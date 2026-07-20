'रोहित भाईने निवृत्तीबद्दल...' कर्णधार गिलने सांगितली टीम इंडियातील 'अंदर की बात'

India vs England: इंइंग्लंडविरुद्ध टी-२० मालिकेत क्लीन स्वीपची मानहानीनंतर, भारताला एकदिवसीय (ODI) मालिकेतही १-२ अशा पराभवाचा सामना करावा लागला. या मालिकेदरम्यान रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबतच्या चर्चांनी जोर धरला होता. सामन्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने या निवृत्तीच्या अफवांवर भाष्य केले. लॉर्ड्सवर रोहितने आपल्या जुन्या शैलीतील (विंटेज फॉर्म) उत्कृष्ट फलंदाजी करत १३८ धावांची धडाकेबाज खेळी केली; तरीही संघाला २७ धावांनी मोठा पराभव पत्करावा लागला.
लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, अनेक प्रसारमाध्यमांतून असा दावा केला जात होता की हा सामना 'हिटमॅन'चा (रोहितचा) शेवटचा एकदिवसीय सामना असेल. निवड समितीने रोहितला भविष्यातील योजनांची कल्पना दिली असून तो आता त्यांच्या विचाराधीन नाही, असेही वृत्तांमध्ये म्हटले गेले होते. मात्र, शुभमन गिलने रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबतच्या या संभ्रमाला पूर्णविराम दिला आहे.
सामन्यानंतर कर्णधार गिल म्हणाला, "रोहित भाईंनी आम्हाला याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. आम्हाला यावर चर्चा करण्याची संधीही मिळाली नाही. मला वाटते की या सर्व चर्चा केवळ प्रसारमाध्यमांपुरत्या मर्यादित आहेत; संघांतर्गत अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही." गिलच्या या विधानानंतर बीसीसीआयने रोहित शर्माची एक मुलाखत शेअर केली, ज्यामध्ये 'हिटमॅन'नेही निवृत्तीच्या अफवांवर मौन सोडले.
निवृत्तीच्या अफवांवर बोलताना रोहित शर्मा म्हणाला, "माझे काम फलंदाजी करणे आणि देशासाठी योगदान देणे हे आहे. ज्या दिवसापासून मी पदार्पण केले, तेव्हापासूनच अशा चर्चा सुरू आहेत आणि जोपर्यंत मी इथे आहे, तोपर्यंत त्या सुरूच राहतील. त्याने काही फरक पडत नाही. मैदानात मी काय करतो हे महत्त्वाचे आहे. संघासाठी योगदान देण्यावर माझे लक्ष आहे. चर्चा सुरू राहू द्या; जर चर्चाच झाली नाही तर त्यात मजा काय? माझे कर्तव्य मैदानावर आहे आणि त्यांचे मैदानाबाहेर."
रोहित शर्मा हा इंग्लंड सीरिजमधील तिसऱ्या सामन्यात विशेषतः क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्स क्रिकेटच्या मैदानावर वन डे कारकिर्दीतील अखेरचा सामान खेळणार आहे, अशी अफवा पसरली होती. त्या संदर्भात अनेक बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर रोहित शर्माचे आई-वडिलही इंग्लंडला जाणार, त्यामुळे अनेकांनी हा त्याचा अखेरचा सामना असू शकतो असे तर्क लढविले होते. त्या संदर्भातील बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या.