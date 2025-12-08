English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS SA : टी 20 सीरिजपूर्वी भारताची ताकद दुपट्टीने वाढली, 'या' स्टार फलंदाजांची झाली एंट्री

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिजला मंगळवार 9 डिसेंबर पासून सुरु होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियाच्या फॅन्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 8, 2025, 01:55 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून यापूर्वी टीम इंडियाची (Team India) ताकद दुपट्टीने वाढली आहे. मंगळवार 9 डिसेंबर रोजी पहिला टी20 सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियात एका मॅच विनर फलंदाजाची एंट्री झाली आहे.

टीम इंडियाची ताकद वाढली : 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिल हा भुवनेश्वरमध्ये टीम इंडिया सोबत जोडला गेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजच्या कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो टेस्ट सीरिजमधून बाहेर पडला. मात्र आता गिलची ही दुखापत बरी झाली असून त्याचं टीम इंडियात पुनरागमन झालंय. शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी20आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळण्यास उत्सुक आहे. फिटनेस क्लिअरन्सच्या अधीन राहून, उद्या कटकमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टी20 साठी त्याची निवड होऊ शकते.

टी20 सीरीजमध्ये खेळणार धाकड फलंदाज : 

गेल्या महिन्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात झालेल्या मानेला झालेल्या दुखापतीतून दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू पूर्णपणे बरा झाल्याचे कळले आहे. हेड कोच गौतम गंभीर यांनी कंफर्म केल्याप्रमाणे शुभमन गिल पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि टी20 सीरिजसाठी तयार आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी स्वतः याची पुष्टी केली. शनिवारी रात्री विशाखापट्टणम येथे झालेल्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यानंतर गंभीर म्हणाला, 'हो, शुभमन परतण्यास तयार आहे, म्हणूनच त्याची निवड करण्यात आली आहे. तो तंदुरुस्त आहे, ठीक आहे आणि खेळण्यास उत्सुक आहे'.

हार्दिक पंड्याबद्दल सुद्धा मोठी अपडेट : 

टीम इंडियातील अधिकतर खेळाडू हे भुवनेश्वरमध्ये पोहोचले आहेत. रविवारी सकाळी भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील अनेक खेळाडू विशाखापट्टणमहून चार्टर्ड विमानाने पोहोचले. शुभमन गिल हा वनडे सीरिजचा भाग नसल्याने तो तेथे उशिरा पोहोचला. दरम्यान हार्दिक पंड्या हा रविवारी संध्याकाळी बाराबती स्टेडियममध्ये क्लोज्ड डोर प्रॅक्टिससाठी गेला होता. तो शहरात पोहोचणाऱ्या पहिल्या खेळाडूंपैकी एक होता. 

FAQ : 

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी20 सीरिज कधी सुरू होत आहे?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ५ सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. पहिला टी20 सामना मंगळवार, ९ डिसेंबर रोजी खेळवला जाईल.

 शुभमन गिल टी20 सीरिजमध्ये खेळणार आहे का?
होय, शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी20 सीरिजमध्ये खेळण्यास उत्सुक आहे. फिटनेस क्लिअरन्स मिळाल्यास, उद्या कटकमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टी20 सामन्यासाठी त्याची निवड होऊ शकते. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी याची पुष्टी केली आहे.

टीम इंडियातील खेळाडू कधी आणि कसे भुवनेश्वरमध्ये पोहोचले?
टीम इंडियातील अधिकतर खेळाडू भुवनेश्वरमध्ये पोहोचले आहेत. रविवारी सकाळी भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील अनेक खेळाडू विशाखापट्टणमहून चार्टर्ड विमानाने पोहोचले. शुभमन गिल वनडे सीरिजचा भाग नसल्याने तो उशिरा पोहोचला.

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs SAmarathi newsCricket Newsteam indiaT20 cricket

