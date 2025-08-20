Asia Cup 2025: शुभमन गिल नाही तर 'हा' खेळाडू होता आगरकरांची उपकर्णधारासाठी पहिली पसंती, गंभीर येताच बदलला निर्णय!

Who Was Ajit Agarkar First Choice: आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा झाली असून, या निवड प्रक्रियेमध्ये एक मोठं वळण पाहायला मिळालं. संघाचा उपकर्णधार म्हणून शुभमन गिलच्या नावाची घोषणा झाली. तरी निवड समितीप्रमुख अजीत अगरकर यांची पहिली पसंती दुसऱ्या खेळाडूसाठी होती, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. 9 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा 19 ऑगस्ट रोजी मुंबईत करण्यात आली. सूर्यकुमार यादवकडे कर्णधारपद देण्यात आलं असून, शुभमन गिलला उपकर्णधार नेमण्यात आलं आहे. मात्र या निर्णयावर काही प्रमाणात टीका झाली असून, गिलच्या निवडीमागचं खऱ्या चर्चेचं चित्र आता उघड झालं आहे.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजीत अगरकर हे अष्टपैलू अक्षर पटेलला उपकर्णधार करण्याच्या विचारात होते. ते आणखी एका-दोन नावांवर चर्चा करू इच्छित होते. पण संघाचे नविन मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर जेव्हा या बैठकीत व्हर्च्युअली सहभागी झाले, तेव्हा त्यांनी थेट शुभमन गिलच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यालाच मंजुरी मिळाली.
टीमच्या घोषणेदरम्यान अगरकर यांनी सर्वप्रथम गिलचं नाव घेतलं आणि त्याच्या नावासोबत ‘उपकर्णधार’ हे पद जाहीर केले. त्यानंतर उर्वरित 14 सदस्यांची नावे वाचून दाखवली. गिलच्या निवडीनंतर, पत्रकार परिषदेत विचारला गेलेला पहिलाच प्रश्नही त्याच्याशी संबंधित होता.
सिलेक्शन कमिटीच्या बैठकीत उपकर्णधाराच्या निवडीवर चांगलीच चर्चा झाली. या दरम्यान, गौतम गंभीर यांनी गिलच्या नावाचा जोरदार पाठिंबा दिला. अजीत अगरकर यांनी यावेळी सांगितलं की, शुभमन गिल हा नेहमीच आमच्या प्लनचा भाग राहिला आहे. त्यांनी नमूद केलं की, “श्रीलंकेविरुद्धच्या दौऱ्यावर गिल उपकर्णधार होता. त्यानंतर त्याने टेस्ट क्रिकेटकडे लक्ष केंद्रित केलं. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याचं प्रदर्शन खूप चांगलं होतं, जे नेतृत्वगुण दाखवण्याचं संकेत होतं.”
संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनीही गिलच्या निवडीचं समर्थन केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, “गिल नेहमीच आमच्या T20 संघाचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. जरी टेस्ट मॅचेस आणि दुखापतीमुळे तो काही सीरिज खेळू शकला नाही, तरी त्याच्या क्षमतेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे.” BCCI सध्या युवा नेतृत्व तयार करण्याच्या दिशेने काम करत असून, सूर्यकुमार यादव लवकरच 35 वर्षांचा होणार असल्यामुळे, 25 वर्षीय गिल हा भविष्याचा कर्णधार म्हणून पाहिला जात आहे. गिल याआधी काही महत्त्वाच्या T20 मालिकांना दुखापतीमुळे मुकला होता. जर तो या मालिकांमध्ये खेळला असता, तर त्यालाच उपकर्णधारपद मिळालं असतं, असं मत निवड समितीमधून व्यक्त करण्यात आलं आहे.
शुभमन गिलची उपकर्णधारपदासाठी निवड ही पूर्णतः एकमताने झाली नसून, प्रशिक्षक आणि निवड समितीमध्ये यावर मतभेद होते. मात्र गंभीर यांच्या आगमनाने अंतिम निर्णय गिलच्या बाजूने झुकला. आता पाहावं लागेल की आगामी आशिया कपमध्ये गिल या संधीचं सोनं कसं करतो.