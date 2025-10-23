'हे' पाकिस्तानी सुधारणार नाहीत! ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरताना शुभमन गिलसोबत घडली 'नापाक' घटना! Video Viral

Pak fan shook hands with Shubman Gill and then: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या वनडे मालिकेदरम्यान टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल चर्चेचा विषय ठरत आहे. मात्र या वेळी कारण मैदानावरील खेळी नसून मैदानाबाहेरील एक व्हिडिओ आहे. एडिलेडमध्ये फिरताना शुभमन गिलसोबत घडलेली एक घटना सध्या सोशल मीडियावर वादाचा विषय बनली आहे. या घटनेत एका पाकिस्तानी फॅनने भारतीय कर्णधारासमोर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशी घोषणा दिली, आणि तो व्हिडीओ काही क्षणांतच इंटरनेटवर व्हायरल झाला.
शुभमन गिल एडिलेडच्या रस्त्यांवर आपल्या टीममधील काही सदस्यांसोबत फिरत होता. त्यावेळी एक चाहत्यानं त्याच्याजवळ येऊन हात मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण हात मिळवताच त्या व्यक्तीने जोरात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ असा नारा दिला. अचानक आलेल्या या प्रतिक्रियेने गिल थोडा आश्चर्यचकित झाला, पण त्याने पूर्ण संयम दाखवत कोणतीही प्रतिक्रिया न देता शांतपणे पुढे निघून गेला. या प्रसंगाचा व्हिडीओ एका उपस्थित व्यक्तीने मोबाईलमध्ये टिपला आणि तो काही क्षणांतच सोशल मीडियावर गेला.
या व्हिडीओनंतर भारतीय फॅन्सनी मोठ्या प्रमाणावर त्या पाकिस्तानी फॅनवर टीका केली आहे. अनेकांनी गिलच्या संयमाचं कौतुक केलं असून, "शुभमनसारखा खेळाडू भारतीय क्रिकेटचा भविष्य आहे, त्याने ज्या शांततेने परिस्थिती हाताळली ती प्रशंसनीय आहे," अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.
हे ही वाचा: 'हा' खेळाडू आता टीम कायमचा इंडियाबाहेर? इंटरनॅशनल करिअर संपलंच म्हणायचं! कोहलीला सात वेळा केले बाद
या घटनेत सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते म्हणजे शुभमन गिलचा कूल आणि मॅच्युअर अॅटिट्यूड. जिथे इतर कुणी खेळाडू प्रतिक्रिया दिली असती, तिथे गिलने शांतपणे चालत निघून जाणं त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचं दर्शन घडवतं. व्हिडीओमध्ये तो काळ्या रंगाच्या हुडी आणि हलक्या निळ्या जीन्समध्ये दिसत आहे. भारतीय चाहत्यांनी गिलच्या संयमाची दाद देत त्याला "खरा कॅप्टन मटेरिअल" म्हटलं आहे.
अलीकडेच एशिया कप ट्रॉफी प्रकरणावरून भारत आणि पाकिस्तानचे फॅन्स सोशल मीडियावर भिडले होते. आता शुभमन गिलचा हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील चाहत्यांमध्ये पुन्हा शाब्दिक वाद सुरु झाला आहे. भारतीय चाहत्यांचा दावा आहे की, "अशा कृतींनी क्रीडास्पर्धेची प्रतिष्ठा कमी होते," तर काही पाकिस्तानी यूजर्सनी हा प्रकार "फक्त मजेत केलेलं वक्तव्य" असल्याचं सांगितलं आहे.
हे ही वाचा: टीम इंडियासाठी मोठी खुशखबर! मैदानावर पुनरागमनासाठी 'हा' धडाकेबाज ऑलराउंडर सज्ज, पाहा फिटनेस अपडेट
A Pakistani fan met Shubman Gill in Adelaide and said, "Pakistan Zindabad." pic.twitter.com/2NVLpjwFo7
— Cric Passion (@CricPassionTV) October 22, 2025
पहिला वनडे पर्थमध्ये खेळवला गेला होता, ज्यात भारताला 7 विकेट्सनी पराभवाचा सामना करावा लागला. पावसामुळे त्या सामन्यात फक्त 26-26 षटकं झाली होती. ऑस्ट्रेलियाने दमदार कामगिरी करत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता दुसरा सामना 23 ऑक्टोबरला एडिलेड ओव्हल मैदानावर खेळवला जाणार आहे. भारतासाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण पराभव झाल्यास मालिका ऑस्ट्रेलियाच्या झोळीत जाण्याची शक्यता वाढेल.
एडिलेडमध्ये भारताने आतापर्यंत 15 वनडे सामने खेळले आहेत, ज्यात 9 विजय, 5 पराभव आणि 1 सामना बरोबरीत सुटला आहे. त्यामुळे आकडेवारीनुसार भारताचा या मैदानावर थोडा वरचष्मा आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया दुसऱ्या सामन्यात पुनरागमन करण्यासाठी आतुर आहे.
हे ही वाचा: Women’s WC 2025: दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने Points Table मध्ये उलथापालथ, एका जागेसाठी तीन संघांमध्ये चुरस! पाहा कोण कोणत्या स्थानावर
शुभमन गिलने अलीकडेच टीम इंडियाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तो सध्या भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात तरुण आणि आश्वासक नेत्यांपैकी एक मानला जातो. त्याचं शांत वर्तन आणि खेळावरील लक्ष हे त्याच्या नेतृत्वशैलीचं वैशिष्ट्य आहे. एडिलेड वनडे हा त्याच्या कर्णधारकी कारकिर्दीसाठी एक महत्त्वाची परीक्षा ठरेल.
या घटनेनंतर ट्विटर (X) आणि इन्स्टाग्रामवर #SupportForGill आणि #WeStandWithShubman हे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत. चाहत्यांनी गिलच्या समर्थनार्थ पोस्ट करत त्याला "राष्ट्रीय अभिमान" म्हटलं आहे. काहींनी तर त्या पाकिस्तानी फॅनविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. भारतीय संघ सध्या एडिलेडमध्ये दुसऱ्या वनडेच्या तयारीत व्यस्त आहे. कोच आणि मॅनेजमेंटच्या म्हणण्यानुसार, संघाने घटनेचं गांभीर्य न वाढवता पूर्ण लक्ष क्रिकेटवर केंद्रित ठेवले आहे.
एकंदरीत पाहता, शुभमन गिलने दाखवलेला संयम आणि शांतता हे केवळ त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचं नाही तर भारतीय क्रिकेट संस्कृतीचंही प्रतीक आहे. वादाच्या अशा क्षणांमध्येही गिलने दाखवलेली प्रगल्भता त्याला खऱ्या अर्थाने 'भविष्यातील नेतृत्व' दर्शवतो.