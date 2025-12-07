English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्मृतीने लग्न मोडल्याचं जगजाहीर करताच पलाशची Insta स्टोरी; कायदेशीर कारवाईचा इशारा देत म्हणाला, 'आपल्या...'

Smriti Mandhana - Palash Muchhal wedding called off: स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांच्या दोघांच्या लग्नाबद्दल अनेक चर्चा होत्या आता अखेरीस यावर दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करून माहिती दिली आहे. पलाशने त्याच्यावर लागलेल्या आरोपांवरही अखेरीस मौन सोडले असून आता एक मोठी घोषणा केली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 7, 2025, 03:38 PM IST
Smriti Mandhana - Palash Muchhal wedding

Smriti Mandhana - Palash Muchhal wedding: स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी सांगलीमध्ये होणार होते. परंतु लग्नाच्या दिवशी अचानक हे लग्न न झाल्याची माहिती मिळाली. सुरुवातीला स्मृतीचे वडील आजारी पडल्याने लग्न थांबण्याची बातमी आली तर काहीच वेळात पालाशही आजारी पडल्याचे समजले. पण त्यानंतर काही काळातच वेगवगेळ्या चर्चा रंगायला सुरुवात झाली. पालाशने स्मृतीवर चिट केलं, तिला धोका देत दुसऱ्यामुलीसोबत दिसला अशा अनेक गोष्टी समोर आल्या. याबद्दल दोघांनी काहीच अपडेट्स दिल्या नाहीत. पण अखेरीस दोघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लग्न हे कायमचं रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय पालाशने एक पोस्ट करत काही गोष्टींबद्दल थेट विधान केली आहे. 

"मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि माझ्या वैयक्तिक नात्यातून एक पाऊल मागे घेत आहे. बिनबुडाच्या अफवांवर लोक एवढ्या सहजतेने प्रतिक्रिया देताना पाहणे माझ्यासाठी खूप वेदनादायक होते, विशेषतः त्या गोष्टींबद्दल ज्या माझ्यासाठी अत्यंत पवित्र राहिल्या आहेत. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा आहे, आणि मी माझ्या श्रद्धा आणि मूल्यांना धरून याचा सामना शांतपणे करेन.

आपण समाज म्हणून एक गोष्ट शिकली पाहिजे की, अविश्वसनीय आणि अज्ञात स्रोतांवर आधारित गॉसिपवर कोणाचेही मूल्यांकन करण्याआधी क्षणभर थांबायला हवं. आपले शब्द कधी कसे घाव करतील हे कदाचित आपल्याला कधीच कळणार नाही. या सगळ्या गोष्टींच्या दरम्यान, जगातील अनेक लोक खूप मोठ्या संकटांना तोंड देत आहेत, हेही लक्षात ठेवायला हवं.

माझ्याबद्दल खोटं, दिशाभूल करणारं किंवा मानहानीकारक कंटेंट पसरवणाऱ्या लोकांविरोधात माझी टीम कडक कायदेशीर कारवाई करणार आहे. 

या कठीण काळात ज्यांनी मला पाठिंबा दिला त्यांचे मनापासून आभार." 

