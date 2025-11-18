शुभमन गिलनंतर अजून दोन खेळाडू हॉस्पिटलमध्ये दाखल, IND VS SA टेस्टमध्ये नेमकं चाललंय काय?

IND VS SA Test Series : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. मागील 15 वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेने भारतात प्रथमच टेस्ट सामन्यात विजय मिळवला. आता दोन्ही संघांमध्ये शेवटचा टेस्ट सामना हा गुवाहाटी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. मात्र कोलकातावरून संघ गुवाहाटीला पोहोचतान पोहोचतात तेवढ्यात दोन स्टार खेळाडूंच्या हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्याची बातमी समोर आली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील दोन खेळाडू हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर आणि मार्को यानसेन हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले. रिपोर्टनुसार साइमन हार्मर याच्या खांद्याला दुखापत झाली तर मार्को यानसेनची तब्येत सुद्धा बरी नाही. कोलकाता टेस्ट सामन्यात हार्मर आणि जॅन्सन यांनी दमदार कामगिरी केली होती. भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या टेस्टपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा ताण वाढला आहे. विशेषतः चौथ्या डावात हार्मरने त्याच्या गोलंदाजीने सामना पूर्णपणे पलटवला होता. पहिल्या सामन्यात हार्मरने दोन्ही इनिंग्समध्ये एकूण 8 विकेट घेतल्या आहेत. तर मार्को यानसेनने 5 विकेट घेतल्या. अशातच जर हे दोन खेळाडू दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळू शकला नाही तर हा दक्षिण आफ्रिकेसाठी एक मोठा झटका असेल.
पहिल्या टेस्ट सामन्यात शुभमन गिलच्या मानेला सुद्धा दुखापत झाली होती. फलंदाजी करताना तो रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला होता. त्याला कोलकाताच्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आले होते. सोमवारी त्याला डिस्चार्ज मिळाला असला तरी त्याची प्रकृती पूर्णपणे बरी झालेली नाही. तो दुसऱ्या सामन्यात खेळेल की नाही याबाबत शंका आहे.
साऊथ आफ्रिकेने भारतात शेवटचा टेस्ट सामना 2010 मध्ये नागपूरमध्ये जिंकला होता. त्यानंतर त्यांनी भारतात खेळलेल्या कोणत्याही टेस्टमध्ये विजय मिळवलेला नव्हता. मात्र, डब्ल्यूटीसी जिंकून उत्साहात असलेल्या साऊथ आफ्रिकेने कोलकात्यातील हा सामना जिंकत जुन्या पराभवांचा हिशेब चुकता केला.
ईडन गार्डन स्टेडियमवर अनुभवी गोलंदाज साइमन हार्मरच्या खतरनाक गोलंदाजी समोर टीम इंडियाची फलंदाजी पत्त्यासारखी कोसळली. भारतासमोर विजयासाठी 124 धावांचे लक्ष्य होते पण त्यांना 35 ओव्हरमध्ये 93 धावांवर ऑल आउट करण्यात आले. या लाजिरवाण्या कामगिरीमुळे भारतीय फलंदाजांची फिरकी गोलंदाजांविरुद्धची कमकुवतपणा पुन्हा एकदा उघडकीस आला.
दुसरा टेस्ट सामना कुठे खेळला जाणार आहे?
उत्तर: गुवाहाटी येथील बर्सापारा स्टेडियमवर.
दक्षिण आफ्रिकेच्या कोणत्या दोन खेळाडूंना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले?
उत्तर: ऑफ-स्पिनर सायमन हार्मर (खांद्याची दुखापत) आणि फास्ट बॉलर मार्को यानसेन (तब्येत बरी नाही).
पहिल्या टेस्टमध्ये सायमन हार्मरने किती विकेट घेतल्या?
उत्तर: दोन्ही डाव मिळून एकूण ८ विकेट्स (चौथ्या डावात त्याने सामना पूर्णपणे फिरवला).