना शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने जिंकला मात्र या सामन्यात गिलच्या पाठीला दुखापत झाली होती.  त्यामुळे तो पुढच्या सामन्यात खेळणार की नाही याविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 12, 2026, 05:38 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील वडोदरा येथे झालेला पहिला सामना भारताने जिंकला. सीरिजमधील पहिला सामना शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने जिंकला आणि सीरिजमध्ये सुद्धा 1-0 ने आघाडी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध टेस्ट सामना खेळताना शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) मानेला दुखापत झाली होती. त्यानंतर तो टेस्ट सीरिज आणि वनडे सीरिजमधून सुद्धा बाहेर पडला होता. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने विजय मिळवला असला तरी फलंदाजी करताना गिल हा पाठीच्या समस्येने त्रस्त असलेला दिसला. 

मॅच प्रेझेंटेशननंतर गेला स्कॅनसाठी : 

सूत्रांच्या माहितीनुसार शुभमन गिल हा प्रेझेंटेशननंतर सरळ स्कॅन करण्यासाठी गेला कारण त्याला नॉर्मल चालताना अडचण येत नव्हती पण जेव्हा तो बराच वेळ फलंदाजीसाठी वाकत होता तेव्हा त्याला जडपणा जाणवत गेला. जेव्हा गिलने वडोदरा येथे आपले अर्धशतक पूर्ण केले तेव्हा सर्वांनी पाहिले की तो पाठीचा कडकपणा कमी करण्यासाठी सुमारे 10 मिनिटे कसे स्ट्रेचिंग करत राहिला.

कर्णधाराच्या फिटनेसमुळे मॅनेजमेंट टेन्शनमध्ये : 

वडोदरामध्ये जेव्हा शुभमन गिल 56 धावा करून बाद झाले तेव्हा त्यांचा स्ट्राईक रेट हा फक्त 78 च्या जवळपास होता. यात सर्वात जास्त चिंतेची बाब होती ती म्हणजे फिटनेस. या इनिंग दरम्यान जेव्हा शुभमन गिल हा अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचला तेव्हा त्याच्या स्नायूंमध्ये ताण स्पष्टपणे दिसून येत होता. अर्धशतक पूर्ण झाल्यावर तो मैदनात उलट झोपला आणि फिजिओला बोलवण्यात आले. तो पुन्हा एकदा बॅटिंगसाठी परतला मात्र यावेळी बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. हे स्पष्ट होतं की फिटनेसने त्याच्या बॅटिंगवर प्रभाव टाकला. पण आता राजकोट येथे होणाऱ्या दुसऱ्या वनडे सामन्यासाठी शुभमन गिल पूर्णपणे फिट आहे का? पुढे होणाऱ्या सीरिजमधील सामन्यात सुद्धा त्याच्या फिटनेसविषयी चिंता असणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

काय म्हणाले गावसकर? 

टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलला वारंवार दुखापतींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच टीम इंडियाचे माजी दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी म्हटले की, 'मी इंग्लंड दौऱ्यानंतर शुभमन गिलला म्हटले होते की जरा तुझी नजर काढून घे आणि आता खरंच वाटतंय की त्याने स्वतःची नजर काढली पाहिजे'. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

