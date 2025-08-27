English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शुभमन गिलच्या तब्येतीबाबत समोर आली अपडेट, आशिया कपमध्ये खेळणार की नाही?

Shubman Gill Health Upadtes : आशिया कप 2025 स्पर्धा जवळ असताना टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिलची तब्येत काही दिवसांपासून बरी नाही. त्याच्या तब्येतीबाबत अपडेट समोर आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 27, 2025, 10:50 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धेला आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर दरम्यान आशिया कप (Asia Cup 2025) स्पर्धे खेळवली जाणार असून याकरता बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार सूर्यकुमार यादवकडे टीम इंडियाचा नेतृत्व राहिलं तर शुभमन गिल हा संघाचा उपकर्णधार असेल. शुभमन गिलने (Shubman Gill) नुकतंच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यावर टीम इंडियाचं (Team India) नेतृत्व केलं यात त्याने जबरदस्त फलंदाजी सुद्धा केली. मात्र इंग्लंड दौऱ्यावरून परत आल्यापासून  शुभमन हा व्हायरल फ्लूमुळे त्रस्त आहे. आता त्याच्या तब्येतीविषयी अपडेट्स समोर येत आहेत. 

कशी आहे गिलची तब्येत? 

मागील काही दिवसांपासून शुभमन गिल हा त्याच्या मोहाली येथील घरी असून तो आजारी असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या, मात्र आता त्याच्या तब्येतीबाबत एक चांगली बातमी समोर आलेली आहे. शुभमन बरा होत असून तो याच आठवड्यात बंगळुरूमधील भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये जाऊ शकतो. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार गिलचे ब्लड रिपोर्ट्स चिंताजनक नाहीत. व्हायरल फ्लूमधून बरे झाल्यानंतर तो लवकरच पूर्ण ट्रेनिंगसाठी परतेल अशी अपेक्षा आहे. 

गिल खेळू शकणार नाही 'हा' सामना : 

आजारी असल्याने शुभमन गिल हा 28 ऑगस्ट पासून सुरु होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये खेळू शकणार नाही. बीसीसीआयने दुलीप ट्रॉफीसाठी नॉर्थ झोनच्या संघाची घोषणा करताना शुभमन गिलकडे या संघाचं नेतृत्व सोपवलं होतं. त्याच्या अनुपस्थितीत, हरियाणाचा अंकित कुमार, जो संघाचा उपकर्णधार देखील आहे, तो उत्तर नॉर्थ जोन विरुद्ध ईस्ट जोन सामन्यात संघाचे नेतृत्व करेल. गेल्या काही आठवड्यांपासून सीओईमध्ये अनेक खेळाडू फिटनेस टेस्टसाठी तसेच दुखापतीतून बरं होण्यासाठी दाखल झालेले आहेत. आशिया कप 2025 पर्यंत शुभमन गिल पूर्णपणे बरा होण्याची शक्यता आहे. 10 सप्टेंबर रोजी आशिया कपमध्ये भारतीय संघ त्यांचा पहिला सामना खेळेल. 

हेही वाचा : भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सच्या घरी गणपती बाप्पाचं जल्लोषात आगमन, पाहा Photos

 

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ :  

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.

स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग

FAQ : 

शुभमन गिल कुठे आहे आणि तो कधी ट्रेनिंगला परतणार आहे?

शुभमन गिल सध्या मोहाली येथील त्याच्या घरी आहे. तो याच आठवड्यात बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) येथे जाऊ शकतो आणि लवकरच पूर्ण ट्रेनिंगला सुरुवात करेल.

दुलीप ट्रॉफीमध्ये शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत नॉर्थ झोनचं नेतृत्व कोण करेल?

शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत हरियाणाचा अंकित कुमार, जो नॉर्थ झोनचा उपकर्णधार आहे, तो नॉर्थ झोन विरुद्ध ईस्ट झोन सामन्यात संघाचं नेतृत्व करेल

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाचा कर्णधार आणि उपकर्णधार कोण आहे?

सूर्यकुमार यादव हा भारतीय संघाचा कर्णधार आहे, तर शुभमन गिल हा उपकर्णधार आहे.

