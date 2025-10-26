English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता नेट प्रॅक्टिस नाही, टॉस प्रॅक्टिस कर...., अश्विनने शुभमन गिलला का दिला असा सल्ला?

IND VS AUS : शुभमन गिल कर्णधार म्हणून पहिली वनडे सीरिज खेळत होता. परंतू यातील एकाही सामन्यात तो टॉस जिंकू शकला नाही. आता आर अश्विनने त्याला अजब सल्ला दिला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Oct 26, 2025, 04:51 PM IST
आता नेट प्रॅक्टिस नाही, टॉस प्रॅक्टिस कर...., अश्विनने शुभमन गिलला का दिला असा सल्ला?
(Photo Credit : Social Media)

IND VS AUS : भारतीय संघात सध्या अनेक बदल होत आहेत. रोहित शर्मानंतर शुभमन गिलकडे टेस्ट आणि वनडे संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलंय. यानंतर कर्णधार म्हणून काही सामने जिंकण्यात गिलला यश आलं. पण एक गोष्ट आहे जी सारखीच राहिली ती म्हणजे टॉस हारणं. 25 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाने लागोपाठ 18 वेळा टॉस गमावला. हे एक स्वतःमध्येच एक रेकॉर्ड बनलाय. येते. शुभमन गिल (Shubman Gill) कर्णधार म्हणून पहिली वनडे सीरिज खेळत होता. परंतू यातील एकाही सामन्यात तो टॉस जिंकू शकला नाही. आता भारताचा माजी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विनने (R Ashwin) शुभमन गिलला म्हटले की आता त्याला नेट प्रॅक्टिस नाही टॉस प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. 

एका युट्युब चॅनलवर बोलताना रविचंद्रन अश्विन म्हणाला की, 'शुभमन गिलने ऑस्ट्रेलिया सीरिजमधील तिन्ही टॉस गमावले, भारतीय वनडे संघाचा हा सलग 18 वा टॉस पराभव होता. इतके टॉस कोण हरतं रे? खरं तर, आता त्याने नेट प्रॅक्टिस नाही टॉस प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे'. 

शेवटचा टॉस भारत कधी जिंकला?

टीम इंडिया वनडेत शेवटचा टॉस हा 2023 मध्ये जिंकली होती. तो सामना वनडे वर्ल्ड कपचा सेमी फायनल सामना होता. या सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध रोहित शर्माने टॉस जिंकला होता. त्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु भारतीय कर्णधारांकडून टॉस हरण्याचा ट्रेंड अजूनही सुरू आहे. सिडनी वनडे सामन्यात भारताने सलग 18 व्यांदा नाणेफेक गमावली, मात्र चांगली गोष्ट ही की टीम इंडियाने हा सामना 9 विकेट्सने जिंकला. रोहित शर्माने 121 धावा केल्या आणि विराट कोहलीने 74 धावांची नाबाद खेळी करत टीम इंडियाचा विजय निश्चित केला.

शुभमन गिलने टीम इंडियाचा कर्णधार झाल्यापासून एकाही सामन्याचा टॉस जिंकलेला नाही. शुभमन गिल पहिल्यांदा इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट सीरिजसाठी कर्णधार बनला होता. ही सीरिज 2-2 अशा बरोबरीत सुटली. पण गिल पाचही सामन्याचा टॉस हरला होता. आता, कर्णधार म्हणून त्याच्या पहिल्याच वनडे सीरिजमध्ये सुद्धा त्याने एकाही सामन्यात टॉस जिंकला नाही. 

FAQ : 

शुभमन गिल कधीपासून भारतीय टेस्ट आणि वनडे संघाचा कर्णधार आहे?
उत्तर: रोहित शर्मानंतर शुभमन गिलला भारतीय टेस्ट आणि वनडे संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलं. त्याने पहिल्यांदा इंग्लंडविरुद्ध टेस्ट सीरीजसाठी कर्णधारपद स्वीकारलं, जी २-२ अशा बरोबरीत संपली. आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे सीरीजसाठीही तो कर्णधार आहे.

शेवटचा टॉस भारताने कधी जिंकला?
उत्तर: भारतीय संघाने शेवटचा टॉस २०२३ मध्ये वनडे वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनल सामन्यात जिंकला होता. हा सामना न्यूझीलंडविरुद्ध होता आणि रोहित शर्माने टॉस जिंकला. त्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षे उलटून गेली, पण टॉस हरण्याचा ट्रेंड सुरूच आहे.

रविचंद्रन अश्विनने शुभमन गिलबद्दल काय म्हटलं?
उत्तर: एका युट्यूब चॅनलवर बोलताना रविचंद्रन अश्विन म्हणाला, "शुभमन गिलने ऑस्ट्रेलिया सीरीजमधील तिन्ही टॉस गमावले, हा भारतीय वनडे संघाचा सलग १८वा टॉस पराभव आहे. इतके टॉस कोण हरतो रे? खरं तर, आता त्याने नेट प्रॅक्टिस नाही, तर टॉस प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे." हे विनोदीरीत्या सांगितलं गेलं.

