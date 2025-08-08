Shubman Gill ला मिळाली मोठी जबाबदारी, इंग्लंड दौऱ्यानंतर मोठी घोषणा; मिस करू शकतो Asia Cup 2025

Shubman Gill: इंग्लंडविरुद्धच्या अलीकडील कसोटी मालिकेत धमाकेदार फलंदाजी आणि नेतृत्त्वाची चमक दाखवलेल्या शुभमन गिलकडे आता आणखी एक मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दुलीप ट्रॉफी 2025 साठी नॉर्थ झोनच्या संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी त्याला मिळाली आहे. गिलच्या नेतृत्त्वाखाली भारताने इंग्लंडविरुद्धची पाच सामन्यांची कसोटी मालिका 2-2 अशी बरोबरीत संपवली होती. मालिकेत सर्वाधिक 754 धावा ठोकत गिलने ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ किताबही पटकावला होता. आता तो नॉर्थ झोनच्या संघाला विजयाकडे नेण्याची तयारी करत आहे.
दुलीप ट्रॉफी 2025 28 ऑगस्टपासून सुरू होणार असून नॉर्थ झोनचा पहिला सामना ईशान किशनच्या नेतृत्वाखालील ईस्ट झोनशी होणार आहे. संघात अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणा यांचाही समावेश आहे. मात्र, हे खेळाडू जर आशिया कप 2025 साठी निवडले गेले, तर त्यांच्या जागी शुभम रोहिल्ला, गुरनूर बरार आणि अनुज ठकराल यांना संधी मिळणार आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), शुभम खजूरिया, अंकित कुमार (उपकर्णधार), आयुष बडोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधु, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, कनाहैया वाधवाना (यष्टीरक्षक)
शुभम अरोरा (यष्टीरक्षक), जसकरनवीर सिंह पॉल, रवि चौहान, आबिद मुश्ताक, उमर नजीर, निश्नूक बिड़ला, दिवेश शर्मा
नॉर्थ झोन विरुद्ध ईस्ट झोन (क्वार्टर फायनल 1) – 28 ते 31 ऑगस्ट 2025 – सेंटर ऑफ एक्सलन्स
सेंट्रल झोन विरुद्ध नॉर्थ ईस्ट झोन (क्वार्टर फायनल 2) – 28 ते 31 ऑगस्ट 2025 – सेंटर ऑफ एक्सलन्स
सेमीफायनल 1 – 4 ते 7 सप्टेंबर 2025 – सेंटर ऑफ एक्सलन्स
सेमीफायनल 2 – 4 ते 7 सप्टेंबर 2025 – सेंटर ऑफ एक्सलन्स
फायनल – 11 ते 14 सप्टेंबर 2025 – सेंटर ऑफ एक्सलन्स