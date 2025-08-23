Asia Cup 2025 पूर्वी टीम इंडियाची चिंता वाढली, शुभमन गिल होऊ शकतो टीममधून बाहेर

Asia Cup 2025 : टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज आणि टेस्ट संघाचा कर्णधार शुभमन गिलबाबत (Shubman Gill) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शुभमन गिल सध्या आजारी असून तो त्याच्या आराम करतोय. शुभमन गिल हा या आठवड्यात बंगळुरूमध्ये सुरु होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये (Duleep Trophy 2025) सहभाग घेणार होताच एवढंच नव्हे तर संघाचं नेतृत्व सुद्धा करणार होता. परंतु आता गिलची तब्येत ठीक नसल्याने तो या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाही.
बीसीसीआयने दुलीप ट्रॉफीसाठी नॉर्थ झोनच्या संघाची घोषणा करताना शुभमन गिलकडे या संघाचं नेतृत्व सोपवलं. पण गिलची तब्येत ठीक नसल्याने मॅनेजमेंटला संघात बदल करावा लागला. गिल बाहेर झाल्यावर त्याच्या जागी अंकित कुमार हा संघाचं नेतृत्व करेल. सिलेक्टर्सने यापूर्वीच गिलच्या बॅकअपसाठी शुभम रोहिल्लाला स्क्वॉडमध्ये सामील केले होते.
दुलीप ट्रॉफीचं आयोजन हे 28 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबरदरम्यान बंगळुरूमध्ये होणार आहे. नॉर्थ झोनचा पहिला सामना हा ईस्ट झोन विरुद्ध BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंडवर खेळवला जाईल. गिल हा फिट जरी असेल तरी त्याचं पूर्ण टूर्नामेंट खेळणं कठीण आहे. त्याला 9 सप्टेंबर यूएईमध्ये होणाऱ्या आशिया कपमध्ये भारताकडून खेळायच आहे. शुभमन गिल हा आशिया कपमध्ये भारताचा उपकर्णधार असणार आहे.
शुभमन गिल हा नुकताच इंग्लंड दौऱ्यावर परतला असून येथे त्याने अँडरसन -तेंडुलकर ट्रॉफीमधील 5 सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये एकूण 754 सामने खेळले आहेत. जबरदस्त फॉर्ममुळे आशिया कपसाठी शुभमन गिलला टी20 संघाचा कर्णधार बनवण्यात आलं आहे.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.
स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग
शुभमन गिलच्या बॅकअपसाठी कोणाला संघात सामील केले आहे?
सिलेक्टर्सने शुभम रोहिल्लाला गिलच्या बॅकअप म्हणून नॉर्थ झोनच्या स्क्वॉडमध्ये सामील केले आहे.
दुलीप ट्रॉफीमध्ये शुभमन गिलची भूमिका काय होती?
शुभमन गिलला बीसीसीआयने नॉर्थ झोनच्या संघाचा कर्णधार म्हणून निवडले होते.
आशिया कपमध्ये शुभमन गिलची भूमिका काय आहे?
आशिया कपमध्ये शुभमन गिल भारताचा उपकर्णधार असेल आणि टी20 संघाचा कर्णधार म्हणूनही निवड झाली आहे.