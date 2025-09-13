भारत - पाक सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला धक्का, 'या' स्टार फलंदाजाला झाली दुखापत

IND VS PAK : आशिया कप स्पर्धेतील 6 वा सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात खेळवला जाणार आहे. रविवार 14 सप्टेंबर रोजी भारत- पाकिस्तानमध्ये हायव्होल्टेज सामना रंगणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना पार पडणार असून या सामन्याच्या आधी टीम इंडियाच्या फॅन्ससाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. शनिवारी मैदानात सराव सुरु असताना टीम इंडियाच्या ओपनिंग फलंदाजाला दुखापत झाली आहे.
चांगल्या फॉर्ममध्ये असणाऱ्या शुभमन गिलला सराव सुरु असताना दुखापत झाली. शुभमन हा आशिया कपमध्ये टीम इंडियाचा उपकर्णधार सुद्धा आहे. शनिवारी सराव करताना त्याला दुखापत झाली आणि फिजिओ त्यांना मदत करण्यासाठी धावले, गिलला मैदानाच्या बाहेर नेण्यात आलं. गिलच्या हाताला दुखापत झाली होती, त्याला मैदानाबाहेर एका बॉक्सवर बसवण्यात आलं. यावेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि गौतम गंभीर हे दोघे गिलजवळ आले. त्याच्यासोबत संघातील सहकारी अभिषेक शर्मा होता आणि त्याने त्याला पाण्याची बाटली उघडण्यासही मदत केली. सराव सत्रादरम्यान फिजिओने गिलवर सतत लक्ष ठेवले. चांगली गोष्ट अशी की दुखापत होऊन सुद्धा काही मिनिटांनंतर, गिल पुन्हा नेट्समध्ये आला आणि सराव करायला लागला.
14 सप्टेंबर रोजी होणारा सामान हा भारत - पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असणार आहे. याचं कारण म्हणजे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना खेळला यात त्यांनी 9 विकेटने विजय मिळवला. तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. भारत पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये असून सध्या त्या दोघांचेही एक - एक पॉईंट्स झाले आहेत. आता जो संघ रविवारचा सामना जिंकेल त्यांचे सुपर 4 मध्ये पोहोचण्याचे चान्सेस वाढतील.
भारत आणि पाकिस्तान संघ आशिया कपच्या टी 20 स्पर्धेत आतापर्यंत 19 वेळा आमने सामने आले आहेत. यापैकी 10 सामने भारताने तर 7 सामने पाकिस्तानने जिंकले. तर 2 सामने हे पावसामुळे रद्द झाले.
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह
भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे खेळला जाणार आहे?
उत्तर: हा सामना १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी (रविवार) दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. सामना संध्याकाळी ६:३० वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) सुरू होईल आणि हा आशिया कप २०२५ चा सहावा सामना आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एशिया कप T20 इतिहास काय आहे?
उत्तर: दोन्ही संघ एशिया कप T20 मध्ये आतापर्यंत १९ वेळा आमनेसामने आले आहेत. यापैकी भारताने १०, पाकिस्तानने ७ सामने जिंकले आणि २ पावसामुळे रद्द झाले
शुभमन गिलचा आशिया कपमधील रोल काय आहे?
उत्तर: शुभमन गिल हा टीम इंडियाचा उपकर्णधार असून, ओपनिंग फलंदाज म्हणून खेळतो. तो शांत फलंदाजी आणि चांगल्या शॉट सिलेक्शनसाठी ओळखला जातो. २०२३ एशिया कपमध्ये तो धावसंख्येत अव्वल होता.