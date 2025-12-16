लग्न तुटल्यानंतर स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात आला आनंदाचा क्षण! मिळाली गोड बातमी

Smriti Mandhana ICC ODI Ranking: भारतीय महिला टीमची उपकर्णधार स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न मोडलं आहे. स्मृतीने स्वत: सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खूप चर्चा आणि अफवा पसरत आहेत, म्हणून मला आता स्वतः बोलणं गरजेचं वाटतंय...पण एक गोष्ट स्पष्ट सांगते की लग्न रद्द झालं आहे... हा विषय इथंच थांबवायला मला आवडेल आणि तुम्ही सगळ्यांनीही तसं करावं, अशी विनंती स्मृतीने पोस्ट करत केली. स्मृतीनंतर पलाशनेही पोस्ट करत आपण मूव्ह ऑन होण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलंय. वैयक्तीय आयुष्यात मोठं वादळ येऊन गेल्यावर स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात आनंदाचा क्षण आला आहे. तिला गोड बातमी मिळाली आहे.
स्मृती मानधना लग्न तुटल्याच्या दुख:तून हळूहळू सावरत आहे. ती श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळणार आहे. ही मालिका सुरु होण्याआधी मानधनाला एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. ही बातमी स्मृतीचय्या करिअर बाबतची आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधार लॉरा वोल्वार्डला मागे टाकत स्मृती पुन्हा एकदा अव्वल क्रमांकाची महिला एकदिवसीय फलंदाज बनली आहे.
आयसीसीने 16 डिसेंबर रोजी महिला एकदिवसीय फलंदाजी क्रमवारी जाहीर केली, ज्यामध्ये मानधनाला ही आनंदाची बातमी मिळाली. दक्षिण आफ्रिकेने आयर्लंडविरुद्ध सात विकेट्सने मिळवलेल्या विजयात 31 धावा काढल्यानंतर मानधनाचे रेटिंग गुण 811 राहिले, तर वोल्वार्ड 814 वरून 806 वर घसरली, ज्यामुळे तिचे अव्वल स्थान गमवावे लागले. टॉप 10 मध्ये भारताची दुसरी फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्ज आहे, जी दहाव्या स्थानावर आहे.
टॉप १० मध्ये कोण आहे?
अॅशले गार्डनर तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि नॅट सायव्हर-ब्रंट चौथ्या स्थानावर आहे. बेथ मूनी पाचव्या स्थानावर आहे. अॅलिसा हीली सहाव्या स्थानावर आहे. सोफी डेव्हाईन आणि एलिस पेरी संयुक्तपणे सातव्या स्थानावर आहेत. हेली मॅथ्यूज नवव्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियन खेळाडू टॉप 10 मध्ये वर्चस्व गाजवतात. अॅशले गार्डनर, बेथ मूनी, अॅलिसा हीली आणि एलिस पेरी या चार ऑस्ट्रेलियन खेळाडू टॉप 10 मध्ये आहेत. भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर 14 व्या स्थानावर आहे. 2025 च्या महिला विश्वचषकात मानधनाने 811 रेटिंग मिळवले आणि 54.25 च्या सरासरीने 434 धावा केल्या. भारताने विश्वचषकानंतर एकही सामना खेळलेला नाही आणि त्यांची पुढील मालिका या महिन्याच्या अखेरीस श्रीलंकेविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका आहे. 21 ते 30 डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या मालिकेत भारत 5 टी 20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे.
1ली T20I – विशाखापट्टणम (डिसेंबर 21)
दुसरी T20I – विशाखापट्टणम (23 डिसेंबर)
तिसरी T20I – तिरुवनंतपुरम (26 डिसेंबर)
चौथी T20I – तिरुवनंतपुरम –
22वी ) तिरुअनंतपुरम (30 डिसेंबर)