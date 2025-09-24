English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वानिंदू हसरंगासोबत पंगा घेणं पाकिस्तनच्या अबरार अहमदला पडलं महागात! मैदानावरच्या हाय-व्होल्टेज ड्रामाचा Video Viral

Sl Vs Pak Wanindu Hasaranga Celebration Style Viral: अबरार अहमदने वानिंदू हसरंगाला बाद केल्यानंतर त्याच्या सेलिब्रेशनची नक्कल केली आणि श्रीलंकेच्या फिरकी गोलंदाजानेही त्याला दमदार प्रतिसाद दिला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल झाला.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 24, 2025, 09:37 AM IST
Wanindu Hasaranga vs Abrar Ahmed: आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) मध्ये पाकिस्तानच्या संघाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरत आहे. भारताविरुद्ध सलग पराभव झेलून आधीच चाहत्यांच्या निशाण्यावर असलेला हा संघ आता इतर सामन्यांमध्येही सतत चर्चेत येतोय, पण नकारात्मक कारणांनी. भारतातील लढतीत पाकिस्तानच्या खेळाडूंवर जोरदार टीका झाली होती. मैदानावरील चुका, खराब फलंदाजी-गोलंदाजी आणि वादग्रस्त वर्तनामुळे त्यांची खिल्ली उडवली गेली. आता श्रीलंकेविरुद्धच्या (PAK vs SL) सामन्यातही अशीच लाजीरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली. खेळपट्टीवरच्या कामगिरीबरोबरच प्रतिस्पर्धी संघाच्या प्रत्युत्तरामुळे पाकिस्तानचे खेळाडू चांगलेच बेइज्जत झाले. त्यामुळे संघाची प्रतिमा अधिकच खराब झाली असून चाहत्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामन्यात वानिंदू हसरंगा आणि अबरार अहमद यांच्यातील मजेशीर पण तिखट क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल (viral video)  झाला आहे.

अबरारने उचकावलं 

श्रीलंकेचा स्टार फिरकीपटू वानिंदू हसरंगा चांगली फलंदाजी करत असताना अबरार अहमदच्या चेंडूवर बोल्ड झाला. विकेट घेतल्यानंतर अबरारने हसरंगाच्या सेलिब्रेशनची नक्कल करत त्याची थट्टा केली. हा व्हिडीओ लगेचच सोशल मीडियावर चर्चेत आला.

हे ही वाचा: टीम इंडियाचा अनोखा ‘हिरो’! फक्त 21 रुपयांत घर सोडून निघाला, आज विराट-धोनींच्या कारकिर्दीचा शिल्पकार ठरलेला ‘रघू भैया’ आहे तरी कोण?

 

हसरंगाचा जबरदस्त पलटवार

तेव्हा शांत बसलेला हसरंगा नंतर मैदानावर उतरला आणि अबरारलाच त्याच्या पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले. फखर जमनचा अफलातून झेल घेतल्यानंतर तसेच सईम अय्यूब आणि सलमान अली आगा यांना बाद करताना त्याने वारंवार अबरारच्या सेलिब्रेशनची कॉपी केली. कॅमेऱ्याने थेट अबरारकडे फोकस केल्यावर त्याचा चेहरा पाहण्यासारखा होता.

हे ही वाचा: ऑस्ट्रेलियासोबतच्या सामन्याच्या काही तास आधी श्रेयस अय्यरने अचानक सोडले कर्णधारपद, कारण आलं समोर

 

पाकिस्तानी खेळाडूंचा वादग्रस्त वर्तन

भारतीय खेळाडूंविरुद्धही पाकिस्तानकडून अशीच बदमाशी दिसली होती. आता श्रीलंकेविरुद्धही त्यांनी तोच पवित्रा ठेवला. मात्र हसरंगाने मैदानातच योग्य प्रत्युत्तर दिल्याने सामना अधिक रंगतदार झाला.

हे ही वाचा: Arjun Tendulkar Birthday: करोडोंची कमाई, आलिशान बंगला आणि कारांचा ताफा; सचिनच्या लेकाच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चक्रवाल

 

श्रीलंकेसाठी फाइनलची समीकरणं

जरी श्रीलंकेने दमदार खेळ दाखवला तरी सामना गमावल्यामुळे त्यांच्या फाइनलमध्ये जाण्याच्या शक्यता जवळजवळ संपुष्टात आल्या आहेत. अजूनही गणितीय शक्यता जिवंत आहे . कशी ते बघुयात...

बांग्लादेशने भारत आणि पाकिस्तान दोघांना हरवलं तर त्यांचे 6 गुण होतील.

अशा वेळी पाकिस्तानचे 2 गुणच राहतील आणि जर श्रीलंकेने भारतावर विजय मिळवला तर 3 संघांचे (भारत वगळता) 2-2 गुण होतील.

त्यानंतर नेट रन रेटवर दुसऱ्या फाइनलिस्टचा निर्णय होईल.

मात्र हे समीकरण जवळजवळ अशक्य आहे कारण बांग्लादेशला भारत आणि श्रीलंका, दोघांनाही मोठ्या फरकाने हरवावं लागेल. भारताने बांग्लादेशवर विजय मिळवला तर भारत थेट फाइनलमध्ये पोहोचेल आणि श्रीलंकेचा प्रवास अधिकृतरीत्या संपेल.

FAQ

Q1. सामन्यात वादग्रस्त क्षण काय घडला?
 अबरार अहमदने वानिंदू हसरंगाला बाद केल्यानंतर त्याच्या सेलिब्रेशनची नक्कल केली.

Q2. हसरंगाने प्रत्युत्तर कसं दिलं?
 नंतर हसरंगानेही फखर जमनचा झेल घेतल्यानंतर तसेच दोन विकेट्स घेताना अबरारच्या स्टाईलची नक्कल करून त्याला मैदानातच उत्तर दिलं.

Q3. या घटनेवर सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया आल्या?
 अबरारची थट्टा करणारे आणि हसरंगाच्या उत्तराचे कौतुक करणारे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

