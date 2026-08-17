/गॉलमध्ये कर्णधार शुभमन गिलने पकडला जबरदस्त कॅच, एका हाताने पकडला बॉल, पाहून सर्वच हैराण Video Viral

India VS Sri lanka Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. 15 ऑगस्ट पासून यांच्या टेस्ट सीरिजमधील पहिल्या सामन्याला सुरुवात झाली असून यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून जबरदस्त फलंदाजी केली. यावेळी टीम इंडिया तिसऱ्या दिवशी 462 धावांवर ऑल आउट झाली. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या पहिल्या 5 फलंदाजांना 90 धावांमध्ये आउट केले. यावेळी श्रीलंकेच्या पहिल्या इनिंगमधील 17 व्या ओव्हरमध्ये कुलदीप यादव गोलंदाजी करत होता आणि ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर मेंडिसने पुढे येऊन ओव्हर ड्राइव्ह केला. हवेतील बॉल जमिनीला लागेल तेवढ्यात शुभमन गिलने जबरदस्त कॅच पकडला. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
मेंडिसचा शॉट खेळताच शुभमन गिलने आपल्या डावीकडे लांब उडी मारली आणि फक्त एका हाताने बॉल पकडला. शुभमन गिलच्या या कॅचने सर्वांना हैराण केलं. या कॅचमुळे दोन फायदे झाले. एक म्हणजे कुलदीप यादवच्या बॉलवर शुभमनने पहिल्यांदा कॅच घेतला. दुसऱ्या गॉल टेस्टच्या पहिल्या इनिंगमध्ये यासह श्रीलंकेला चौथ्यांदा धक्का बसला. कामिंडु मेंडिस हा १४ धावा करून बाद झाला. शुभमन गिलने कॅच पकडल्याने मेंडिस बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यावेळी श्रीलंकेच्या स्कोअर 59 होता. गॉल टेस्टदरम्यान शुभमन गिलने केवळ एक उत्कृष्ट झेलच घेतला नाही, तर आपल्या गोलंदाजांचा अतिशय चाणाक्षपणे वापर केल्याचेही दिसून आले.
टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून श्रीलंकेविरुद्ध प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी टीम इंडियासाठी फलंदाजी करताना सर्वाधिक कामगिरी ही देवदत्त पड्डीकलने केली. पड्डीकलने 167 धावा केल्या आणि हे त्याचे टेस्ट क्रिकेटमधील करिअरमधील प्रथम शतक ठरले. त्यानंतर केएल राहुलने 82, रिषभ पंतने 39, ध्रुव जुरेलने 51 धावा केल्या. यासह टीम इंडियाची पहिली इनिंग 462 धावांवर संपली.