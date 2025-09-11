English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025: शुभमन गिलची दोन शब्दांची पोस्ट व्हायरल, IND vs PAK लढतीआधी वाढली उत्सुकता

Asia Cup IND vs PAK: आशिया कप  2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान भारताने युएईचा ९ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यानंतर शुभमन गिलने दोन शब्द पोस्ट केले ज्यामुळे खळबळ उडाली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 01:11 PM IST
Asia Cup 2025: शुभमन गिलची दोन शब्दांची पोस्ट व्हायरल, IND vs PAK लढतीआधी वाढली उत्सुकता

Shubman Gill IND vs PAK: आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाने दमदार सुरुवात करत यूएईवर 9 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. कुलदीप यादवच्या फिरकीसमोर यूएईचे फलंदाज गुडघे टेकले. या शानदार विजयानंतर उपकर्णधार शुभमन गिलने सोशल मीडियावर फक्त दोन शब्दांची पोस्ट टाकली आणि त्यावरून फॅन्समध्ये प्रचंड चर्चा रंगली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारताचा दमदार विजय

10 सप्टेंबरला दुबईत झालेल्या सामन्यात यूएईने प्रथम फलंदाजी करताना 13.1 षटकांत अवघ्या 57 धावांवर गडी गमावले. कुलदीप यादवने एका ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स घेत यूएईचा मधला फळी मोडीत काढला, तर शिवम दुबेनंही तुफानी गोलंदाजी केली. जसप्रीत बुमराहच्या यॉर्करने सामना भारताच्या बाजूला झुकला.

हे ही वाचा: Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..

 

लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडियाने आक्रमक सुरुवात केली. ओपनर अभिषेक शर्माने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला आणि फक्त 16 चेंडूत 30 धावा झळकावल्या. त्याच्या खेळीमध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकार होते. तो लवकर बाद झाला, मात्र त्यानंतर शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादवने आरामात विजय मिळवून दिला. गिल 20 धावांवर नाबाद राहिला आणि विजयी चौकार ठोकला, तर सूर्या 7 धावांवर नाबाद राहिला. भारताने अवघ्या 4.3 षटकांत हे लक्ष्य गाठलं.

हे ही वाचा: मोबाईलवर Asia Cup 2025 चा कसा पाहाल Live सामना? लाईव्ह स्ट्रीमिंगबद्दल माहिती जाणून घ्या

शुभमन गिलच्या व्हायरल पोस्ट मध्ये काय आहे? 

सामना संपल्यानंतर शुभमन गिलने एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वर फक्त दोन शब्द लिहिले “Step One”. म्हणजेच भारताने आशिया कप जिंकण्याच्या मोहिमेतील पहिलं पाऊल भक्कमपणे टाकलं आहे, असा संकेत त्याने दिला.

हे ही वाचा: इम्रान खानने विकले होते भारतात मिळालेले सुवर्णपदक, IND vs PAK सामन्यापूर्वी जाणून घ्या 38 वर्षे जुनी गोष्ट

IND vs PAK सामना होणार हाई-व्होल्टेज

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 14 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. गिलचा हा पोस्ट पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे आणि फॅन्सना आता भारत-पाक लढतीची आतुरता लागली आहे.

 

FAQ

Q1. शुभमन गिलने सोशल मीडियावर काय पोस्ट केलं?

A. गिलने एक्सवर फक्त दोन शब्द लिहिले – “Step One”.

Q2. या पोस्टचा अर्थ काय लावला जातोय?

A. फॅन्सचा असा विश्वास आहे की गिलने भारताच्या आशिया कप जिंकण्याच्या मोहिमेतील पहिलं पाऊल म्हणून हा संदेश दिला आहे.

Q3. भारताचा पुढचा सामना कोणासोबत आहे?

A. भारताचा पुढचा सामना 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे, जो आशिया कपमधला सर्वात हाई-व्होल्टेज सामना मानला जातो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
asia cupAsia Cup 2025Suryakumar YadavShubman Gillआशिया कप

इतर बातम्या

बायको माहेरी गेली म्हणून तिला आणायला गेला; मात्र घडलं भयंकर...

महाराष्ट्र बातम्या