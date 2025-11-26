English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तिच्या आयुष्यात जे काही झालंय...' स्मृती-पलाशच्या नात्यावर सलील कुलकर्णी 'हे' काय बोलून गेले?

सध्या सगळीकडेच स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच्या नात्याबद्दल चर्चा सुरु आहे. प्रपोझ, लग्न अन् मग... . सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु असाताना डॉ. सलील कुलकर्णी स्पष्टच बोलले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 26, 2025, 09:23 PM IST
'तिच्या आयुष्यात जे काही झालंय...' स्मृती-पलाशच्या नात्यावर सलील कुलकर्णी 'हे' काय बोलून गेले?

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचा लग्नसोहळ्या दरम्यान झालेल्या घटनांची सगळीकडेच चर्चा आहे. म्हणजे स्टेडिअममध्ये प्रपोझ केलं जातं. त्यानंतर लग्नापूर्वीच्या विधींची चर्चा होते. अन् त्या दरम्यान स्मृतीच्या वडिलांना हॉर्ट अटॅक आला त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. यानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळी चर्चा रंगली आहे. यासगळ्यावर लोकप्रिय संगीतकार, गायक डॉ. सलील कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात सगळ्यांना खडेबोल सुनावले आहे. 

स्मृती मानधना आणि पलाश मुश्चल यांच्या नात्यावर सलील कुलकर्णी यांनी भाष्य केलं आहे. सलील यांनी सोशल मीडियावर या सगळ्यावर पोस्ट करणाऱ्या नेटिझन्सना खडेबोल सुनावले आहे. सलील यांनी थेट सवाल केला आहे की, 'हे सगळं करुन काय साध्य होणार आहे...'

डॉ. सलील कुलकर्णी काय म्हणाले? 

मित्र-मैत्रिणींना आपण असं का वागतोय? त्या स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात जे काही झालं असेल ती ते बघेल, तिच्या जवळची लोकं आहेत, ती बघतली. आपल्या घरातली मुलगी असती, बहीण असती तर आपण असं बोललो असतो का? काय हौस आहे की, सगळ्यांपेक्षा आपल्याला जास्त माहिती आहे. माहिती नसताना वाढवून सांगायची. आपल्या घरचं कोणी असतं तर असं नसतं केलं आपण. तुम्हाला आधी कळलं तर, असं काही साध्य होणार आहे? जरा आपापलं बघुया ना...असं सलील कुलकर्णी यांनी म्हटलं आहे. 

लग्न पुढे ढकलण्यामागे आणखी काही आहे का?

मात्र, आता लग्न पुढे ढकलण्यामागील कारण काहीतरी वेगळे असल्याचे दिसून येत आहे. स्मृतीने तिच्या लग्नाची पोस्ट डिलीट केल्यानंतर सोशल मीडियावर अटकळ वाढली आहे. दरम्यान, पलाशने त्याची माजी प्रेयसी बिरवा शाहला प्रपोज करतानाचे फोटो व्हायरल झाले. फोटो व्हायरल झाल्यापासून, प्रश्न उपस्थित झाले आहेत: पलाश मुच्छल स्मृती मानधनाची फसवणूक करत होता का?

Dakshata Thasale

