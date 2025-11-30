English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Abhishek Sharma: 32 चेंडूत शतक, 16 षटकार… अभिषेक शर्माची तुफानी खेळी; रोहित–युवराज–पंतच्या रेकॉर्डची केली बरोबरी

Abhishek Sharma 148 Runs in 52 Balls: डावखुरा फलंदाज अभिषेक शर्माने फक्त १२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले, जे टी२० क्रिकेटमध्ये भारतीय फलंदाजाचे दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 30, 2025, 01:00 PM IST
Abhishek Sharma: 32 चेंडूत शतक, 16 षटकार… अभिषेक शर्माची तुफानी खेळी; रोहित–युवराज–पंतच्या रेकॉर्डची केली बरोबरी
Abhishek Sharma Smashes 148 Off 52 Balls: Equals Records of Rohit, Yuvraj & Pant With 32-Ball Century

Abhishek Sharma Century in SMAT 2025: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 मध्ये पंजाबचा धडाकेबाज डावखुरा ओपनर अभिषेक शर्माने रविवारी (30 नोव्हेंबर) बंगालविरुद्ध असा तुफानी हल्ला चढवला की संपूर्ण ग्राऊंड अक्षरशः थरथरला. हैदराबादच्या जिमखाना ग्राऊंडवर एलिट ग्रुप-C मधील या सामन्यात अभिषेकने जी फलंदाजी केली, ती भारतीय टी20 क्रिकेटमधील नव्या धडाडीची जाहीर घोषणा वाटली. सामन्याच्या सुरुवातीलाच अभिषेकने असा तोफांचा मारा सुरू केला की बंगालच्या गोलंदाजांना चेंडू दिसणेही कठीण झाले. आक्रमकता, टाइमिंग, स्ट्रोक प्ले आणि आत्मविश्वास  या सर्व गोष्टींचा परिपूर्ण संगम अभिषेकच्या डावात स्पष्टपणे जाणवत होता.

अभिषेकची अविश्वसनीय खेळी 

अभिषेकने फक्त 32 चेंडूत शतक ठोकत प्रेक्षकांची धमाल उडवून दिली. त्याच्या पहिल्या 12 चेंडूतच फिफ्टी तयार झाली. ही संयुक्तरित्या दुसरी सर्वात जलद भारतीय फिफ्टी, आणि पुरुष टी20 क्रिकेटमधील संयुक्तरित्या तिसरी सर्वात जलद फिफ्टी ठरली. शतकानंतर त्याचा वेग आणखी वाढला आणि फलंदाजीत एक अबाधित अधिकार जाणवत होता. अखेर तो 52 चेंडूत 148 धावा करून बाद झाला. या डावात त्याने केलेले प्रहार:

  • 16 षटकार
  • 8 चौकार

अभिषेकची प्रत्येक फटकेबाजी ही गोलंदाजांसाठी धक्का, संघासाठी प्रेरणा आणि प्रेक्षकांसाठी आनंदाचा स्फोट ठरत होती.

 

टी20 मधील 8वे शतक 

अभिषेकचे हे टी20 करिअरमधील आठवे शतक ठरले. त्यामुळे तो टीम इंडियाचे हिटमॅन रोहित शर्मा यांच्या बरोबरीत आला आहे. भारतीयांमध्ये अभिषेक आणि रोहितपेक्षा जास्त टी20 शतके फक्त विराट कोहली (9) यांच्या नावावर आहेत. अभिषेकने त्याच्या सातत्यपूर्ण खेळीद्वारे आता स्वतःला भारतातील टॉप टी20 स्पेशालिस्टांमध्ये अधिक घट्ट स्थान दिले आहे.

 

युवराजसारखं​ 12 चेंडूत फिफ्टी

अभिषेकने 12 चेंडूत अर्धशतक बनवले आणि हा क्षण भारतीय क्रिकेटसाठी अतिशय खास मानला जात आहे. या फिफ्टीने त्याने अगदी युवराज सिंगच्या त्या ऐतिहासिक विक्रमाशी बरोबरी साधली. 2007 T20 वर्ल्ड कपमधील युवराजच्या 6 षटकारांच्या प्रसंगातली आठवण पुन्हा एकदा ताजी झाल्यासारखी वाटली.

टी20 मधील सर्वात जलद फिफ्टी 

  • दिपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाळ) – 9 चेंडू
  • आशुतोष शर्मा (भारत) – 11 चेंडू
  • अभिषेक शर्मा / युवराज सिंग – 12 चेंडू

भारतासाठी टी20 मधील दुसरा सर्वात मोठा वैयक्तिक स्कोर

अभिषेकच्या 148 धावांनी:

  • तो श्रेयस अय्यर (147 रन) याला मागे टाकून भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा टी20 स्कोअर करणारा फलंदाज ठरला.
  • त्याच्या पुढे फक्त तिलक वर्मा आहेत -151 धावा (मेघालयविरुद्ध, नोव्हेंबर 2024).
  • अभिषेकची ही खेळी दीर्घकाळ स्मरणात राहील, कारण ती स्कोअरपेक्षा जास्त होती - ती एका नव्या तारेचा उदय होती.

पंजाबचा रेकॉर्डब्रेकिंग स्कोअर — 310/5

अभिषेकच्या आक्रमक शतकी खेळीच्या जोरावर पंजाबने 20 षटकांत 5 बाद 310 धावा ठोकल्या. टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पल्ला गाठणाऱ्या संघांमध्ये पंजाबचा समावेश झाला.

टी20 मधील सर्वात मोठे स्कोअर (टॉप 5)

  • वडोदरा – 349/5 (vs सिक्किम, डिसेंबर 2024)
  • पंजाबचा 310 चा स्कोअर — टॉप 5 मध्ये

अभिषेक शर्मा – पुढे टीम इंडियाचा T20 सुपरस्टार?

सततच्या आक्रमक कामगिरीमुळे आणि जबरदस्त  पॉवर-हिटिंगमुळे तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की अभिषेकचा पुढचा टप्पा टीम इंडिया असू शकतो.
सध्याच्या खेळीतून स्पष्ट होते की:

  • तो पॉवरप्लेचा मास्टर
  • मधल्या षटकांत स्पिनवर घातक
  • डेथमध्ये स्फोटक

त्याचे फिटनेस, शॉट सिलेक्शन आणि इंटेंट नव्या पिढीच्या क्रिकेटचं दर्शन घडवतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

