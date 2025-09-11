Asia Cup 2025: शुभमन गिलची दोन शब्दांची पोस्ट व्हायरल, IND vs PAK लढतीआधी वाढली उत्सुकता

Shubman Gill IND vs PAK: आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाने दमदार सुरुवात करत यूएईवर 9 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. कुलदीप यादवच्या फिरकीसमोर यूएईचे फलंदाज गुडघे टेकले. या शानदार विजयानंतर उपकर्णधार शुभमन गिलने सोशल मीडियावर फक्त दोन शब्दांची पोस्ट टाकली आणि त्यावरून फॅन्समध्ये प्रचंड चर्चा रंगली आहे.
10 सप्टेंबरला दुबईत झालेल्या सामन्यात यूएईने प्रथम फलंदाजी करताना 13.1 षटकांत अवघ्या 57 धावांवर गडी गमावले. कुलदीप यादवने एका ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स घेत यूएईचा मधला फळी मोडीत काढला, तर शिवम दुबेनंही तुफानी गोलंदाजी केली. जसप्रीत बुमराहच्या यॉर्करने सामना भारताच्या बाजूला झुकला.
लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडियाने आक्रमक सुरुवात केली. ओपनर अभिषेक शर्माने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला आणि फक्त 16 चेंडूत 30 धावा झळकावल्या. त्याच्या खेळीमध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकार होते. तो लवकर बाद झाला, मात्र त्यानंतर शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादवने आरामात विजय मिळवून दिला. गिल 20 धावांवर नाबाद राहिला आणि विजयी चौकार ठोकला, तर सूर्या 7 धावांवर नाबाद राहिला. भारताने अवघ्या 4.3 षटकांत हे लक्ष्य गाठलं.
सामना संपल्यानंतर शुभमन गिलने एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वर फक्त दोन शब्द लिहिले “Step One”. म्हणजेच भारताने आशिया कप जिंकण्याच्या मोहिमेतील पहिलं पाऊल भक्कमपणे टाकलं आहे, असा संकेत त्याने दिला.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 14 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. गिलचा हा पोस्ट पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे आणि फॅन्सना आता भारत-पाक लढतीची आतुरता लागली आहे.
Step one pic.twitter.com/fTSipWoZZP
— Shubman Gill (@ShubmanGill) September 10, 2025
A. गिलने एक्सवर फक्त दोन शब्द लिहिले – “Step One”.
A. फॅन्सचा असा विश्वास आहे की गिलने भारताच्या आशिया कप जिंकण्याच्या मोहिमेतील पहिलं पाऊल म्हणून हा संदेश दिला आहे.
A. भारताचा पुढचा सामना 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे, जो आशिया कपमधला सर्वात हाई-व्होल्टेज सामना मानला जातो.