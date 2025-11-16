Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल रुग्णालयात दाखल, पहिल्या कसोटीतून बाहेर; दुखापतीबद्दल BCCI ने दिली माहिती

Shubman Gill Injury Update, SA vs IND: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कोलकाता टेस्टदरम्यान भारतीय संघासाठी मोठा धक्का बसला आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळात दुखापत झाल्यानंतर भारतीय कप्तान शुभमन गिल यांना तत्काळ रुग्णालयात हलवण्यात आले असून ते सध्या वैद्यकीय उपचाराखाली आहेत. BCCI ने गिलच्या दुखापतीवर अधिकृत निवेदन जारी करत त्यांच्या स्थितीची माहिती दिली आहे.
BCCI च्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, “कोलकात्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या टेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी शुभमन गिल यांच्या मानेवर जोराचा आघात झाला. दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर त्यांना तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. सध्या ते रुग्णालयात आहेत आणि पहिल्या टेस्टमधून बाहेर पडले आहेत. बीसीसीआयची मेडिकल टीम त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.”
Update
Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.
He is currently under observation in the hospital. He will take no further part in the… pic.twitter.com/o7ozaIECLq
— BCCI (@BCCI) November 16, 2025
दुखापत झाल्यानंतर गिल लगेचच ‘रिटायर्ड हर्ट’ झाले होते. खेळताना त्यांना मानेत तीव्र वेदना झाली आणि फिजिओच्या तपासणीनंतर त्यांना मैदानाबाहेर जाण्याचा सल्ला देण्यात आला.
गिलच्या बाहेर पडल्यामुळे आता पहिल्या टेस्टमध्ये नेतृत्वाची धुरा अनुभवी ऋषभ पंतकडे सोपवण्यात आली आहे. भारतीय संघाने त्यांच्या नेतृत्वाखाली खेळ पुढे नेला.
टेम्बा बावुमा यांनी टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता, पण जसप्रित बुमराहच्या अचूक माऱ्यासमोर आफ्रिका पहिल्या डावात फक्त 159 धावांत गडगडली. बुमराहने या डावात अप्रतिम गोलंदाजी करत 5 विकेट्स घेतल्या.
भारताने मात्र पहिल्या डावात 189 धावांपर्यंत मजल मारली आणि 30 धावांची आघाडी घेतली. भारतीय संघासाठी के.एल. राहुलने सर्वाधिक 39 धावा केल्या. आफ्रिकेसाठी साइमन हार्मरने 4 विकेट्स घेतल्या.
दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात 93/7 अशी स्थिती गाठली. या डावात रवींद्र जडेजाने फिरकीचा जादू दाखवत 4 विकेट्स घेतल्या आणि आफ्रिकेची स्थिती अधिकच बिकट केली.
सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहता भारताचा पलडा स्पष्टपणे जड दिसत आहे. दक्षिण आफ्रिका भारतापुढे किती धावांचे लक्ष्य ठेवते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.