Abhishek Sharma: 32 चेंडूत शतक, 16 षटकार… अभिषेक शर्माची तुफानी खेळी; रोहित–युवराज–पंतच्या रेकॉर्डची केली बरोबरी

Abhishek Sharma Century in SMAT 2025: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 मध्ये पंजाबचा धडाकेबाज डावखुरा ओपनर अभिषेक शर्माने रविवारी (30 नोव्हेंबर) बंगालविरुद्ध असा तुफानी हल्ला चढवला की संपूर्ण ग्राऊंड अक्षरशः थरथरला. हैदराबादच्या जिमखाना ग्राऊंडवर एलिट ग्रुप-C मधील या सामन्यात अभिषेकने जी फलंदाजी केली, ती भारतीय टी20 क्रिकेटमधील नव्या धडाडीची जाहीर घोषणा वाटली. सामन्याच्या सुरुवातीलाच अभिषेकने असा तोफांचा मारा सुरू केला की बंगालच्या गोलंदाजांना चेंडू दिसणेही कठीण झाले. आक्रमकता, टाइमिंग, स्ट्रोक प्ले आणि आत्मविश्वास या सर्व गोष्टींचा परिपूर्ण संगम अभिषेकच्या डावात स्पष्टपणे जाणवत होता.
अभिषेकने फक्त 32 चेंडूत शतक ठोकत प्रेक्षकांची धमाल उडवून दिली. त्याच्या पहिल्या 12 चेंडूतच फिफ्टी तयार झाली. ही संयुक्तरित्या दुसरी सर्वात जलद भारतीय फिफ्टी, आणि पुरुष टी20 क्रिकेटमधील संयुक्तरित्या तिसरी सर्वात जलद फिफ्टी ठरली. शतकानंतर त्याचा वेग आणखी वाढला आणि फलंदाजीत एक अबाधित अधिकार जाणवत होता. अखेर तो 52 चेंडूत 148 धावा करून बाद झाला. या डावात त्याने केलेले प्रहार:
अभिषेकची प्रत्येक फटकेबाजी ही गोलंदाजांसाठी धक्का, संघासाठी प्रेरणा आणि प्रेक्षकांसाठी आनंदाचा स्फोट ठरत होती.
ABSOLUTE CARNAGE FROM ABHISHEK SHARMA!
148(52) 8 fours, 16 sixes.
TAKE A BOW, WHAT A MAD INNINGS. pic.twitter.com/5hlsJIz43S
— Dhiraj (@dhiraj01_) November 30, 2025
अभिषेकचे हे टी20 करिअरमधील आठवे शतक ठरले. त्यामुळे तो टीम इंडियाचे हिटमॅन रोहित शर्मा यांच्या बरोबरीत आला आहे. भारतीयांमध्ये अभिषेक आणि रोहितपेक्षा जास्त टी20 शतके फक्त विराट कोहली (9) यांच्या नावावर आहेत. अभिषेकने त्याच्या सातत्यपूर्ण खेळीद्वारे आता स्वतःला भारतातील टॉप टी20 स्पेशालिस्टांमध्ये अधिक घट्ट स्थान दिले आहे.
Abhishek Sharma smash 148(52) vs Bengal.
Abhishek smash against bengal bowlers like M Shami,Akashdeep,and Shahbaz Ahmed pic.twitter.com/M2aGjBnskW
— Manvendra Sharma (@Manvendra__17) November 30, 2025
अभिषेकने 12 चेंडूत अर्धशतक बनवले आणि हा क्षण भारतीय क्रिकेटसाठी अतिशय खास मानला जात आहे. या फिफ्टीने त्याने अगदी युवराज सिंगच्या त्या ऐतिहासिक विक्रमाशी बरोबरी साधली. 2007 T20 वर्ल्ड कपमधील युवराजच्या 6 षटकारांच्या प्रसंगातली आठवण पुन्हा एकदा ताजी झाल्यासारखी वाटली.
भारतासाठी टी20 मधील दुसरा सर्वात मोठा वैयक्तिक स्कोर
अभिषेकच्या आक्रमक शतकी खेळीच्या जोरावर पंजाबने 20 षटकांत 5 बाद 310 धावा ठोकल्या. टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पल्ला गाठणाऱ्या संघांमध्ये पंजाबचा समावेश झाला.
सततच्या आक्रमक कामगिरीमुळे आणि जबरदस्त पॉवर-हिटिंगमुळे तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की अभिषेकचा पुढचा टप्पा टीम इंडिया असू शकतो.
सध्याच्या खेळीतून स्पष्ट होते की:
त्याचे फिटनेस, शॉट सिलेक्शन आणि इंटेंट नव्या पिढीच्या क्रिकेटचं दर्शन घडवतात.