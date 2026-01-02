English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टीम इंडियाला मिळाला नवीन कोच, 5 वर्षांनी 'या' दिग्गजाचं पुनरागमन

Team India : . गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संघाच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे आणि मनमानी प्रशिक्षक वृत्तीच्या आरोपांमुळे हरेंद्र सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, त्यानंतर संघाच्या कोच पदाची जागा रिक्त होती. 

पूजा पवार | Updated: Jan 2, 2026, 10:56 PM IST
Photo Credit - Social Media

Team India : भारतीय महिला हॉकी संघाला (Indian Hockey Team) त्यांचा नवीन हेड कोच मिळाला आहे. टोकियो ऑलम्पिकमध्ये भारतीय संघाला चौथ्या स्थानावर पोहोचवणाऱ्या सोएर्ड मारिज्नेला पुन्हा एकदा संघाचा हेड कोच म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संघाच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे आणि मनमानी प्रशिक्षक वृत्तीच्या आरोपांमुळे हरेंद्र सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, त्यानंतर संघाच्या कोच पदाची जागा रिक्त होती. आता हरेंद्र सिंग यांची जागा मारिज्नेने घेतील आहे. सोएर्ड मारिज्ने सध्या 51 वर्षांचे असून ते 2017 ते 2021 पर्यंत संघाशी जोडलेले होते.  सोएर्ड मारिज्ने यांना मॅटियास विला धोरणात्मक प्रशिक्षक म्हणून पाठिंबा देतील.

काय म्हणाला सोएर्ड मारिज्ने?

भारतीय महिला हॉकी संघाने कोच झाल्यावर सोएर्ड मारिज्नेने म्हटले की, 'भारतीय संघात परत येणं खूप छान आहे. साडेचार वर्षांनंतर, मी नवीन उर्जेसह आणि संघाच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि खेळाडूंना जागतिक स्तरावर त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी स्पष्ट रणनीतीसह परतलो आहे'. सोएर्ड मारिज्ने यांचा नेहमी संघात खूप आदर केला जातो. त्यांना संघ एकजूट करण्याचं श्रेय दिलं जातं. टोकियो ऑलिंपिकनंतर कौटुंबिक कारणांमुळे मारिज्नेने भारतीय संघाचं कोच पद सोडलं. तिच्या कार्यकाळात भारतीय महिला संघाने जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 10 मध्येही स्थान मिळवले.

भारतीय हॉकी संघावर वाईट वेळ :  

टोकियोमधील यशानंतर, दुखापतग्रस्त कर्णधार राणी रामपाल, वंदना कटारिया आणि दीप ग्रेस एक्का यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंनी निवृत्ती घेतल्याने संघाला आव्हानात्मक काळाचा सामना करावा लागला. महिला संघ 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरू शकला नाही परंतु 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकून पोडियमवर स्थान मिळवण्यात त्यांना यश आलं. गेल्यावर्षी भारतीय संघाने आशिया कपमध्ये रौप्य पदक जिंकले होते, परंतु ऑगस्टमध्ये बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड कपसाठी थेट पात्रता मिळविण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते. गेल्या वर्षी एलिट एफआयएच प्रो लीगमध्ये खेळल्या गेलेल्या 16 पैकी फक्त दोन सामने जिंकल्यानंतर संघाला नेशन्स कपमध्ये डिमोट करण्यात आले.

