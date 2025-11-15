English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कॅप्टन शुभमन गिलने वाढवलं टीम इंडियाचं टेन्शन, Out न होता 3 बॉल खेळून मैदानाबाहेर पडला, नेमकं काय घडल?

IND VS SA 1st Test : भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यात दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिज पार पडत आहे. दुसऱ्या दिवशी कर्णधार शुभमन गिल मैदानात फलंदाजीसाठी आला. मात्र फक्त ३ बॉल खेळून तो आउट न होताच मैदानाबाहेर पडला.   

पूजा पवार | Updated: Nov 15, 2025, 03:57 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA 1st Test : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात सुरु असलेल्या दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जात आहे. शनिवार 15 नोव्हेंबर रोजी या सामन्याचा दुसरा दिवस असून पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने (Team India) दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला 159 धावांवर ऑलआउट केलं होतं. त्यानंतर पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाचा स्कोअर 22 धावांवर 1 विकेट असा होता. दुसरा दिवसाचा खेळ सुरु झाला तेव्हा 34.2 व्या ओव्हरला टीम इंडियाची दुसरी विकेट पडली. त्यावेळी कर्णधार शुभमन गिल मैदानात फलंदाजीसाठी आला. मात्र फक्त 3 बॉल खेळून तो आउट न होताच मैदानाबाहेर गेला. 

नेमकं काय घडलं?

वॉशिंग्टन सुंदरच्या रूपात टीम इंडियाची दुसरी विकेट पडल्यावर स्कोअर 75 धावांवर 2 विकेट असा होता. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आला. त्याने ३ बॉलचा सामना केला यात तो 4 धावा करू शकला. मात्र त्यानंतर तो रिटायर हर्ट होऊन बाहेर पडला. सायमन हार्मरविरुद्ध दोन चेंडूंचा बचाव केल्यानंतर, शुभमनने तिसऱ्या बॉलवर एक चौकार मारला, परंतु त्यानंतर त्याच्या मानेला दुखापत झाली. तेव्हा वेदनेने त्रस्त होऊन, शुभमन गिलने खेळ थांबवून मैदानाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला.

189 धावांवर टीम इंडिया ऑल आउट : 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फलंदाजीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये टीम इंडियाकडून केएल राहुल (39), वॉशिंग्टन सुंदर (29), ऋषभ पंत (27), रवींद्र जडेजा(27) वगळता इतर कोणतेही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांपैकी सर्वाधिक विकेट 4 विकेट हॅमरने घेतल्या. मॅक्रो जॅनसनने 3 विकेट घेतल्या. कॉर्बिन बॉश आणि केशव महाराजने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. 

हेही वाचा : IPL 2026 पूर्वी 'या' 8 खेळाडूंना मिळाली नवी टीम, BCCI केली घोषणा, जडेजा ते शमीपर्यंत अनेक स्टार्सचा समावेश

 

भारताची प्लेईंग 11 :

यशस्वी जयस्वाल , केएल राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने (विकेटकीपर), मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, सायमन हार्मर, केशव महाराज

FAQ : 

शुभमन गिल नेमकं काय झालं? 
शुभमन गिलला मानेची (neck) दुखापत झाली. सायमन हार्मरच्या ओव्हरमधील तिसऱ्या बॉलवर चौकार मारल्यानंतर लगेच त्याला मानेचा त्रास जाणवला. वेदनेमुळे तो पुढे खेळू शकला नाही आणि रिटायर हर्ट होऊन मैदानाबाहेर गेला. त्याने फक्त ३ बॉल खेळले, ४ धावा केल्या (१ चौकार) आणि नाबाद होता.

गिल केव्हा मैदानात आला होता?
टीम इंडियाचा स्कोअर ७५/२ असताना (३४.२ ओव्हर) वॉशिंग्टन सुंदर आउट झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीस उतरला.

भारताचा पहिला डाव किती धावांवर संपला?
१८९ धावांवर ऑल आउट. भारताला दक्षिण आफ्रिकेवर ३० धावांची आघाडी मिळाली (दक्षिण आफ्रिका पहिल्या डावात १५९ धावांवर ऑल आउट).

