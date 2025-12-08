IND VS SA : टी 20 सीरिजपूर्वी भारताची ताकद दुपट्टीने वाढली, 'या' स्टार फलंदाजांची झाली एंट्री

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून यापूर्वी टीम इंडियाची (Team India) ताकद दुपट्टीने वाढली आहे. मंगळवार 9 डिसेंबर रोजी पहिला टी20 सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियात एका मॅच विनर फलंदाजाची एंट्री झाली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिल हा भुवनेश्वरमध्ये टीम इंडिया सोबत जोडला गेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजच्या कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो टेस्ट सीरिजमधून बाहेर पडला. मात्र आता गिलची ही दुखापत बरी झाली असून त्याचं टीम इंडियात पुनरागमन झालंय. शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी20आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळण्यास उत्सुक आहे. फिटनेस क्लिअरन्सच्या अधीन राहून, उद्या कटकमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टी20 साठी त्याची निवड होऊ शकते.
गेल्या महिन्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात झालेल्या मानेला झालेल्या दुखापतीतून दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू पूर्णपणे बरा झाल्याचे कळले आहे. हेड कोच गौतम गंभीर यांनी कंफर्म केल्याप्रमाणे शुभमन गिल पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि टी20 सीरिजसाठी तयार आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी स्वतः याची पुष्टी केली. शनिवारी रात्री विशाखापट्टणम येथे झालेल्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यानंतर गंभीर म्हणाला, 'हो, शुभमन परतण्यास तयार आहे, म्हणूनच त्याची निवड करण्यात आली आहे. तो तंदुरुस्त आहे, ठीक आहे आणि खेळण्यास उत्सुक आहे'.
टीम इंडियातील अधिकतर खेळाडू हे भुवनेश्वरमध्ये पोहोचले आहेत. रविवारी सकाळी भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील अनेक खेळाडू विशाखापट्टणमहून चार्टर्ड विमानाने पोहोचले. शुभमन गिल हा वनडे सीरिजचा भाग नसल्याने तो तेथे उशिरा पोहोचला. दरम्यान हार्दिक पंड्या हा रविवारी संध्याकाळी बाराबती स्टेडियममध्ये क्लोज्ड डोर प्रॅक्टिससाठी गेला होता. तो शहरात पोहोचणाऱ्या पहिल्या खेळाडूंपैकी एक होता.
